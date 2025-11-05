Doktorand i informationssystem, fokus på data science inom vård och omsorg
2025-11-05
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt närmare 2,1 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 900 anställda och har 18 700 studenter.
De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Här har du möjligheten att tillhöra en innovativ forskningsmiljö som utvecklar ny kunskap om en av vår tids stora samhällsutmaningar - att stödja och förstå den digitala transformationen i företag och samhälle. Vid forskargruppen för informationssystem vid Luleå tekniska universitet har vi behov av att anställa en doktorand i informationssystem med fokus på data science inom vård och omsorg. Forskargruppen för informationssystem är en del av avdelningen för digitala tjänster och system, som även inkluderar Centrum för distansöverbryggande teknologier och Centrum för säkerhet i samhället och kritisk infrastruktur. Avdelningen består av cirka 35 anställda, inklusive forskare, lärare och projektledare.
Ämnesbeskrivning
Informationssystem fokuserar på design och användning av informationsteknologi i relation till människor, organisationer och samhällen.
Projektbeskrivning
Som doktorand kommer du vara en del av ett forskarteam som arbetar inom ett projekt, med fokus på hur data science kan användas inom vård och omsorg. Projektet Användardriven innovation inom äldreomsorgen syftar till att stärka användandet av digitala lösningar för bättre livskvaliteten för äldre och minskad arbetsbelastningen för vårdpersonal, särskilt i glesbygdskommuner i Norrbotten. Arbetet bedrivs utifrån ett sociotekniskt perspektiv på innovationsutveckling, med särskild betoning på samhälls- och humanvetenskapliga aspekter av informationssystem. Projektet utgår från beprövade metoder såsom Living Labs och Design Thinking.
Projektet omfattar tre huvudsakliga delar:
• Behovsanalys och samverkan: identifiering av behov hos äldre och vårdpersonal i samverkan med kommuner, företag, föreningar och individer.
• Implementering: utveckling och test av digitala tjänster i verkliga miljöer tillsammans med målgruppen.
• Utvärdering och modellutveckling: analys av och modellutveckling av användarupplevelser, effekter på arbetsmiljö och livskvalitet i digitaliseringen av äldreomsorgen.
Projektet bygger på samarbete mellan kommuner, företag, forskning, brukare och vårdpersonal. Genom aktiv användarmedverkan, etisk medvetenhet med fokus på social hållbarhet.
Som doktorand kommer du att bedriva forskningsaktiviteter inom både teoretiska och tillämpade områden. Forskningsområdet är i grunden sociotekniskt, vilket innebär att du behöver förstå både tekniska aspekter samt mänskliga och organisatoriska dimensioner. Du har möjlighet att påverka ditt fokus inom området i samråd med dina handledare. Förutom forskningsrelaterade aktiviteter förväntas du delta i undervisningsaktiviteter i avdelningens utbildningsprogram.Kvalifikationer
För att vara kvalificerad för doktorandanställning måste du ha minst en fyrårig universitetsexamen inom informationssystem eller annat relevant ämne. Goda vetenskapliga färdigheter och erfarenhet inom kvalitativ och kvantitativ forskning samt god kommunikativ förmåga i tal och skrift. Du kommer att representera gruppen i olika sammanhang, lokalt, regional och nationellt i Sverige, samt utomlands, därav är mycket goda kunskaper i svenska och engelska ett krav.
Vi söker engagerade personer som har:
• Intresse för forskning och innovation.
• Gedigen utbildningsbakgrund, exempelvis en masterexamen i informationssystem eller relaterade områden. Alternativt ha fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 poäng på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 poäng.
• Intresse för samhälls- och humanvetenskapliga aspekter av informationssystem.
• God kommunikationsförmåga för att tydligt och övertygande förmedla komplexa idéer.
Kunskaper inom följande områden är meriterande:
• Erfarenhet från arbete inom vård och omsorg, tex. stödboenden, personlig assistans, äldreboenden, etc.
• Erfarenhet från undervisning och handledning på universitetsnivå, speciellt inom områden som digital tjänsteutveckling, systemvetenskap och data science.
• Erfarenhet från forskning och utveckling på universitetsnivå
• Erfarenhet av att arbeta med Living Labs-metodologi
För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se studieplaner för forskarutbildning inom filosofisk fakultet
Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort: Luleå. Tillträde efter överenskommelse.
För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Tf. ämnesföreträdare Diana Chronéer, 0920-49 2037, diana.chroneer@ltu.se
Biträdande professor Abdolrasoul Habibipour, 0920-49 2357, abdolrasoul.habibipour@ltu.seFacklig kontakt
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 marika.vesterberg@ltu.seSå ansöker du
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.
Ansökan ska innehålla följande:
• CV
• Examensbevis och betygsutdrag (på engelska eller svenska)
• Masteruppsats i PDF-format samt publikationer (ej ett måste)
• En motivering (max en hel A4-sida)
• Två rekommendationsbrev.
• Två referenser med kontaktinformation (namn, anknytning och e-post)
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
