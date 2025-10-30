Doktorand i energieffektiva integrerade kretsar för 6G transceivers
2025-10-30
Vi söker nu en doktorand inom elektroniska kretsar och system vid Institutionen för Systemteknik (ISY).
Målet med denna tjänst är att utveckla, designa och bedriva banbrytande forskning inom energieffektiva integrerade kretsar (IC) och sändtagare (transceiver) anpassade för nästa generations 6G-system. För att möjliggöra sömlös integration måste dessa frontendlösningar vara kompatibla med massiva MIMO-arkitekturer, vilket kräver full-duplex-drift och reciprocitet. Projektet syftar till att etablera en innovativ metodik för samdesign av IC och antenn för full-duplex-sändtagare. Centrala konstruktionsutmaningar hanteras genom ett omfattande multidomänsangreppssätt som täcker antenn-, analog/RF- och digitala domäner. Det förväntade resultatet är en nyskapande samdesignstrategi för radiosändtagare, validerad genom uppmätt och verifierad prestanda i framkant. Resultaten förväntas publiceras i internationella tidskrifter med hög genomslagskraft samt presenteras på ledande konferenser inom området.
Projektet är ett samarbete mellan Linköpings universitet och Lunds universitet och kommer att genomföras inom en dynamisk och samarbetsinriktad forskningsmiljö.
Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20 procent av heltid.Kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå inom elektronik, eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnet ovan. Alternativt på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Sökande förväntas uppfylla följande krav:
• Dokumenterad teknisk expertis inom analog, RF och blandad-signal IC-design med avancerade CMOS-teknologier, samt goda kunskaper inom analog och digital signalbehandling.
• Omfattande förståelse för hela IC-designflödet, inklusive kretsdesign, simulering, layout och PCB-design med avancerade CAD-verktyg, samt erfarenhet av mätning och karakterisering av integrerade kretsar.
• Utmärkta kommunikationsfärdigheter och förmåga att uttrycka sig väl på engelska, både muntligt och skriftligt. Kunskaper i svenska är meriterande.
• Stark egen drivkraft och ett genuint intresse för forskning och vetenskaplig utveckling.
• Erfarenhet av antenndesign och 3D-elektromagnetiska simuleringar är meriterande.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta på Avdelningen för elektronik och datorteknik (ELDA) som bedriver undervisning och forskning inom ett brett område, från processorarkitekturer och logikdesign till analoga integrerade kretsar. Gruppen för elektroniska kretsar och system har mer än 40 års erfarenhet av avancerad kretskonstruktion och samarbetar nära stora halvledarföretag och akademiska forskningsorganisationer världen över.
Läs gärna mer om avdelningen här: https://liu.se/organisation/liu/isy/elda.
För att läsa mer om Institutionen för Systemteknik, se: https://liu.se/artikel/lediga-tjanster-pa-isy.
Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.
Anställningen är tidsbegränsad till normalt fyra år heltid. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan.
Kontakta gärna isyphdcouncil@groups.liu.se
om du har frågor kring hur det är att arbeta som doktorand på ISY.
Tillträde enligt överenskommelse.
Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 29 december, 2025. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
