Doktorand i fysik med inriktning mot halvledarnanostrukturer
Lunds Universitet, 009999 Lunds Universitet, 100000 Lth / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2025-09-09
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds Universitet, 009999 Lunds Universitet, 100000 Lth i Lund
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av verksamheten
Doktorandtjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik vid fysiska institutionen, där omfattande forskning bedrivs inom nanofysik, alltifrån materialvetenskap till bio- och kvantfysik till olika tillämpningar.
Avdelningen är en central del av NanoLund, som är Lunds universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik.
Till avdelningen hör Lund Nano Lab, en central och gemensam facilitet för framställning av material och komponenter på nanoskalan. Avdelningen har även ett starkt engagemang i grundutbildningen, inte minst inom civilingenjörsprogrammet "Teknisk Nanovetenskap" vid LTH.
Att vara doktorand
Som doktorand är du både antagen som student och anställd vid Lunds universitet.
Som forskarstuderande tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt. Det kan kort beskrivas som att du får övning i att tänka kritiskt och analytiskt, att du får lösa problem självständigt med hjälp av rätt metodval och du får en forskningsetisk medvetenhet. Dessutom ges möjlighet för dig som doktorand att arbeta med projekt, att utveckla dina ledaregenskaper och din pedagogiska förmåga. Under hela din studietid guidas du av handledare. Forskarstudierna avslutas med en avhandling och doktorsexamen.
Mer om att vara doktorand vid LTH på lth.se.
Ämnes- och projektbeskrivning
Avdelningen är värd för ett nytt forskningsinitiativ som riktar sig mot protein-styrd syntes av halvledarnanostrukturer med hjälp av bioproduktionstekniker. Genom att utnyttja de senaste framstegen inom AI-driven proteindesign, är den långsiktiga visionen en helt cirkulär tillverkningsprocess för halvledarnanostrukturer baserade på hållbar bioproduktion. En viktig del av detta arbete är elektrooptisk karakterisering av halvledarnanostrukturer med kontaktfria tekniker samt tekniker baserade på nanofabrikation. Projektet är en del av InBio WISE-WASP NEST-initiativet. Doktorandprojektet kommer att handledas gemensamt av Prof. Heiner Linke och Prof. Vanya Darakchieva.
För mer information sewww.ftf.lth.sewww.nano.lu.sehttps://portal.research.lu.se/en/persons/heiner-linkehttps://portal.research.lu.se/en/persons/vanya-darakchievahttps://wise-materials.org/external/wasp-wise-nest-projects-advancing-multidisciplinary-research/Publiceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
Du kommer framför allt att ägna dig åt din forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser, seminarier och konferenser.
Målet med detta doktorandprojekt är att utveckla karaktäriseringsmetoder för proteintemplerade halvledarstrukturer och att vägleda proteindesigngruppen i utvecklingen av proteintemplat. Du förväntas arbeta självständigt såväl som i nära samarbete med andra forskare som är knutna till projektet.
Arbetsuppgifterna innefattar:
karaktärisering av halvledarnanostrukturer, inklusive sådana som tillverkats genom protein-templating. Metoderna omfattar elektrooptiska och strukturella, kontaktlösa tekniker (t.ex. spektroskopisk ellipsometri, SEM, TEM, AFM) såväl som elektrisk karaktärisering av individuella nanostrukturer med nanofabricerade kontakter.
I arbetsuppgifterna kan det även komma att ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete (dock max 20 % av arbetstiden).
Läs annonsen i dess helhet här. Välkommen med din ansökan!
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2025/2317". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds Universitet, 009999 Lunds Universitet, 100000 Lth Kontakt
Vanya Darakchieva vanya.darakchieva@ftf.lth.se 046-2220000 Jobbnummer
9499772