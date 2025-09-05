Doktorand i fysik med inriktning mot Experimentell Partikelfysik
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
LDMX-gruppen vid Lunds universitet söker en skicklig och motiverad doktorand som ska vara delaktig i vårt arbete att få LDMX online och fullt ut utnyttja dess data.
Denna doktorandtjänst kommer att vara en del av LDMX-gruppen i Lund (LunDMX, https://www.particle-nuclear.lu.se/experimental-particle-and-nuclear-physics/ldmx
), som ingår i avdelningen för partikel- och kärnfysik (https://www.particle-nuclear.lu.se/)
vid fysiska institutionen. Avdelningen, som har cirka 60 anställda, bedriver en livlig blandning av aktiv forskning inom både teoretisk och experimentell partikel- och tungjonsfysik samt experimentell kärnfysik. Den experimentella partikelfysikverksamheten omfattar forskning vid de väletablerade LHC-experimenten ATLAS och ALICE samt insatser för att förverkliga nya, kreativa experiment som HIBEAM/NNBAR vid ESS och - mest relevant för detta projekt - LDMX vid SLAC (https://confluence.slac.stanford.edu/display/MME/Light+Dark+Matter+Experiment).
LDMX kommer att vara ett fixed-target experiment i en 8 GeV elektronstråle som kommer extraheras från LCLS-II acceleratorn. Experimentets huvudsaklig syfte är att utforska om det finns mörk-materia partiklar med en massa mellan 1 MeV och 1 GeV ungefär.
På avdelningen utnyttjar vi synergier mellan dessa projekt, och våra aktiviteter omfattar detektorutveckling, trigger och datainsamling, fysik- och prestanda-analys samt programvaruutveckling och computing. LunDMX-gruppen består för närvarande av en senior forskare, tre universitetslärare, en postdoktor, en ingenjör och två doktorander.
Projektbeskrivning
Det övergripande temat för detta projekt är att göra oss redo för LDMX-data (som förväntas 2029). Forskningen kommer att bedrivas i nära anslutning till den internationella LDMX-kollaborationen, där Lunds universitet för närvarande är den enda icke-amerikanska deltagaren.
En spännande milstolpe för LDMX är teststrålemätningar vid SLAC under hösten 2025, där man för första gången kommer att samla in data vid själva strålröret för LDMX. Utöver detta planerar vi att samla in data från kosmisk strålning med en prototyp av den hadroniska kalorimetern. Under de första 1-2 åren kommer projektet att fokusera på insamling och i synnerhet analys av dessa testdata och publicering av resultaten.
En annan prioritering i detta projekt är att mer i detalj studera LDMX:s förmåga att hantera pile-up (flera elektroner som träffar strålmålet samtidigt). Detta kommer huvudsakligen att baseras på simuleringsstudier av potentiella bakgrunder, detektorprestanda och känslighet för signalmodeller. Ett konkret exempel är användningen av olika program för simulering av kritiska bakgrunder, att jämföra dessa förutsägelser och att utveckla metoder för hur man mäter dessa bakgrunder i data. Projektet syftar också till att undersöka i vilken utsträckning maskininlärningsmetoder kan hjälpa till med dessa utmaningar, t.ex. när det gäller objektrekonstruktion och urskiljning av signal- respektive bakgrundshändelser. Detta kommer att bli mer av ett fokus senare i projektet.
Utöver de direkta fysikaliska frågeställningarna kommer projektet befatta sig med frågor kring klimathållbarhet inom LDMX/HEP, exempelvis genom att identifiera de huvudsakliga utsläppskällorna och att undersöka hur de kan minskas.Publiceringsdatum2025-09-05Dina arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.
Som doktorand i LunDMX-gruppen kommer du att bidra till analysen av data från testmätningar med detektorprototyper. Utöver det kommer du att utföra simuleringsbaserade studier av olika aspekter som bidrar till LDMX:s vetenskapliga potential. Detta kommer att kräva användning (och vidareutveckling) av olika simuleringsverktyg, främst det GEANT4-baserade ldmx-sw-ramverket (https://github.com/LDMX-Software/ldmx-sw
), skrivet i C++, och konfigurerat via Python, vilket delas och uppdateras via GitHub. Du kommer att arbeta med .root-filer och testa olika händelsegeneratorer samt verktyg och metoder för maskininlärning.
För annonsen i sin helhet vänligen se: https://lu.varbi.com/what:job/jobID:830235/
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 360 forskarstuderande och 700 anställda.
Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Institutionen är gemensam för naturvetenskaplig och teknisk (LTH) fakultet. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större forskningscentra. Forskningen vid institutionen omfattar ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se
