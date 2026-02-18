Doktorand i läkemedelsteknik inom regulatorisk vetenskap
2026-02-18
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap är en interdisciplinär miljö där 10 forskningsområden arbetar för att bidra till bättre läkemedel och en friskare värld.
Med laboratorier i hjärtat av Uppsala Biomedicinskt Centrum och Sveriges enda Farmaceutiska fakultet utgör vi en vital motor i utvecklingen av utbildning och forskning inom de farmaceutiska vetenskaperna.
Den utlysta doktorandtjänsten är knuten till Forskarskolan inom regulatorisk vetenskap, ett nytt initiativ vid Farmaceutiska fakulteten. Regulatorisk vetenskap kan definieras som vetenskapen om att utveckla och tillämpa nya verktyg, standarder och metoder för att bedöma säkerhet, effekt, kvalitet och prestanda hos produkter som regleras av statliga eller internationella myndigheter. Forskarskolan syftar till att etablera och sedan förstärka fakultetens roll som ledande kompetenscentrum genom att utbilda disputerade med integrerad forsknings- och regulatorisk kompetens i strategiska samarbeten med myndigheter, industri och internationella forskningsmiljöer. Det långsiktiga målet är att bidra till att befolkningen ska ha tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Doktorandprojektet kommer att omfattande behandla regulatoriska vetenskapliga aspekter av tablettdelning ur perspektivet rationell formulering, kvalitetskontroll och fysiologiskt baserad biofarmaceutisk modellering (PBBM), med fokus på läkemedel med smalt terapeutiskt fönster (NTI). Kliniskt sett innebär individualiserade behandlingar som involverar off-label-användning och dosanpassning av NTI-läkemedel komplexa regulatoriska utmaningar, särskilt för sårbara populationer som barn, där fysiologisk variation och etiska överväganden begränsar traditionella randomiserade kliniska prövningar (RCT). Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt specialpatientgrupper där dosmanipulationer är vanliga, för att uppnå evidensbaserad förståelse av riskhanteringsstrategier.
Behörighetskrav
För att uppfylla behörighetskraven till forskarutbildning ska du ha:
- en masterexamen i ett för projektet relevant område, såsom farmaci, eller liknande område där det ingår utbildning inom läkemedelsutveckling, eller fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp.
- behärskar engelska väl i tal och skrift personlig lämplighet, motivation och intresse för - samt erfarenhet av - forskning inom formulering av fasta orala läkemedelsformer och kvalitetskontroll ses som meriterande.
- grundläggande kunskaper i farmakokinetik och modellering, särskilt i Open Systems Pharmacology Suite (PK-Sim/MoBi, R-paket), är meriterande
Mer information om behörighetskraven finns på universitetets webbplats.
Urval av sökande görs av handledaren i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp. Forskarutbildningskommittén inom vetenskapsområdet medicin-farmaci antar doktoranden.
Urvalet baseras på ovanstående kvalifikationer, betyg i relevanta kurser, kursernas relevans för forskningsområdet, tidigare erfarenhet av arbete och forskning inom området som beskrivs ovan. En integrerad bedömning görs för att anställa den bäst lämpade kandidaten som kan lyckas med forskarutbildningen och bidra till en positiv utveckling av forskningsprogrammet. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom analytisk förmåga, noggrannhet, flexibilitet och samarbetsförmåga.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala Universitet.
För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.
Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för doktorandplatsen (max 20 %) vilket kan också innebära att arbetsuppgifter kräver kunskaper i svenska. Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt 4 års heltidsstudier, maximalt 5 år om institutionstjänstgöring tillkommer.
Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Vänligen ange kontaktuppgifter till referenser.
Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Albert Mihranyan
För frågor runt anställningen administrativ chef Marina Rönngren
Välkommen med din ansökan senast den 13 mars 2026, UFV-PA 2026/362
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
