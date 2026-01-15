Doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning
2026-01-15
Institutionen för idé- och samhällsstudier söker i samarbete med Lärarhögskolan en doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, https://www.
umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi.
Inom https://www.umu.se/forskning/grupper/historia-med-utbildningsvetenskaplig-inriktning/
bedrivs forskning och forskarutbildning inom utbildningshistoria och historiedidaktik. Forskningsmiljön samarbetar med andra forskarmiljöer inom både utbildningshistoria och historiedidaktik, såväl i Sverige som internationellt. Vid miljön drivs forskningsprogrammet https://www2.umu.se/forskning/projekt/edudis-utbildning-och-funktionshinder-i-historien-/.
Miljön har nära samarbete med Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik (https://www.umu.se/forskning/grupper/umsod/)
liksom med https://www.umu.se/lararhogskolan/.
Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området erbjuder en sammanhållen miljö för forskarutbildning inom det utbildningsvetenskapliga området vid Umeå universitet. Du kommer att kombinera din forskarutbildning vid en institution med att vara en del av en dynamisk, tvärvetenskaplig doktorandgrupp och få tillgång till nationella och internationella forskningsnätverk. Som doktorand i forskarskolan kommer du att bidra till kunskapsutveckling inom området, till gagn för forskare likväl som för lärare och andra pedagogiska professioner. Läs mer om forskarskolan här: https://www.umu.se/lararhogskolan/utbildning/forskarskolan-inom-det-utbildningsvetenskapliga-omradet-fu/
Doktorandanställningens inriktning
Doktorandanställningen är öppen för sökande med både utbildningshistoriska och historiedidaktiska avhandlingsprojekt. Denna doktorandanställning utlyses i samarbete med Lärarhögskolan och ingår i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området. Väsentliga delar av forskarutbildningen sker på engelska, men svenska dominerar som arbetsspråk vid institutionen.
Kvalifikationer
För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att man uppfyller krav på såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning krävs att den sökande har genomgått minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå i historia med ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng eller har lärarexamen i historia med ett självständigt arbete inom relevant område om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Studerande som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper kan antas till forskarutbildningen efter prövning.
Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen grundar sig i huvudsak på tidigare studieresultat där särskild vikt tillmäts skriftliga arbeten samt forskningsplanens kvalitet och relevans för examensämnet. Hänsyn tas även till referenstagning, anställningsintervju och annan möjlig prövning av huvudkandidaterna.
Examen ska vara avlagd senast vid ansökningstidens utgång.
Anställningsvillkor
Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. Lönen följer Umeå universitets https://www.umu.se/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/doktorandavtal-2025-10-01-2026-10-01/.
Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i https://www.umu.se/lararhogskolan/utbildning/forskarskolan-inom-det-utbildningsvetenskapliga-omradet-fu/
som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Studierna påbörjas 31 augusti 2026. Fysiskt kommer den anställde att vara placerad vid Institutionen för idé-och samhällsstudier, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. Om den ämnesspecifika utbildningens uppläggning i stort, https://www.umu.se/humanistisk-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/allmanna-studieplaner/
Publiceringsdatum2026-01-15
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi, senast 6 mars 2026.
Ansökan ska innehålla:
- Utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade poäng samt kopia av examensbevis eller motsvarande som styrker grundläggande och särskild behörighet.
- Meritförteckning inklusive namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner.
- För huvudområdet relevant kandidat-, magister- eller masteruppsats (eller examensarbete/motsvarande) samt eventuell annan forskningsmeritering.
- Personligt brev där du beskriver dina motiv för att påbörja doktorandutbildning, och där det framgår vilken expertis vid institutionen som krävs för att det aktuella avhandlingsprojektet ska kunna genomföras.
- Forskningsplan som inte bör överstiga 30 000 tecken inklusive blanksteg och som ska innehålla beskrivning av projektets:
• syfte och problemområde
• tidigare forskning
• genomförande, dvs. metod, material och teori
• relevans för utbildningshistoria eller historiedidaktik
• tidsplan
Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas.
Övrig information
Arbetsplats är Umeå universitet. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö, därav är hög närvaro ett krav.
Närmare upplysningar lämnas av professor Anna Larsson, 090-786 54 24 mailto:anna.larsson@umu.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
