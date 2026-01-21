Doktorand i elektroteknik med fokus på digital kretsdesign för 6G
Beskrivning av verksamheten
Tjänsten är placerad på Institutionen för elektro- och informationsteknik, EIT, och Avdelningen för integrerade elektroniksystem, IES, på Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, LTH.
Forskningen vid avdelningen balanserar systemperspektiv med kretsperspektiv. Vi konstruerar integrerade kretsar, "IC:s", (chips) i avancerade nanometer kiselprocesser (främst CMOS), t.ex. radiofrekvenskretsar, dataomvandlare, digitala signalprocessorer, samt större system som innehåller både analoga och digitala funktioner.
Vårt team består av professorer, docenter, forskare och administrativ personal, vilket ger en rik intellektuell miljö som främjar samarbete. Vi erbjuder en stödjande arbetsmiljö som förutsättning för en gynnsam professionell utveckling och en adekvat balans mellan arbete och fritid. Nyanställda har möjlighet att engagera sig i högrelevanta forskningsprojekt, utbildningsinitiativ och samarbete med företag, vilket bidrar till vårt övergripande uppdrag att främja den senaste utvecklingen inom "IC"-konstruktion och systemdesign.
Att vara doktorand
Som doktorand är du både antagen som student och anställd vid Lunds universitet.
Som forskarstuderande tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt. Det kan kort beskrivas som att du får övning i att tänka kritiskt och analytiskt, att du får lösa problem självständigt med hjälp av rätt metodval och du får en forskningsetisk medvetenhet. Dessutom ges möjlighet för dig som doktorand att arbeta med projekt, att utveckla dina ledaregenskaper och din pedagogiska förmåga. Under hela din studietid guidas du av handledare. Forskarstudierna avslutas med en avhandling och doktorsexamen.
Mer om att vara doktorand vid LTH på lth.se.
Ämnes- och projektbeskrivning
Genom ELLIIT ("Excellence Center at Linköping - Lund in Information Technology") erbjuder vi nu en ny doktorandtjänst.
Anställningen är en del av ELLIIT-miljön, och forskningen sker i nära samarbete med kollegor vid både Lunds universitet och Linköpings universitet. Forskningsområdet för tjänsten är design av digitala integrerade kretsar och systemutveckling för "full-duplexrepeatrar" och massiva MIMO-system, en nyckelteknik för 6:e generationens mobila kommunikationssystem (6G). Huvudfokus kommer att vara effektiv implementering av digital basbandsbehandling som utnyttjar algoritm-hårdvarudesign. Mer specifikt kommer vi att undersöka lågkomplexa algoritmer och hårdvaruarkitekturer för synkronisering, hantering av hårdvaruförsämringar och störningsreducering. Flera doktorandprojekt inom "repeatrar" startar samtidigt inom ELLIIT, inom analoga och radiofrekvenskretsar, digitala kretsar, och systemaspekter, vilket ger stora möjligheter till samarbeten, synlighet och genomslag för forskningen.
Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Du kommer framförallt att ägna dig åt din forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser, seminarier och konferenser.
Din forskning kommer att fokusera på design av digitala integrerade kretsar och systemprototypframtagning med hjälp av FPGA ("Field Programmable Gate Arrays") för projektet som beskrivs ovan. Du kommer sedan att utveckla nya lösningar på krets- och arkitekturnivå, designa och simulera kretsar och processorer.
Du kommer att samarbeta med andra ELLIIT-forskare, speciellt med motsvarande doktorand inom digital basbandsbehandling på Linköpings universitet, och även med forskare inom analoga kretsar och trådlösa system.
Du kommer att skriva vetenskapliga artiklar och presentera dem på internationella konferenser och i tidskrifter.
Utöver detta kommer du att läsa doktorandkurser för att fördjupa dina kunskaper inom integrerad kretskonstruktion, CAD-verktyg, trådlösa system och andra relevanta områden.
I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete (dock max 20 % av arbetstiden).
Kvalifikationer
För att kunna antas och anställas som doktorand behöver du uppfylla kraven nedan.
Vänligen se https://lu.varbi.com/what:job/jobID:892934/,
för annonsen i sin helhet.
