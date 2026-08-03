Doktorand i kemi med inriktning mot organisk kemi
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2026-08-03
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Institutionen för kemi inom livsvetenskaperna bedriver forskning och utbildning inom analytisk kemi, biokemi och organisk kemi. Drygt 100 personer, varav ca 45 doktorander, arbetar vid institutionen. Nya medarbetare och studenter rekryteras från hela världen och engelska är det huvudsakliga arbetsspråket. Institutionen är belägen vid Biomedicinskt Centrum i Uppsala där det finns goda möjligheter till samarbeten med forskargrupper inom biologi, farmaci, medicin och SciLifeLab samt tillgång till avancerad infrastruktur för experimentella och teoretiska studier. Den internationella miljön och möjligheterna till tvärvetenskapliga samarbeten ger forskarstuderande vid institutionen möjlighet att medverka i relevanta forskningsprojekt och förbereda sig för en internationell forskningskarriär.
Läs mer om forskningen vid Inst. för kemi inom livsvetenskaperna på vår hemsida.
Projektbeskrivning
Streuff-gruppen är internationellt känd för utvecklingen av innovativa syntesmetoder, särskilt inom området tidig övergångsmetallkatalys. Projektet fokuserar på undersökning och utveckling av enelektronöverföringsreaktioner med lågvalent titankatalys och relaterade reagens/katalysatorer. Ytterligare projekt inom områden som nya bindningsklyvnings- och defunktionaliseringsreaktioner, klargörande av reaktionsmekanismer i katalys och totalsyntes är också tillgängliga och kan diskuteras i ett senare skede.
Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.
Kvalifikationskrav
Behörighet till utbildning på forskarnivå har den som fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kompetenser. Mer information om behörighetskraven finns här.
För att antas till forskarutbildning i kemi med inriktning mot organisk kemi krävs godkända kurser i kemi eller för kemi relevanta områden omfattande minst 90 hp, inklusive minst 40 hp organisk kemi på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper som förvärvats på annat sätt. Mer information om de ämnesspecifika kraven finns här.
Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
En naturvetenskaplig masterexamen i organisk kemi eller motsvarande.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, motivation och självständighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha de förmågor som krävs för att kunna tillgodogöra sig och utvecklas inom forskarutbildningen.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Kunskap och praktisk erfarenhet av NMR-spektroskopi kommer att ses som en mycket stark merit.
Urvalet av sökande kommer att baseras på grundutbildningsprofil samt eventuell ytterligare forskningserfarenhet inom områden som är relevanta för forskningsprojektet. Sådan erfarenhet bör vara dokumenterad och inkluderas i ansökan, exempelvis genom artiklar publicerade i internationella peer-reviewed tidskrifter eller genom anställning vid företag eller andra institutioner verksamma inom det specifika forskningsområdet. Stor vikt kommer att läggas vid personliga kvalifikationer som krävs för projektet.
Vid tillsättningen av dessa tjänster strävar vi efter att rekrytera de personer som, genom en samlad bedömning av kompetens, färdigheter och dokumenterade meriter, bedöms vara mest lämpade att genomföra och utveckla det aktuella projektet samt bidra till en positiv utveckling av institutionen.
Doktorander engageras normalt för viss undervisning på grund- och avancerad nivå. Tidigare erfarenhet från undervisning/mentorskap, även från miljöer utanför skola/universitet, samt annan utåtriktad verksamhet kan därför vara meriterande.
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Jan Streuff (e-mail: jan.streuff@kemi.uu.se
), +4618-471 3801.
Välkommen med din ansökan senast den 11 september 2026, UFV-PA 2026/2222.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932), http://www.uu.se/jobb/
box 256 (visa karta
)
752 00 UPPSALA Arbetsplats
Institutionen för kemi - LV Jobbnummer
10019545