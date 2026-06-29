Doktorand i energi- och miljöteknik med inriktning elektroteknik
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2026-06-29
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Teknisk och hälsovetenskaplig fakultet har utbildning och forskning inom teknik, hälsa och informationsdesign med tydlig utgångspunkt i samhällsutmaningar. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med externa aktörer, nationellt och internationellt, och bidrar till kunskapsutveckling och innovation. Genom våra samverkansplattformar samlar vi akademi, offentlig sektor och näringsliv för att gemensamt driva kunskapsutveckling och stärka forskningens och utbildningens relevans. Utbildningen på alla nivåer är forskningsanknuten och har tydlig koppling till samhällets och arbetslivets behov. Tillsammans bidrar vi till hållbar samhällsutveckling.Inom fakulteten finns tre institutioner där sammanlagt ca 500 personer arbetar.Institutionen för teknikvetenskap samlar stora delar av universitetets högskole- och civilingenjörsutbildningar inom energiteknik, maskinteknik, robotik, byggnadsteknik, miljöteknik och industriella system. Här bedrivs internationellt erkänd forskning med fokus på framtidens energi och industriella system. Samverkan med industri och samhälle står i centrum för att utveckla hållbara, resurseffektiva och konkurrenskraftiga lösningar för morgondagens samhälle.
Anställningsinformation
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Anställningsperiod/tillträde: Önskat startdatum är 2026-09-01
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 1
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
Stationeringsort: Västerås
Institution/enhet/avdelning: Teknikvetenskap
Forskarutbildningsämne: Energi- och miljöteknik
Antagning till forskarutbildningen regleras i universitetets antagningsordning som samlar nationella och lokala regler som gäller för tillträde till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens universitet. Läs mer om forskarutbildning vid MDU: https://www.mdu.se/utbildning/forskarutbildning.
Utbildningsplatsen är förenad med en heltidsanställning som doktorand under utbildningstiden, vilket motsvarar fyra år.Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Forskningsutbildningen bedrivs inom ämnet energi- och miljöteknik med inriktning mot elkraftteknik med koppling till MDU:s befintliga forskningsområden. I anställningen ingår även institutionstjänstgöring motsvarande högst 20 procent av arbetstiden. Arbetsuppgifterna kan exempelvis omfatta undervisning i form av räkneövningar, laborationshandledning och handledning av projektarbeten.
Doktorandprojektet fokuserar på utveckling av framtidens hållbara och resilienta elkraftsystem, med särskilt fokus på:
flexibilitet och resiliens i elkraftsystem,
integration av energilager och förnybar elgenerering i elkraftsystem,
kraftelektronik kopplat till integration av batterier och variabel elgenerering,
elkvalitetsutmaningar kopplade till ökad elektrifiering.
Behörighetskrav
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som krävs av ämnet, samt att sökanden bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.
Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå (enligt HF 7 kap. § 39) har den som:
har avlagt en examen på avancerad nivå,
har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet
Särskild behörighet för att antas har den som har en civilingenjörsexamen eller en magisterexamen inom elektroteknik, teknisk fysik, energisystem eller motsvarande.
Urvalskriterier
Urval bland sökande som har grundläggande och särskild behörighet skall göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (HF 7 kap 41 §).
Utöver detta kommer urval bland behöriga sökande att göras enligt följande bedömningsgrunder: Goda färdigheter att skriva och kommunicera på engelska.
Det är även meriterande att ha:
goda kunskaper att skriva och kommunicera på svenska,
goda kunskaper inom elkraftteknik, kraftelektronik och power system analysis,
erfarenhet av modellering, simulering och experimentell verksamhet.
Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.Så ansöker du
Du gör din ansökan genom att klicka på knappen "Ansök" nedan.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Till ansökan bifogas de dokument som efterfrågas för att styrka behörighet samt underlag för meritvärdering. Examensbevis och/eller resultatintyg ska alltid bifogas ansökan och dokumenten ska vara officiellt utfärdade av lärosätet.
Inkomna underlag kan vara skrivna på svenska eller engelska. Handlingar avseende meriter (intyg, betyg och examensbevis) på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Dock ska alltid kopia på originalhandlingen (om annat språk än ovan) bifogas.
Om den antagne behöver uppehållstillstånd för att vistas i Sverige och bedriva sina studier, och studierna kräver fysisk närvaro vid Mälardalens universitet, förbehåller sig universitetet rätten att återkalla antagningsbeslutet om den antagne inte kan uppvisa ett giltigt uppehållstillstånd som krävs för studierna vid datumet för studiestart.
Välkommen med din ansökan!
Fackliga representanter:
Saco-S mailto:saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89
Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mälardalens Universitet
(org.nr 202100-2916), https://mdu.se
Box 883 (visa karta
)
721 23 VÄSTERÅS Arbetsplats
Mälardalens universitet Kontakt
Biträdande prefekt
Valentina Zaccaria valentina.zaccaria@mdu.se +4621101566 Jobbnummer
9984220