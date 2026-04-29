Doktorand i kemi, med fokus på strukturell och molekylär virologi
2026-04-29
Kemiska institutionen söker en doktorand i kemi med inriktning mot biokemi. Doktorandens projekt kommer att fokusera på den strukturella och molekylära biologin hos myggöverförda patogena virus. Anställningen gäller för fyra års forskarstudier, vilket innebär egen forskning och deltagande i kurser på forskarutbildningsnivå. Sista ansökningsdag är 13 juli 2026. Startdatum är 28 september eller enligt överenskommelse.
Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att undersöka replikering och sammansättning av myggöverförda RNA-virus. Detta innefattar studier av både virioners arkitektur och virala fabriker i infekterade celler. Projektet kombinerar virologiska och strukturellbiologiska metoder och inkluderar utbildning i insamling och bearbetning av data från cellulär kryogen elektron-tomografi (cryo-ET).
Vi erbjuder en samarbetsinriktad miljö och arbetar nära experter inom virologi, både lokalt och internationellt. På Kemiska institutionen finns Umeå Centre for Electron Microscopy (UCEM), vilket ger tillgång till lokal utbildning och toppmoderna faciliteter för kryogen elektronmikroskopi, inklusive cryo-fokuserad jonstrålefräsning (FIB). Vår forskargrupp har god finansiering och omfattande resurser för tillgång till cryo-EM, beräkningsresurser och laboratorier med rätt biosäkerhetsnivå.
Doktoranden kommer att ha biträdande handledning inom gruppen ledd av Anna Överby Wernstedt, experter på leddjursburna sjukdomar. Vi värdesätter mångfald och olika perspektiv i vårt team och arbetar aktivt för att skapa en inkluderande och stödjande forskningsmiljö.
Mer information om vårt lab: https://renner-lab.com/
Behörighet och kvalifikationer
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kemi krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng i kemi eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Av de 90 högskolepoängen skall minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom inriktningen, eller motsvarande, ingå. Kraven på förkunskaper enligt ovan anses uppfyllda även av den som i annan ordning förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Behörighetskraven måste vara uppfyllda vid antagningstillfället, men behöver inte vara uppfyllda när du skickar in din ansökan.
Övriga krav är:
Kunskap och erfarenhet av biokemi, strukturbiologi och molekylärbiologi (t.ex. kloning, proteinrening, cellodling).
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.
Meriterande är:
Erfarenhet av infektionsbiologi.
Erfarenhet av operativsystemet Linux.
Kunskap och tidigare erfarenhet av virologi.
Vi söker en motiverad och nyfiken kandidat som är ivrig att utforska vetenskapliga frågeställningar och utvecklas som en självständig forskare. Viktiga förutsättningar är ett starkt intresse för infektionsbiologi samt ett engagemang för att arbeta både i laboratoriemiljö och med omfattande databehandling.
Du bör kunna ta initiativ och successivt driva ditt eget arbete framåt, samtidigt som du tar tillvara på handledning och stöd från dina handledare. Tjänsten kräver förmåga att arbeta både självständigt och i samarbete med andra i en stödjande och respektfull forskningsmiljö, där du bidrar till gemensamma mål inom teamet.
Om anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i ovan beskrivna forskningsprojekt som i forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (maximalt 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid.
Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Anställningen börjar 28 september 2026 eller enligt överenskommelse.
Som anställd vid Umeå universitet omfattas doktorander av förmåner såsom föräldraledighet, semester och företagshälsovård. Läs mer om förmåner här:https://www.umu.se/en/work-with-us/benefits/.
Du ansöker via vårt rekryteringssystem senast den 13 juli 2026. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska (företrädesvis) eller svenska:
Kortfattad beskrivning av varför du söker anställningen samt hur dina kvalifikationer och erfarenheter är relevanta för projektet beskrivet ovan (maximalt två sidor),
curriculum vitae (CV)
kopia av examensbevis inklusive dokumentation av fullföljda högskolekurser, betyg samt eventuella ytterligare certifikat eller intyg som är av relevans för projektet,
kopia på examensarbete samt eventuella publikationer (maximalt fem),

namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner
Ansökningshandlingarna skall vara i MS Word eller PDF.
Mer information
För mer information kontakta assistant professor Max Renner, max.renner@umu.se
Om företaget
Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Fyra större forskningsområden, Biologisk kemi, IBEAM, Organisk kemi och teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemisk-biologiskt centrum. Information om institutionens forskarutbildning finns på vår hemsida: www.umu.se/teknisk-naturvetenskaplig-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/kemi/.
Mer information om att vara anställd vid Umeå universitet: https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
