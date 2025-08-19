Doktorand i företagsekonomi med inriktning entreprenörskap
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat - och du är inbjuden.
Change starts here!
Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet bedriver forskning och utbildning i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik samt rätts- och turismvetenskap. Vår uppgift är att få människor att växa med hjälp av kunskap som forskare, lärare och studenter skapar tillsammans. Vi bidrar med entreprenöriellt tänkande och hållbara lösningar på komplexa organisations- och samhällsproblem. Vi är stolta över vår långa tradition av samverkan med det omgivande samhället. Vi är ackrediterade genom AACSB.
Ämnesområde för anställningen: Företagsekonomi
Placeringsort: Växjö. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar så ingår resor mellan orterna.
Anställningens omfattning och tidsperiod: Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid.
Högskoleförordningen (kapitel 5, paragraf 2) säger att den som är anställd som doktorand främst ska ägna sig åt sin egen doktorandutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning, och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full doktorandarbetstid.
Startdatum: 1 januari 2026 eller enligt överenskommelse.
Doktorandtjänsten är inom företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap och är knuten till det nationella forskningsprogrammets Wallenberg AI, Automonous Systems and Software Program - Humanity and Society (WASP-HS) kluster AI Futures of Culture and Memory. AI Futures of Culture and Memory syftar till att utforska AI:s transformativa påverkan på kultur och kollektivt minne och främja konst, humaniora och samhällsvetenskap genom att integrera olika perspektiv för att skapa mänskliga, inkluderande och hållbara AI-system. Klustret kommer att ta itu med samhälleliga utmaningar kopplade till hållbarhet, etik och inkludering, och arbeta för att främja mångfald och transparens inom AI-utveckling samt stärka allmänhetens förtroende. Doktoranden kommer att ingå i forskningsprogrammets forskarskola och läsa programgemensamma doktorandkurser samt delta i workshops och seminarier.
Doktoranden förväntas fullfölja sitt avhandlingsarbete inom området entreprenörskap. Forskningen ska fokusera på AI:s transformativa betydelse för värdeskapande, arbetsliv och vardagspraktiker för kulturentreprenörer. Exempel på relevanta områden är kreativitet och ledning av kreativitet, nya former för organisering och/eller deltagande, delaktighet, inkludering och integritet i relation till samskapande mellan människa och AI, inklusive kreativa, etiska och praktiska dimensioner.
Se länkarna nedan för ytterligare information om WASP-HS forskning och forskarskola:https://wasp-hs.org/about/https://wasp-hs.org/graduate-school/
Se länken nedan för ytterligare information om vår forskning och utbildning: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Organisation/feh/ekonomihogskolan/forskning/
Forskarutbildningen i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet omfattar fyra års finansierade heltidsstudier. Den studerande kommer att läsa totalt 240 högskolepoäng (hp), varav 90 hp är kurser och avhandlingsarbetet är 150 hp.
Följande länk ger kompletterande information om vår forskarutbildning:https://lnu.se/forskning/forskarutbildning/foretagsekonomi/
