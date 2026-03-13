Doktorand i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning
Stockholms Universitet / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2026-03-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Engelska institutionen ger utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå, och är en del av Humanistiska fakulteten.
Institutionen har cirka 35 anställda. Antalet registrerade studenter på grundutbildningen är drygt 750.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/enheter/engelska-institutionen.
Forskarutbildningsämne
Bland forskningsämnena utmärker sig tidigmodern litteratur, 1800-talslitteratur, modernism, 1900-talslitteratur, narratologi och kritisk teori, med en stark profil inom postkolonial och världslitteratur.
Behörighetskrav
För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.
Grundläggande behörighet har du, om du avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet beskrivs i https://www.su.se/download/18.11777a0b1993704a058794d/1758032917296/AllmÃ¤n
studieplan fÃ¶r utbildning pÃ¥ forskarnivÃ¥ i engelska (pdf)ASP_engelska_HFN_180201.pdf.
För att erhålla särskild behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå i engelska krävs att med godkänt resultat ha genomgått kurser på avancerad nivå om minst 30 hp inom något av huvudområdena engelska med språkvetenskaplig inriktning eller engelska med litteraturvetenskaplig inriktning (alternativt allmän språkvetenskap eller allmän litteraturvetenskap) inklusive ett examensarbete om minst 15 hp.
För särskild behörighet krävs därutöver att den sökande kan dokumentera språkfärdighet i engelska medelst något av följande internationellt erkända språkfärdighetstest: TOEFL iBT, TOEFL iBT Home Edition or TOEFL iBT Paper Edition med minst 102 (and 27 in Writing); Cambridge C1 Advanced med minst B i betyg (samt B i Writing); IELTS Academic, IELTS Online eller IELTS UKVI (Academic) med minst 7.5 (och 7.0 i Writing); Pearson PTE Academic eller PTE Academic Online med minst 76 (samt 82 i Writing).
Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:
- dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet
- analytiskt och kreativt tänkande
- egen initiativförmåga
- självständighet
- samarbetsförmåga
- förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska
- tillgänglig handledarkompetenshttps://medarbetare.su.se/vart-su/styrning/regelboken/utbildning/antagningsordning-for-utbildning-pa-forskarniva
Om anställningen
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning som doktorand enligt 5 kap. högskoleförordningen (1993:100). Anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Som doktorand ska du främst ägna dig åt din egen utbildning på forskarnivå, men i anställningen kan arbete med utbildning, forskning och administration ingå i begränsad omfattning (högst 20 %).
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen förnyas därefter med högst två år i taget.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Publiceringsdatum2026-03-13Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av studierektor for forskarutbildningen Giles Whiteley, mailto:Giles Whiteley giles.whiteley@english.su.se
.Så ansöker du
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-0925-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
Department of English Jobbnummer
9795701