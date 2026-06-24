Doktorand i elektroteknik med fokus på framtida trådlösa system
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2026-06-24
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Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av arbetsplatsen
Tjänsten är placerad på Avdelningen för kommunikationsteknologi vid Institutionen för elektro- och informationsteknik på Lunds Tekniska Högskola (LTH), Lunds universitet. Avdelningen har 8 seniora forskare, cirka 20 doktorander och ett rikt samarbete med industrin. Inom avdelningen arbetar vi med trådlös kommunikation i en bredare bemärkelse och verksamheten sträcker sig från kommunikationsteori till implementering av antennstrukturer.
Att vara doktorand
Som doktorand är du både antagen som student och anställd vid Lunds universitet.
Som forskarstuderande tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt. Det kan kort beskrivas som att du får övning i att tänka kritiskt och analytiskt, att du får lösa problem självständigt med hjälp av rätt metodval och du får en forskningsetisk medvetenhet. Dessutom ges möjlighet för dig som doktorand att arbeta med projekt, att utveckla dina ledaregenskaper och din pedagogiska förmåga. Under hela din studietid guidas du av handledare. Forskarstudierna avslutas med en avhandling och doktorsexamen.
Mer om att vara doktorand vid LTH på lth.se.
Ämnes- och projektbeskrivning
Ämnet för tjänsten är design och analys av framtida trådlösa system, med särskilt fokus på 6G och distribuerade MIMO-system (D-MIMO).
Forskningsarbetet omfattar algoritmutveckling för distribuerad signalbehandling, synkronisering och resursallokering i distribuerade MIMO-system, med energieffektivitet och hållbarhet i åtanke. En världsledande programvarudefinierad testbädd för D-MIMO, utvecklad vid institutionen, finns tillgänglig för implementationer, tester och mätningar.
Denna doktorandtjänst är en del av NextG2Com – ett Vinnova kompetenscenter som koordineras av Lunds universitet. NextG2Com är ett kompetenscentrum inom framtida avancerade kommunikationssystem som integrerar trådlös kommunikationsteknik och nätverk, programvara, data och säkerhet genom relevanta tillämpningsområden (avancerad digitalisering). I NextG2Com samarbetar Lunds universitet med industri och offentliga aktörer med stöd från Vinnova. Som doktorand inom NextG2Com får du möjligheten att samarbeta med industripartners och andra doktorander inom centret, delta i möten och olika centrumaktiviteter.
Mer om NextG2Com (nextg2com.lu.se).Publiceringsdatum2026-06-24Dina arbetsuppgifter
Du kommer framförallt att ägna dig åt din forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser, seminarier och konferenser.
Du kommer att fokusera på teori-, simulerings- och implementations-aspekter av D-MIMO, i nära samarbete med andra doktorander och seniora forskare som exempelvis arbetar med hårdvaruimplementation och kanalmätningar. Detta gör det möjligt att göra teoretiska studier och simuleringsstudier mycket relevanta och påverka hur framtida trådlösa system utformas. Med hjälp av testbädden kan resultaten även verifieras realistiskt i realtid.
I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete (dock max 20% av arbetstiden).
Det kommer också att förekomma projektmöten, gemensamma projekt och nära samarbete med partnerorganisationer och andra doktorander inom NextG2Com.
För annonsen i sin helhet, vänligen se https://lu.varbi.com/what:job/jobID:942299/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Box 118 (visa karta
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221 00 LUND Arbetsplats
Lund University, LTH, Electrical and Information Technology Kontakt
OFR/ST Fackförbundet ST:s kansli st@st.lu.se 046-2229362 Jobbnummer
9977779