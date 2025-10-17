Doktorand i Industriell Teknik - Försörjningssystem för vätgas - Hamnsystem
2025-10-17
Vill du arbeta med försörjningssystem för vätgas, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som doktorand på Uppsala universitet.
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik består av tre avdelningar: Kvalitetsteknik, Industriell teknik, samt Byggteknik och byggd miljö. Institutionen har cirka 100 anställda och har sin forskning och utbildning både vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala och vid Campus Gotland. För mer information, se institutionens webbplats Denna anställning kommer att höra till avdelningen för Kvalitetsteknik och vara placerad vid Campus Gotland i Visby.
Vid Campus Gotland bedrivs forskning fokuserande kring användningen av vätgas inom transportsektorn och då i synnerhet kring utformningen av effektiva försörjningssystem för vätgas till den maritima sektorn. På Avdelningen för kvalitetsteknik har vi under fyra års tid byggt upp en forskningsmiljö kring vätgasens användning och dess försörjningssystem, primärt är forskningen inriktad på sjöfarten men även applikationer inom vägtransporter och arbetsmaskiner studeras. Arbetet bedrivs i nära samarbete såväl med andra universitet och lärosäten som med industrin. För mer information, se avdelningens webbplats.
Som doktorand kommer du vara del av en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Du kommer även tadel av doktorandkurser, seminarier samt förstklassig doktorandhandledning.
Forskningsämnet Industriell teknik är ett brett, tvärvetenskapligt ämne som spänner över flera delområden från organisation och ledning, innovation och entreprenörskap samt industriell och social marknadsföring inom teknik- och innovationsintensiva verksamheter över automation och optimering till maskinkonstruktion, produktion och produktionssystem.Publiceringsdatum2025-10-17Dina arbetsuppgifter
Ditt arbete kommer att fokusera på modellering och optimering av vätgaskomprimering, lagring och tankningsprocesser på systemnivå. Detta inkluderar bland annat:
• Termodynamiska simuleringar av CGH2-beteende vid transport, komprimering och tankning under realistiska hamnförhållanden.
• Analys av koncept för mellanlagring anpassade till olika hamnprofiler.
• Utvärdering av energieffektivitet och driftsprestanda för infrastrukturlösningar.
Forskningen kommer att vara nära kopplad till experimentella valideringskampanjer med industripartners, där storskalig komprimering, lagring och högflödestankning av vätgas kommer att testas. Dessa data kommer att användas för att validera de utvecklade modellerna och vägleda utformningen av infrastrukturen.
Du kommer att samarbeta med andra doktorander och forskare från Uppsala universitet, andra svenska forskningsinstitutioner och industripartners. Tillsammans kommer ert arbete att bidra till skalbara och validerade koncept för distribution och lagring av vätgas, stödja hamnar i deras roll som energihubbar för maritim och landbaserad transport samt stärka Sveriges ledarskap inom hållbar transportinnovation.
Den huvudsakliga arbetsuppgiften för en doktorand är att ägna sig åt forskarutbildning, vilket inkluderar både deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. Anställningen kan omfatta upp till 20 % undervisnings- och administrativa uppgifter.
Kvalifikationskrav
Civilingenjörsexamen eller annan examen på avancerad nivå inom industriell teknik, alternativt marinteknik, energiteknik, kemiteknik eller andra masterprogram med stark inriktning mot marinteknik, termodynamik, energiteknik eller systemmodellering.
Goda kunskaper inom matematik, fysik, termodynamik, energiteknik, samt programmering för systemmodellering, med erfarenhet av verktyg som Matlab, Python eller CFD-programvara.
Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Meriterande i övrigt
Erfarenhet av modellering, simulering och optimering av energisystem.
Erfarenhet av termodynamiska analyser, särskilt av vätgas eller andra gasformiga energibärare.
God kännedom om CFD-verktyg och systemmodellering för energiinfrastruktur.
Erfarenhet av tvärvetenskapliga samarbeten med industrin eller tillämpade forskningsmiljöer.
Ansökningsförfarande
Ansök via länken nedan. Besvara frågorna som ställs. Vi vill också att du bifogar CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som du önskar åberopa. Lämna också uppgifter om referenspersoner och/eller bifogar rekommendationsbrev.
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2026-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Visby
Upplysningar om anställningen lämnas av
Björn Samuelsson, bjorn.a.samuelsson@angstrom.uu.se
, tel 070-370 3971.
Välkommen med din ansökan senast den 10 november 2025, UFV-PA 2025/3078.
Om Campus Gotland: Uppsala universitet Campus Gotland erbjuder det bästa av två världar: det fullskaliga universitetets breda utbud och tyngd inom utbildning och forskning, och ett unikt småskaligt campus i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Campus Gotland utgör en knutpunkt för universitetets forskning och utbildning inom hållbarhet. Se hur det är att leva och bo på Gotland.
