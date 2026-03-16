Doktorand i idrottsvetenskap med inriktning hälsovetenskap
2026-03-16
GIH utlyser härmed en doktorandplats i ämnet idrottsvetenskap inom området Hälsovetenskap.
Projektbeskrivning:
Doktorandprojektet kommer att vara en del av två pågående forskningsprogram vid institutionen för hälsovetenskap vid GIH. Det ena är forskningsprojektet PAradox, vilket syftar till att undersöka fysiologisk överbelastning hos individer med fysiskt krävande arbete. Det andra är WORK TOGETHER, med övergripande syftet att förbättra inkluderingen och effektiviteten av ett nationellt implementerat företagshälsovårdsprogram. Övergripande ansvarig för båda forskningsprojekten är professor Elin Ekblom Bak, som också kommer att vara huvudhandledare.
Doktorandprojektet syftar till att skapa kunskap kring hälsa och hållbarhet i arbetslivet.
I doktorandprojektets första del (PAradox) ingår planering, genomförande och analys av data från en 8-veckors observationsstudie och en 12-veckors interventionsstudie. Arbetet innebär kontakt med försökspersoner, datainsamling via enkät och arbetsfysiologiska tester, samt mätning med sensorer som registrerar bland annat puls och blodtryck. I doktorandprojektets andra del (WORK TOGETHER) ingår planering och genomförande av en interventionsstudie med rekrytering av deltagare, datainsamling via enkät och fysiska tester, samt utvärdering av interventionens effekt på fysisk aktivitetsnivå, välmående och fysiologiska utfallsmått. Båda projekten inkluderar individer från arbetande befolkning i fysiskt krävande och utsatta yrken.
Forskningsmiljön omfattar juniora och seniora forskare med lång erfarenhet inom områden relevanta för projekten, samt samverkan med externa aktörer. Som doktorand kommer du att ha ett nära stöd från det omgivande nätverket.
Behörighet till utbildning på forskarnivå
För att kunna antas till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap krävs att den sökande har:
• avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper
• den förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen.
Gymnasiebetyg som motsvarar Engelska 6 är ett grundläggande krav. För sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium krävs intyg om behörighet motsvarande Engelska 6 från internationellt godkänt språktest (TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (The International English Language Testing System), eller Cambridge ESOL, (English Language Assessment)) i enlighet med krav på antagning.se: https://www.universityadmissions.se/en/All-you-need-to-know1/Applying-for-studies/English-requirements/.
Eventuella undantag från krav på intyg är reglerade på www.universityadmissions.se.
Sökande med en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program inte behöver visa prov på engelskt språktest.
Den grundläggande behörigheten ska vara uppfylld vid tiden för antagning till forskarutbildning, senast 30 Augusti 2026.
Ansökan om antagning ska innehålla följande vidimerade handlingar i pdf-format:
• Examensbevis eller andra dokument som styrker behörigheten. Kopia på examensbevis ska bifogas på originalspråk samt i engelsk översättning av auktoriserad översättare (gäller ej svenska, danska, norska, engelska). Om studierna inte är avslutade vid ansökningstillfället ska den sökande även bifoga ett intyg utfärdat av utbildningsanordnaren som anger förväntat examensdatum,
• Intyg om behörighet motsvarande Engelska 6 från internationellt godkänt språktest: TOEFL, IELTS, ESOL (gäller sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium eller en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program),
• Uppsats på avancerad nivå (magister- eller masteruppsats). Accepterade språk är svenska, danska, norska, engelska,
• CV med en kort skriftlig motivering av ansökan utifrån, utbildningsbakgrund.
• Förslag på minst två referenser.
Läs mer om ansökan till utbildning på forskarnivå.
Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. En viktig bedömningsgrund utgör inriktning på högskolepoängen på avancerad nivå samt kvalitet på det självständiga arbetet på avancerad nivå. Bedömningen sker utifrån följande fastställda kriterier:
• förtrogenhet med för avhandlingsämnet relevanta förkunskaper inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa,
• teoretisk medvetenhet samt förtrogenhet med adekvata metoder,
• analytisk förmåga,
• förmåga till kritiskt tänkande och problemformulering,
• skriftlig och muntlig kommunikativ förmåga samt,
• förtrogenhet med etiska problemställningar.
För denna doktorandplats beaktas även följande:
• erfarenhet av planering, genomförande och analys av data från observations- och interventionsstudier i arbetande befolkning via dess arbetsplats,
• erfarenhet av datainsamling via bärbara sensorer och fysiologiska mätmetoder,
• erfarenhet av rekrytering, hantering och kontakt med försökspersoner i forskningsstudier,
• erfarenhet av arbete inom forskningsprojekt med fokus på fysisk aktivitet, arbetsbelastning eller befolkningshälsa,
• dokumenterad förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för egna arbetsuppgifter inom ett större forskningsprojekt. Arbetstider och omfattning
Tidsbegränsad anställning om fyra år på heltid (motsvarande 100 procents tjänstgöringsgrad) enligt högskoleförordningens 5 kap 1-7§ med tillträde senast den 30 Augusti 2026.Ersättning
Lönen regleras genom lokalt kollektivavtal.
Sista ansökningsdag
Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 7 april 2026.
Detta är en förkortad annons, för att ta del av den fullständiga annonsen hänvisar vi till GIH hemsida.
Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.
GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
