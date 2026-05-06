Doktorand i gruv- och berganläggningsteknik
Luleå tekniska universitet - Platsbanken / Högskolejobb / Luleå Visa alla högskolejobb i Luleå
2026-05-06
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå tekniska universitet - Platsbanken i Luleå
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter drygt 2,3 miljarder kronor per år. Vi är mer än 1 800 anställda och har närmare 21 600 studenter.
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser bedriver forskning och utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdet. Institutionen har en stark experimentell och tillämpad profil, med välutrustade laboratorier och nära samverkan med industrin. Cirka 70 % av forskningen är externt finansierad och vi har omfattande internationella samarbeten. Avdelningen för geoteknologi bedriver forskning och utbildning inom bergmekanik, gruvteknik och geoteknik, med ett starkt fokus på säker, effektiv och hållbar utformning av underjords- och dagbrottsanläggningar. Avdelningen samarbetar nära med industrin för att hantera praktiska ingenjörsutmaningar och utveckla lösningar för framtidens gruv- och infrastrukturprojekt.
Ämnesbeskrivning
Gruv- och berganläggningsteknik omfattar gruvteknik, bergteknik och bergmekanik, inkluderande bergmassans egenskaper, tunnelbyggnadsteknik, utformning och dimensionering av gruvor och berganläggningar samt planerings- och produktionsprocesser kopplade till både gruvbrytning och infrastrukturutbyggnad.
Projektbeskrivning
I takt med att gruvbrytningen vid LKAB sker på allt större djup utsätts bergmassan för ökande in-situ-spänningar och dynamiska störningar, vilket medför en ökad risk för seismiska händelser och bergslag. Det finns därför ett växande behov av en förbättrad förståelse av bergförstärkningens funktion under både statisk och dynamisk belastning.
Projektet syftar till att utveckla ett mekanismbaserat och platsanpassat ramverk för dimensionering av bergförstärkning, med fokus på energiabsorption, deformationskapacitet och systembeteende. Forskningen kommer att integrera laboratorieförsök, numerisk modellering samt fältobservationer från djupa underjordsgruvor.
De förväntade resultaten inkluderar en förbättrad förståelse av förstärkningssystemens prestanda, utveckling av utvärderingsmetoder samt optimerade lösningar anpassade till LKAB:s förhållanden. Publiceringsdatum2026-05-06Dina arbetsuppgifter
Som doktorand kommer du att arbeta med både analys av fältdata och numerisk modellering inom projektet. Arbetsuppgifterna omfattar:
• Utveckling och tillämpning av numeriska modeller för bergförstärkningssystem (t.ex. bultar, nät, sprutbetong och samverkan med bergmassa)
• Analys och tolkning av laboratorieresultat, inklusive statisk och dynamisk prestanda hos förstärkningselement
• Deltagande i utformning och utvärdering av bergförstärkning i djup gruvmiljö
• Samarbete med industripartners och integrering av fältdata i forskningen
• Spridning av forskningsresultat genom vetenskapliga publikationer och konferenser
Huvuddelen av arbetstiden ägnas åt egna forskarstudier. Undervisning och annan institutionstjänstgöring kan ingå. Kvalifikationer
Krav:
• Civilingenjörs- eller masterexamen i gruvteknik, bergmekanik, geoteknik eller närliggande område
• Kunskaper inom mekanik och/eller numerisk modellering (erfarenhet på olika nivåer välkomnas)
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska
Meriterande:
• Erfarenhet av numeriska modelleringsverktyg (t.ex. LS-DYNA, FEM, DEM)
• Kunskap om underjordsbrytning och bergförstärkningssystem
• Erfarenhet av laboratorie- eller fältarbete
Personliga egenskaper:
• Förmåga att samarbeta i forskargrupp och utveckla självständighet över tid
• Analytisk förmåga och problemlösningsförmåga
• Motivation att bidra till forskning med industriell relevans och praktisk betydelse
För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se http://www.ltu.se/research/Utbildning-pa-forskarniva/Studieplaner/Allmanna-studieplaner-Teknisk-fakultetsnamnd
Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort: Luleå. Tänkt tillträde: enligt överenskommelse.
För ytterligare information är du välkommen att kontakta universitetslektor Yang Zou, 0920-49 3470, mailto:yang.zou@ltu.se
eller professor Daniel Johansson, 0920-49 2361, mailto:daniel.johansson@ltu.se
Facklig företrädare:
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037, mailto:diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721, mailto:marika.vesterberg@ltu.se Så ansöker du
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.
Sista dag att ansöka är 31 maj 2026
Referensnummer: 3108-2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Tekniska Universitet
(org.nr 202100-2841), https://www.ltu.se/
971 87 LULEÅ Arbetsplats
Luleå tekniska universitet - Platsbanken Jobbnummer
9893718