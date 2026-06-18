Doktorand i företagsekonomi med stationering i Sundsvall
Mittuniversitetet, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism / Högskolejobb / Sundsvall Visa alla högskolejobb i Sundsvall
2026-06-18
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, Östersund
eller i hela Sverige
Företagsekonomi är ett av de största ämnena vid Mittuniversitetet med verksamhet av ungefär lika stor omfattning i Sundsvall och Östersund. I ämnet ges utbildning på grundnivå och avancerad nivå, inklusive ett civilekonomprogram med två fördjupningsinriktningar: marknadsföring & affärsutveckling samt redovisning & finansiering. Den företagsekonomiska forskningen i Sundsvall har särskild koppling till Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) med inriktning mot bland annat bank, försäkring, pension och livslångt lärande. Forskningen i Östersund är profilerad mot entreprenörskap, företagsutveckling och turism. Verksamheten präglas i stor utsträckning av samverkan med det omgivande samhället i fråga om bland annat gemensamma forskningsprojekt och uppdragsutbildningar.
Den utlysta anställningen avser en doktorand finansierad av Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling (KK-stiftelsen) och knyter an till den verksamhet som bedrivs vid CER. Anställningen inriktas mot livslångt lärande som strategisk resurs för organisationsutveckling och fokuserar på yrkesverksammas lärande i en allt mer digitaliserad finanssektor. Den specifika inriktningen på arbetet formuleras i samråd med utsedda handledare. Anställningen medför åtagande gentemot finansiären (KK-stiftelsen).
Anställningen förutsätter förtrogenhet med empirinära undersökningar då en stor del av forskningen sker i samverkan med aktörer i det omgivande samhället. Av stor vikt är att den forskarstuderande kan bidra till verksamheten vid CER genom att finnas på plats på stationeringsorten. Anställningen är tänkt att leda fram till doktorsexamen. Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Forskarstudier (100%). Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och/eller administrativt arbete, kan eventuellt ingå inom ramen för anställningen.
Behörighet
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i företagsekonomi eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Dina personliga egenskaper
Vi ser att du är en person som gillar utmaningar, har god förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt. Andra egenskaper som vi lägger vikt vid är att du är resultatinriktad, har förmåga att samarbeta och är tydlig i kommunikationen med andra. Vidare lägger vi vikt vid en god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, samt att kunna hantera krav.
Bedömningsgrunder
Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven görs med hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Urval sker enligt följande kriterier: För anställningen krävs dokumenterad fallenhet för forskning, uppvisad i kandidat- och/eller magisteruppsats och andra skriftliga prestationer samt god förmåga att arbeta både självständigt och i en forskargrupp. Ansökan ska åtföljas av en projektskiss (på högst fyra A4-sidor), vilken ska innehålla en avhandlingsidé och en tänkt planering av hur idén ska kunna genomföras.
Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning.
Anställning och tillträde
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen. Om studietakten i forskarutbildningen förändras ändras anställningstiden i motsvarande omfattning.
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.
Tillträde 2026-09-01 eller enligt överenskommelse.
Anställningsort: Sundsvall
Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.
Information
Närmare upplysningar lämnas av ämnesföreträdare/centrumledare Peter Öhman, peter.ohman@miun.se
, 010-142 86 77 eller prefekt Rosemarie Ankre, rosemarie.ankre@miun.se
, 010- 142 78 36. Information finns även på www.miun.se/jobb/. Så ansöker du
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska. Ansökan ska innehålla en styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, examensbevis, uppsats(er) och andra relevanta publikationer samt en kortfattad beskrivning av dels forskningsintressen och varför den sökande anser sig vara rätt person för anställningen (högst två A4-sidor), dels den ovan nämnda projektskissen (på högst fyra A4-sidor).
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2026-07-20
Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.
Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.
Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Lönesättning sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mittuniversitetet
(org.nr 202100-4524), http://www.miun.se
Holmgatan 10 (visa karta
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831 25 ÖSTERSUND Arbetsplats
Mittuniversitetet, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Kontakt
Per Bergman, Fackförbundet ST 010-1428371 Jobbnummer
9971039