Doktorand i fysik med fokus på satellitobservationer av stratosfärsaerosol
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Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av verksamheten
Tjänsten är placerad vid avdelningen för förbränningsfysik, Institutionen för fysik, Lunds universitet, inom stratosfärsaerosol-forskningsgruppen som leds av docent Johan Friberg. På avdelningen finns forskargrupper som arbetar inom ett brett spektrum av tillämpad fysik och optisk diagnostik, däribland laserbaserade mättekniker, förbränning och atmosfärvetenskap. Denna miljö erbjuder en stimulerande och tekniskt mångsidig arbetsplats där expertis inom optik och ljus–materia-växelverkan är central — en naturlig hemvist för forskning baserad på satellit-lidar, som i grunden är en tillämpning av laserfjärranalys.
Doktoranden kommer att bli en del av en aktiv forskningsmiljö med postdoktorer och seniora forskare med expertis inom satellitbaserad fjärranalys, atmosfärsfysik, atmosfärskemi och klimatmodellering. Gruppen ingår i den strategiska forskningsmiljön MERGE (Modelling the Regional and Global Earth system) och LTH:s profilområde Aerosoler, vilket ger tillgång till ett brett nätverk av forskare vid Lunds universitet.
Projektet innefattar samarbete med ledande internationella forskargrupper och institutioner, vilket ger doktoranden möjlighet att engagera sig i det globala forskarsamhället inom stratosfärsaerosol-forskning redan tidigt under utbildningen.
Att vara doktorand
Som doktorand är du både antagen som student och anställd vid Lunds universitet.
Som forskarstuderande tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt. Det kan kort beskrivas som att du får övning i att tänka kritiskt och analytiskt, att du får lösa problem självständigt med hjälp av rätt metodval och du får en forskningsetisk medvetenhet. Dessutom ges möjlighet för dig som doktorand att arbeta med projekt, att utveckla dina ledaregenskaper och din pedagogiska förmåga. Under hela din studietid guidas du av handledare. Forskarstudierna avslutas med en avhandling och doktorsexamen.
Mer om att vara doktorand vid LTH på lth.se.
Ämnes- och projektbeskrivning
Doktorandprojekt: Hur mycket kylning missar vi? Rymdlasrar för bättre klimatprojektioner
Varje stort vulkanutbrott och varje storskalig skogsbrand är ett naturligt experiment i klimatpåverkan — de injicerar miljoner ton partiklar i stratosfären som skuggar planeten och tillfälligt kyler klimatet. Detta doktorandprojekt är inriktat på stratosfären, och specifikt på att förstå hur vulkanutbrott och skogsbränder påverkar stratosfärens aerosol och vad detta innebär för klimatet. Att noggrant kvantifiera dessa effekter är avgörande för tillförlitliga klimatprojektioner — och det finns fortfarande betydande potential att bättre utnyttja det unika perspektiv som satellit-lidar erbjuder inom de multi-instrument-klimatologier för stratosfärisk aerosol som används i internationella klimatmodelljämförelser.
En satellit-lidar som CALIOP — i grunden en laser avfyrad från omloppsbana — erbjuder en fundamentalt annorlunda och kompletterande bild av stratosfäriska aerosoler jämfört med andra satellittekniker. Detta projekt kommer att utnyttja ett unikt 17-årigt dataset från CALIOP för att kritiskt utvärdera och förbättra hur lidarobservationer av stratosfärisk aerosol för närvarande inkluderas i multi-instrument-klimatologier, samt för att producera förfinade lidarbaserade uppskattningar av stratosfärens aerosolmängd och dennas klimatpåverkan för användning i nästa generations internationella klimatmodelljämförelser (CMIP). Målet är att skapa en rikare och mer fullständig bild av hur vulkanutbrott och skogsbränder belastar stratosfären med aerosoler och dess resulterande kylning av jordens klimat.
Utöver detta primära mål öppnar projektet upp mot en bredare vetenskaplig utforskning av stratosfären. Gruppens forskning spänner över flera aspekter av stratosfärens sammansättning och dess klimatrelevans, inklusive spårgasmätningar som kompletterar aerosolmätningarna, samt utveckling av nya dataprodukter från ATLID — lidarinstrumentet på ESA:s nyligen uppskjutna EarthCARE-satellit, som tillämpar en ny generation av rymdburen laserfjärranalys på stratosfärsaerosolforskning. Det kommer att finnas möjligheter att bidra till och dra nytta av dessa och fler parallella forskningstrådar inom vår grupp.
Projektet befinner sig i skärningspunkten mellan satellitfjärranalys och klimatvetenskap, och du kommer att arbeta i ett team som spänner över båda världarna — satellitdata-analytiker och klimatmodellerare — som en del av ett bredare forskningsarbete vid Lunds universitet. Om du vill att din doktorsexamen ska lämna ett mätbart avtryck i hur forskarsamhället kvantifierar en av de viktigaste naturliga klimatdrivningarna på jorden, är detta projektet för dig. Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Du kommer framförallt att ägna dig åt din forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser, seminarier och konferenser.
Arbetsuppgifterna innefattar:
Du kommer att ha ett specifikt ansvar för att analysera högupplösta satellitlidardata i syfte att kvantifiera hur väl nuvarande klimatsimuleringar fångar kylningseffekten av vulkanutbrott och stora skogsbränder.
Du kommer att presentera dina resultat vid internationella vetenskapliga konferenser och delta i forskarskolan ClimBEco (www.cec.lu.se/climbeco-graduate-research-school). Tjänsten inkluderar resor till internationella konferenser.
Arbetsuppgifterna innefattar även deltagande i undervisning och annat institutionsarbete upp till maximalt 20% av arbetstiden.
I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete (dock max 20 % av arbetstiden).
För annonsen i sin helhet vänligen se: https://lu.varbi.com/what:job/jobID:943899/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Professorsgatan 1 (visa karta
)
221 00 LUND Arbetsplats
Lund University Kontakt
SEKO: Seko Civil sekocivil@seko.lu.se 046-2229366 Jobbnummer
9985326