Doktorand i historia, med inriktning mot urbanhistoria

Historiska institutionen vid Stockholms universitet är en av de större institutionerna inom Humanistiska fakulteten med ca 70 anställda.
På institutionen finns ca 15 aktiva doktorander. Inom institutionen finns ett antal olika forskningsområden. Urbanhistoria är ett starkt forskningsområde och vid institutionen finns Stads- och kommunhistoriska institutet.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/historiska-institutionen/.
Forskarutbildningsämne
Institutionen utlyser nu upp till två doktorandanställningar i historia inom forskningsprojektet Den urbana välfärden 1840-1920: välfärdsstadens genombrott. Projektet finansieras av Olle Engkvist stiftelse och består av två doktorandprojekt med en given tematik. Den slutliga utformningen av doktorandprojekten kommer att formuleras självständigt av den som antas, utifrån intressen och förutsättningar. Tidigare arbete inom tematiken är inte ett krav. Läs mer om forskningsprojektet på: https://www.su.se/forskning/forskningsprojekt/den-urbana-välfärden-1840-1920-välfärdsstadens-genombrott.
Tema A: Det första doktorandprojektet bör behandla interaktionen mellan filantropiska organisationer och lokala politiker. Frivilliga och icke-vinstdrivande aktörer spelade länge en central roll inom välfärdsområden som till exempel fattigvård, bildning, barnomsorg, rekreation och bostadsbyggande.
Tema B: Det andra doktorandprojektet bör behandla uppkomsten och utvecklingen av en allmännyttig bostadspolitik från 1890-talet. Det kommunala bostadsbyggandet drev fram nya strategier för bland annat planering och utveckling av stadens offentliga rum i Norden.
Gemensamt för de båda doktorandprojekten är att de bör ha ett komparativt perspektiv och jämföra olika städer i Sverige eller Norden. De förväntas också anknyta till det övergripande temat inom Den urbana välfärden 1840-1920.
Behörighetskrav
För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.
Grundläggande behörighet har du, om du avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet beskrivs i https://www.su.se/historiska-institutionen/utbildning/våra-utbildningar/doktorera-i-historia-1.514984.
Enligt denna krävs att den sökande med godkänt resultat genomgått kurser på avancerad nivå om minst 30 hp i historia eller motsvarande ämne inklusive ett examensarbete om minst 15 hp.
Undervisning på forskarutbildningen i historia sker på svenska eller engelska. Vissa obligatoriska kurser ges endast på svenska. Stockholms universitet erbjuder icke-svenskspråkiga anställda kurser i svenska.
Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:
- Bedömning av såväl djup som bredd i tidigare utbildning.
- Vetenskaplig produktion. På basis av examensarbeten från avancerad nivå samt i förekommande fall annan skriftlig vetenskaplig produktion bedöms den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen enligt följande bedömningskriterier: kritisk förmåga, analytisk förmåga, kreativitet, självständighet. Vid bedömningen ska också tidsaspekten beaktas; dvs i vilken utsträckning den sökande har visat förmåga att utföra sina tidigare vetenskapliga uppgifter inom givna tidsramar. Dessutom görs, utifrån en jämförelse av de vetenskapliga alstren, en bedömning av den sökandes vetenskapliga utveckling.
- Forskningsplan (maximalt 4 sidor). I samband med ansökan ska sökanden kort redogöra för sitt tänkta forskningsarbete inom ramen för den angivna tematiken (tema A eller B). Redogörelsen ska innehålla problemformuleringar samt en skiss över hur projektet ska genomföras. Planen bedöms med avseende på: relevans, originalitet, genomförbarhet inom given tidsram (d.v.s. under en period motsvarande fyra års utbildning på heltid).
- Samarbetsförmåga. Den sökandes förmåga till samarbete bedöms utifrån t.ex. referenser, intyg eller intervjuer.
Lokal antagningsordning vid Historiska institutionen finns på: https://www.su.se/historiska-institutionen/utbildning/våra-utbildningar/doktorera-i-historia-1.514984.https://medarbetare.su.se/vart-su/styrning/regelboken/utbildning/antagningsordning-for-utbildning-pa-forskarniva
Om anställningen
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning som doktorand enligt 5 kap. högskoleförordningen (1993:100). Anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Som doktorand ska du främst ägna dig åt din egen utbildning på forskarnivå, men i anställningen kan arbete med utbildning, forskning och administration ingå i begränsad omfattning (högst 20 %).
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen förnyas därefter med högst två år i taget.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
Ytterligare information lämnas av studierektor för forskarutbildningen, professor Karin Sennefelt, tfn 08-16 33 14, mailto:karin.sennefelt@historia.su.se
.
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Anna Götlind, tfn 08-16 36 73, mailto:anna.gotlind@historia.su.se
.
Upplysningar om forskningsprojektet Den urbana välfärden 1840-1920 lämnas av projektledaren, professor Magnus Linnarsson, mailto:magnus.linnarsson@historia.su.se
.Så ansöker du
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
