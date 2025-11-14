Doktorand i klinisk genetik med fokus på klonal hematopoes
Lunds universitet, Institutionen för laboratoriemedicin / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2025-11-14
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds universitet, Institutionen för laboratoriemedicin i Lund
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Vid Avdelningen för klinisk genetik arbetar flera forskargrupper med frågeställningar inom genetik och cancer.
Arbetet inom detta projekt kretsar kring att öka vår förståelse för uppkomsten av leukemi och preleukemiska tillstånd samt hur man kan utveckla bättre och mer målinriktade terapier. Arbetet ledas av Dr Niklas Landberg i en nystartad forskargrupp med nära samarbeten med flera andra forskargrupper på avdelningen samt Hematologen på Skånes Universitetssjukhus. Forskargruppen och hela arbetsplatsen värnar om en god arbetsmiljö med hög prioritet för en stimulerande och balanserad arbetsdag för samtliga medarbetare. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för att behålla en god gruppdynamik. Arbetet kommer huvudsakligen ske på Biomedicinskt Centrum i Lund.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Utöver att följa studieplanen för doktorandutbildningen, samt att delta i relevanta kurser för utbildningen, ingår även följande arbetsuppgifter:
- Hantering av primära patientprover
- Laborativt arbete inkl singelcell RNA sekvensering, ddPCR, CRISPR/Cas9
- Bioinformatik
- Epidemiologi
Doktoranden ska aktivt delta i seminarium och andra möten av vikt samt presentera projektet på möten i enlighet med studieplan.
Doktoranden har eget ansvar att:
- Söka kontakt med de kollegor som bäst stöttar en diskussion kring resultaten
- Finna vägar för karriärsstöd
- Formulera, utveckla och optimera de vägar för kommunikation med handledare och kollegor som bäst främjar doktorandens arbetssätt och moment
Kvalifikationer
Krav för anställning:
- Personlig lämplighet och kompatibilitet med forskargruppen
- God samarbetsförmåga med sinne och intresse för handledning av studenter
- Goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt och skriftligt
- Hög grad av noggrannhet och grundlighet i ditt arbete
- Hög grad av självständighet i ditt arbete
- Mycket god skriv- och läsförståelse
- Erfarenhet av cellodling
- Erfarenhet av biblioteksprepp och RNA-sekvensering
- Erfarenhet av singel cell RNA-sekvensering
- Erfarenhet av CRISPR/Cas9
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Vi söker dig som är driven, nyfiken och
ansvarstagande. Eftersom forskargruppen har en internationell miljö krävs att du har en bra
kommunikativ förmåga och är duktig på att samarbeta. Dessutom kräver arbetsuppgifterna att du är organiserad och har förmågan att prioritera dina arbetsuppgifter.
Meriterande för anställning:
- Erfarenhet av singelcell RNA sekvensering
- Erfarenhet av flödescytometri
- Erfarenhet av digital droplet PCR
- Erfarenhet av bioinformatik och statistik Publiceringsdatum2025-11-14Övrig information
Anställningen är tidsbegränsad till fyra år på heltid enligt HF 5 kap 7§ med önskat tillträdesdatum den 1 januari 2026 eller enligt överenskommelse.
Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc). Om AI-verktyg används ska detta tydligt anges.
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2025/3277". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds universitet, Institutionen för laboratoriemedicin Kontakt
Niklas Landberg niklas.landberg@med.lu.se +46462226997 Jobbnummer
9604973