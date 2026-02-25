Doktorand i informationsteknologi med fokus på cyber- och infosäkerhet
2026-02-25
Högskolan i Skövde är en central och ledande aktör för utbildning, forskning och samverkan som stödjer omställningen för en hållbar framtid - regionalt, nationellt och internationellt. Våra 10 000 studenter och 500 medarbetare skapar förutsättningar för samhällets digitala transformation och hållbar samhällsutveckling genom högkvalitativ utbildning och forskning inom valda områden. Välkommen till ett levande campus mitt i Skaraborg.Om oss
Verksamheten inom avdelning för Data- och Systemvetenskap kännetecknas av en kreativ och dynamisk miljö, som inbegriper ett mycket gott samarbetsklimat, moderna faciliteter och utmärkt samverkan med det omkringliggande samhället. Forskarstudierna bedrivs inom ämnet informationsteknologi som vid Högskolan i Skövde definieras som det ämne som behandlar hur information representeras, bearbetas och kommuniceras i artificiella och naturliga system samt hur informationstekniska system används och utvecklas i syfte att åstadkomma användbara systemlösningar för individ, organisation eller samhälle. Institutionen för informationsteknologi bedriver utbildning och forskning inom detta ämnesområde.
Tjänsten är en del av "Cybercampus Sweden" och Högskolan i Skövdes samverkansarena PICS (Privacy, Information security and CyberSecurity. "Cybercampus Sweden" är en nationell satsning och ett samarbete mellan universitet/högskolor, institut, myndigheter och företag i hela Sverige som arbetar för att öka cybersäkerhet, stärka samhällets försvarsförmåga och svensk konkurrenskraft. Mer information om "Cybercampus Sweden" finns på cybercampus.se.
Forskningsprojektet
Många svenska organisationer står inför utmaningar när det gäller att etablera sammanhängande och riskbaserade arbetssätt för att hantera informationssäkerhetsincidenter. Befintliga metoder för incidenthantering och efterföljande digitala forensiska aktiviteter är ofta reaktiva, fragmenterade och begränsade av juridiska, tekniska och organisatoriska faktorer. Även om konceptet forensisk beredskap - att förbereda en organisation för att kunna genomföra digitala utredningar på ett effektivt sätt - är välkänt, är det fortfarande otillräckligt integrerat i organisationers bredare riskhanteringsprocesser. Det finns därför ett behov av att fördjupa förståelsen för dessa utmaningar ur ett sociotekniskt och organisatoriskt perspektiv, snarare än att enbart fokusera på tekniska lösningar.
Detta forskningsprojekt syftar till att undersöka hur principer för riskhantering, incidenthanteringsplanering och forensisk beredskap, systematiskt kan integreras i den ordinarie IT-driften hos svenska organisationer. Forskningen kommer att utforska hur organisationsstrukturer, arbetsflöden, kompetenser och juridiska krav påverkar förmågan att förbereda sig för, upptäcka, reagera på och utreda digitala incidenter. Målet är att utveckla ett praktiskt och teoretiskt grundat ramverk som stärker samordningen mellan riskhantering, operativa processer och utredningsförmåga. Det förväntade resultatet är att öka organisationers motståndskraft och förbättra deras förmåga att genomföra effektiva digitala utredningar som en del av en heltäckande incidenthanteringsstrategi.
Din roll
Du kommer framför allt att ägna dig åt din forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i olika studier inom forskningsprojekt samt forskarutbildningskurser, seminarier och konferenser.
Arbetsuppgifterna innefattar att:
• genomföra studier inom området IT-forensik och incidenthanterings-processer,
• medverka i relevanta forskningsprojekt,
• genomföra doktorandkurser, samt
• medverka i undervisning inom cyber- och informationssäkerhetsområdet och utföra annat institutionsarbete (dock högst 20 % av arbetstiden).
En del av arbetet kommer att utföras vid Cybercampus kontor vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm samt i samarbete med andra doktorander runt om i Sverige inom samma forskningsprogram. Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.
Vi söker dig som har:
• avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
• fullgjort kursfordringar om minst 60 hp, inklusive självständigt uppsatsarbete omfattande minst 15 hp på avancerad nivå, inom ämnet informationsteknologi, näraliggande tillämpningsområden eller andra ämnesområden som bedöms som direkt relevanta för avhandlingsarbete inom ämnet informationsteknologi.
• dokumenterade engelska språkkunskaper motsvarande den svenska gymnasiekursen Engelska 6. Detta kan även visas genom ett internationellt erkänt prov som IELTS (totalpoäng 6,5), TOEFL (totalpoäng 90), PTE (totalpoäng 62), etc.
• mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift, då datainsamlingen kommer att genomföras genom intervjuer och enkäter med svensktalande deltagare.
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
• God förmåga att tillgodogöra sig utbildning i informationsteknologi på forskarnivå.
• Dokumenterad god samarbetsförmåga.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.
• God kommunikationsförmåga, både muntligen och i skriven text.
• Dokumenterad god förmåga att planera, organisera och nå uppsatta mål i det egna arbetet.
• Dokumenterad god förmåga av att tillämpa kvalitativa och kvantitativa analysmetoder.
Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid dokumenterad god förmåga av att tillämpa kvalitativa och kvantitativa analysmetoder samt dokumenterad god förmåga att planera, organisera och nå uppsatta mål i det egna arbetet. Stor vikt kommer också att läggas vid dokumenterad förmåga att analysera organisatoriska och sociotekniska aspekter av informationssäkerhet, samt god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift. När högskolan väljer behöriga kandidater till Cybercampus doktorandutbildningsprogram bör de beakta rapporten "Säkerhetspolisen 2024-2025" rörande säkerhetshotande verksamhet riktad mot Sverige.
Diarienr: HS 2026/137
Diarienr: HS 2026/137

Kontaktuppgifter: Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Jesper Holgersson eller Professor Rose-Mharie Åhlfeldt. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.
Ersättning

Lön utgår enligt lokalt avtal om lönestege för forskarstuderande.
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Arbetsgivare Högskolan i Skövde
