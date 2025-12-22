Doktorand i informationsteknologi med inriktning mot hälsoinformatik
2025-12-22
Verksamheten inom avdelning för Data- och Systemvetenskap kännetecknas av en kreativ och dynamisk miljö, som inbegriper ett mycket gott samarbetsklimat, moderna faciliteter och utmärkt samverkan med det omkringliggande samhället. Forskarstudierna bedrivs inom ämnet informationsteknologi som vid Högskolan i Skövde definieras som det ämne som behandlar hur information representeras, bearbetas och kommuniceras i artificiella och naturliga system samt hur informationstekniska system används och utvecklas i syfte att åstadkomma användbara systemlösningar för individ, organisation eller samhälle. Institutionen för informationsteknologi bedriver utbildning och forskning inom detta ämnesområde.
Forskningsprojektet
Egenmonitorering - när patienter med stöd av digital teknik själva mäter och registrerar sina hälsovärden, såsom blodtryck, vikt eller allmänt mående - lyfts fram som en viktig del i omställningen till en mer nära, sammanhållen och personcentrerad vård. Förhoppningen är att egenmonitorering ska stärka patienters delaktighet, förbättra kontinuiteten och skapa ett mer proaktivt arbetssätt i vårdens vardag. Samtidigt vet vi ännu förhållandevis lite om hur egenmonitorering faktiskt fungerar i praktiken: hur patienter och närstående upplever ansvaret att följa och tolka sina hälsodata, hur vårdpersonal integrerar dessa arbetssätt i redan pressade verksamheter, och vilka förutsättningar som behövs för att tekniken ska bidra till ökad kvalitet och trygghet.
Detta projekt tar sig an dessa kunskapsluckor genom att samla in och analysera empiriska data från dem som möter egenmonitorering i sin vardag - patienter, närstående, vårdpersonal och chefer. Genom att kombinera en nationell enkät med fördjupande kvalitativa intervjuer skapar projektet en bred och samtidigt detaljerad förståelse av de möjligheter, utmaningar och risker som följer med implementering och användning av egenmonitorering i olika delar av vården. Med denna samlade kunskap kommer projektet att utveckla evidensbaserade rekommendationer för hur egenmonitorering kan införas, användas och vidareutvecklas på ett sätt som stärker, snarare än försvårar, omställningen till Nära vård. Målet är att bidra till att tekniken införs tryggt, säkert och jämlikt, så att fler patienter kan dra nytta av dess potential samtidigt som risker och belastning för både patienter och personal minimeras.
Din roll
Som doktorand kommer du att vara en central del av forskningsprojektet och bidra i flera delar av forskningsprocessen. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara att:
• Medverka i planering, genomförande och analys av en nationell enkät riktad till patienter, chefer och vårdpersonal.
• Genomföra och analysera fördjupande intervjuer med patienter, närstående, vårdpersonal och chefer för att fånga erfarenheter och perspektiv på egenmonitorering.
• Delta i syntes av projektets resultat och bidra till att utveckla konkreta och forskningsbaserade rekommendationer för implementering av egenmonitorering inom Nära vård.
• Författa vetenskapliga artiklar och genomföra avhandlingsarbetet, inklusive att presentera forskningen vid nationella och internationella seminarier och konferenser.
• Samarbeta nära projektets forskargrupp samt med regionala och nationella partners inom hälso- och sjukvården.
Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.
Vi söker dig som har:
• avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
• godkänt uppsatsarbete omfattande minst 15 hp på avancerad nivå, inom ämnet informationsteknologi, näraliggande tillämpningsområden eller andra ämnesområden som bedöms som direkt relevanta för avhandlingsarbete inom ämnet informationsteknologi.
• dokumenterade engelska språkkunskaper motsvarande den svenska gymnasiekursen Engelska 6. Detta kan även visas genom ett internationellt erkänt prov som IELTS (totalpoäng 6,5), TOEFL (totalpoäng 90), PTE (totalpoäng 62), etc.
• mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift, då datainsamlingen kommer att genomföras genom intervjuer och enkäter med svensktalande deltagare.
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
• God förmåga att tillgodogöra sig utbildning i informationsteknologi på forskarnivå.
• Dokumenterad god samarbetsförmåga.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.
• God kommunikationsförmåga, både muntligen och i skriven text.
• Dokumenterad god förmåga att planera, organisera och nå uppsatta mål i det egna arbetet.
• God förståelse för och erfarenhet av statistiska metoder, särskilt med relevans för analys av enkätdata och kvantitativa forskningsupplägg.
• Erfarenhet från hälso- och sjukvård eller omsorg, då förståelse för verksamheternas arbetssätt och kontext är värdefull i projektets datainsamling och analys.
Vid denna anställning kommer stor vikt att läggas vid god förståelse för och erfarenhet av statistiska metoder, särskilt med relevans för analys av enkätdata och kvantitativa forskningsupplägg.
Anställningsform: Visstidsanställning fram till och med avlagd doktorsexamen, dock längst 5 år. Anställningens omfattning är 100%, varav 80% forskarstudier och 20% institutionstjänstgöring. Endast den som antas eller redan antagits till utbildning på forskarnivår får anställas som doktorand.
Diarienummer: Ref nr HS 2025/764
Kontaktuppgifter: Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Jesper Holgersson eller Professor Joeri van Laere.
Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
• Personligt brev
• CV
• Intyg/betyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa
• Intressebeskrivning där du redogör på engelska för dina forskningsintressen och förväntningar på forskarutbildningen
• Examensarbete på magisternivå/mastersnivå
Lön utgår enligt lokalt avtal om lönestege för forskarstuderande.
