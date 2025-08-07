Doktorand i Europarätt med inriktning mot AI
2025-08-07
Den som har anställning som doktorand ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå.
Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser utbildning av studenter, deltagande i lärarlag samt administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (högst 20 procent av anställningen). För anställning som doktorand krävs antagning till utbildning på forskarnivå. Bestämmelser om doktorander finns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7, i universitetets regler och riktlinjer samt i den allmänna studieplanen för forskarutbildning vid Juridiska fakulteten.
Kvalifikationskrav och bedömning
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att sökanden är behörig. Vid Juridiska institutionen ska den sökande för att vara behörig antingen:
inom Sverige ha avlagt juris kandidatexamen, juristexamen eller genomgått juristlinjen, eller
inom eller utom landet tillägnat sig kunskaper som motsvarar vad personer som avlagt nämnda examina kan antas ha.
Vid värderingen av om kunskaperna är tillräckliga ska hänsyn särskilt tas till vad som erfordras för att med framgång tillgodogöra sig utbildningen i det särskilda forskarutbildningsämnet.
Sökande ska äga tillfredsställande kunskaper i svenska eller engelska språken.
De övergripande målen för utbildning på forskarnivå är att den nyutexaminerade doktorn ska ha goda förutsättningar för ett framgångsrikt yrkesliv inom eller utom högskolan. Detta innebär bland annat fördjupade ämneskunskaper inom forskningsområdet, förmåga till självständigt och kritiskt tänkande, färdigheter i vetenskapliga metoder och arbetssätt, förmåga att identifiera intressanta och forskningsbara frågeställningar, pedagogiska färdigheter och förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift, förmåga att verka i ett internationellt sammanhang samt god förmåga att förstå och hantera forskningsetiska frågeställningar.
Tillsättningen sker utifrån en bedömning av de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Vid bedömningen är projektbeskrivningen samt det skrivna rättsvetenskapliga materialet viktigast. Häri inräknas skrivet material, publicerat eller opublicerat. Främst bedöms analysförmåga, förmåga att strukturera och bearbeta, självständighet och det tilltänkta forskningsprojektets nyhetsvärde. Förutom det skrivna materialet kan andra meriter få betydelse vid bedömningen av förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen, såsom betyg från utbildningar och tjänstgöringar, avklarade kurser m.m. Vid prövningen av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen kan hänsyn även tas till dennes samarbetsförmåga i olika former, exempelvis i lärarlag.
Innehåll i ansökan:
Personligt brev (obligatorisk bilaga)
CV på svenska eller engelska (obligatorisk bilaga)
Examensintyg (obligatorisk bilaga) samt andra intyg som åberopas
Projektbeskrivning på svenska eller engelska (obligatorisk bilaga). Den bör ta upp för projektet relevanta frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, material- och metodfrågor, tidsplan för projektet samt reflektioner rörande rättsvetenskapligt värde och nyhetsvärde. Projektbeskrivningen ska omfatta högst 35 000 tecken inklusive blanksteg (ungefär tio A4-sidor). Projektbeskrivningen bör innehålla överväganden om hur projektet passar in i det tvärvetenskapliga klustret.
Populärvetenskaplig projektsammanfattning på svenska eller engelska (obligatorisk bilaga). Den ska innehålla en kort populärvetenskaplig sammanfattning på svenska eller engelska om maximalt 2 000 tecken inklusive blanksteg.
Rättsvetenskapliga arbeten som åberopas (elektronisk kopia av böcker, artiklar, examensarbeten, manus, m.m.)
Ett rekommendationsbrev eller angivande av minst en referensperson (t ex universitetslärare eller arbetsgivare). Yttrande från en potentiell handledare gällande projektet ska inte lämnas in, utan inhämtas av institutionen för prioriterade ansökningar.
Ansökan om anställning som doktorand samt ansökan om antagning till forskarutbildning (obligatoriska bilagor). Dess sak inges på särskilda blanketter: Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå och Ansökan om anställning som doktorand.
Beslut om antagning till forskarutbildningen fattas av juridiska fakultetens forskningsutskott. Som ett led i antagningsförfarandet kan ett begränsat antal intervjuer, samt referenstagning, komma att genomföras.
Endast fullständiga ansökningar (inklusive bilagor) kommer att behandlas.
Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2026-02-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av:
Forskningsstudierektor Rebecca Söderström e-post: research@jur.uu.se
eller, såvitt avser ämnesinriktningen och det bakomliggande forskningsprojektet, av projektledare (Uppsala) Katja de Vries e-post: katja.devries@jur.uu.se
.
Välkommen med din ansökan senast den 6 oktober 2025!
