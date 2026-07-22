Doktorand i matematik med fokus på kombinatorik, gruppteori och geometri
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet / Matematikerjobb / Umeå Visa alla matematikerjobb i Umeå
2026-07-22
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Institutionen för matematik och matematisk statistik utlyser en fullt finansierad doktorandtjänst i matematik med fokus på kombinatorik, gruppteori och geometri. Anställningen omfattar fyra års forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. Sista ansökningsdag är 18 juli 2026.
Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att genomföra teoretisk forskning i gränslandet mellan kombinatorik, gruppteori och geometri.
Vi kommer att undersöka frågor om stelhet och rörelse i icke-klassiska geometrier med hjälp av kombinatoriska, algebraiska och gruppteoretiska metoder, inspirerade av den matematiska teorin för artikulerade system och constraint geometry. Möjliga verktyg omfattar kombinatorik, algebraiska metoder, incidensgeometri, matroidteori, geometrisk gruppteori, och stelhetsteori, beroende på den antagna doktorandens bakgrund och intressen. Projektets exakta inriktning kommer att utvecklas tillsammans med den antagna doktoranden, som kommer att ha stor frihet att påverka forskningen inom projektets övergripande matematiska ram.
Den antagna doktoranden kommer att bli en del av en aktiv forskningsmiljö inom diskret matematik, geometri och gruppteori vid Umeå universitet, med möjligheter att interagera med forskare verksamma inom kombinatorik, geometri, gruppteori och närliggande områden. Projektet är integrerat i ett internationellt nätverk av forskningssamarbeten och erbjuder möjligheter till konferensresor, forskningsvistelser och vetenskapligt utbyte.Publiceringsdatum2026-07-22Kvalifikationer
Doktoranden kommer antas i forskarutbildningsämnet matematik. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i matematik krävs att den sökande har minst 60 hp inom ämnesområdet matematik, varav minst 15 hp på avancerad nivå. Kraven på förkunskaper enligt ovan anses uppfyllda även av den som i annan ordning förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
God förmåga att kommunicera på engelska, både i tal och skrift, är ett krav.
Erfarenhet av kombinatorik, incidensgeometri, matroidteori, geometrisk gruppteori, algebraiska metoder och/eller stelhetsteori är meriterande men inget krav för anställningen.
Som doktorand förväntas du ta en aktiv roll i projektet och i institutionens verksamhet. Du förväntas ha ett vetenskapligt förhållningssätt och god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du bör ha en stark drivkraft att kontinuerligt utveckla dina kunskaper och att utvecklas till en självständig forskare. Bedömningen av de sökande baseras på deras kvalifikationer och deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.
Bedömningar av de behöriga sökande grundar sig på den sökandes kvalifikationer och förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen.
Om anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning, vilket innefattar såväl aktivt deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning eller annat institutionsarbete (upp till 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år på heltid eller upp till fem år vid undervisning på deltid. Månadslön enligt fastställd lönestege för doktorandanställning vid Umeå universitet. Tillträde september 2026 eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Ansökan görs via vårt rekryteringssystem senast 18 juli 2026. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska i PDF eller Word-format:
Personligt brev med en kortfattad beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen. Motivera varför du söker anställningen samt beskriv hur dina kvalifikationer och meriter är relevanta.
Curriculum vitae.
Styrkta examensbevis eller motsvarande, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg samt eventuellt andra intyg.
Examensarbete och publikationer med relevans för anställningen bifogas i de fall det finns sådana. Om du inte har slutfört examensarbetet, skicka in en sammanfattning på högst 5 sidor inklusive figurer och referenser.
Testresultat från GMAT (eller GRE) och TOEFL/IELTS om tillgängligt.
Kontaktinformation till minst två referenspersoner
Institutionen för matematik och matematisk statistik värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför särskilt kvinnor och icke-binära som sökande till befattningen.
Vi välkomnar ansökningar från personer med funktionsnedsättning och erbjuder anpassningar för att säkerställa att alla kan delta fullt ut i rekryteringsprocessen.
Om du behöver anpassningar i samband med ansökan, exempelvis när du fyller i ansökningsformuläret, deltar i intervjuer eller i någon annan del av rekryteringsprocessen, vänligen kontakta Klara Stokes (klara.stokes@umu.se
) eller institutionens likavillkorsombud Lars-Daniel Öhman (lars-daniel.ohman@umu.se
).
Anpassningar kan exempelvis omfatta, men är inte begränsade till:
extra stöd vid ifyllande av ansökningsformuläret,
tekniskt stöd under intervjuer för sökande med hörsel- eller synnedsättning,
stöd under intervjuer för neurodivergenta sökande och personer med psykisk ohälsa, till exempel möjlighet att få ta del av vissa intervjufrågor i förväg,
anpassningar för sökande som behöver medföljande stödperson under intervjuer.
Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874), https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Umeå universitet (visa karta
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Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Kontakt
SEKO SEKO seko@umu.se 090-7865296 Jobbnummer
10009467