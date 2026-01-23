Doktorand i ekologi inriktning sjukdomsekologi
2026-01-23
Institutionen för biologi och miljö (BOM) är en del av Fakulteten för hälso- och livsvetenskap. Forskningsverksamheten inom denna tvärvetenskapliga institution omfattar områden som akvatisk ekologi, cell- och organismbiologi, evolutionsbiologi, mikrobiologi, miljövetenskap och miljöteknik, djurskydd samt zoonotisk ekologi.
Institutionen för biologi och miljö (BOM) är en del av Fakulteten för hälso- och livsvetenskap. Forskningsverksamheten inom denna tvärvetenskapliga institution omfattar områden som akvatisk ekologi, cell- och organismbiologi, evolutionsbiologi, mikrobiologi, miljövetenskap och miljöteknik, djurskydd samt zoonotisk ekologi.
Ämnesområde för befattningen: Ekologi med inriktning mot sjukdomsekologi.
Placeringsort tillsvidare: Placeringsort Kalmar. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar kan resor mellan orterna förekomma.
Anställningens omfattning och tidsperiod: Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid.
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
De flesta studier om sjukdomar hos vilda djur fokuserar på en patogen och en värdart åt gången. I verkligheten är dock både patogener och värddjur högst variabla och förekommer i olika sammansättningar som varierar kraftigt beroende på geografi och tid. Hittills har det varit svårt att studera flera patogener samtidigt, men framsteg inom sekvenseringsmetoder och bioinformatik revolutionerar nu forskningsfältet. Forskargruppen för Zoonotisk Ekologi och Epidemiologi vid Linnéuniversitetet söker nu en doktorand för att studera ekologi och epidemiologi hos virussamhällen (virom) hos vilda fåglar. En nyckel till detta projekt är ett stort arkiv av prover från änder som har provtagits för fågelinfluensa sedan 2002. Dessa prover, tillsammans med nyinsamlat material (från Sverige och Europa), ger en unik möjlighet att studera virom på både individ- och populationsnivå samt deras interaktioner. Vi söker en kandidat som vill arbeta i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö och bidra till ökad förståelse för komplexiteten hos virusinfektioner hos vilda fåglar. Projektet genomförs i samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala och University of Melbourne i Australien.
Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som
• avlagt examen på avancerad nivå
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60
högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat huvudsak motsvarande
kunskaper.
Särskild behörighet
• Har slutfört minst 90 högskolepoäng i biologi, mikrobiologi, bioinformatik,
eller andra närliggande ämnen, varav minst 30 högskolepoäng på avancerad
nivå, eller har motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt i Sverige
eller utomlands.
Bedömningsgrunder
• Skicklighet i skriven och talad engelska, med god kommunikativ förmåga
och förmåga att samarbeta effektivt i en forskargrupp.
• Dokumenterad kunskap och erfarenhet av sjukdomsekologi och/eller
bioinformatik är meriterande. Därutöver ser vi gärna att du har erfarenhet av
vetenskapligt skrivande och datahantering; i bedömningen läggs också vikt
vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga och förmåga att jobba väl
i team.
Välkommen med din ansökan senast 15 februari, 2026. Kontakt
Biträdande prefekt Andreas Svensson (andreas.svensson@lnu.se
), +46-(0) 480- 447319
Professor Jonas Waldenström (jonas.waldenstrom@lnu.se
), +46-(0) 70-2018218
HR-partner Marianne Palmér (marianne.palmer@lnu.se
), +46 480-447303
Vill du veta mer om Fakulteten för hälso- och livsvetenskap? Läs mer på:https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Organisation/fakulteten-for-halso--ochlivsvetenskap/
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-09
Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla ett CV (med sökandes personnummer, telefonnummer och e-post samt kontaktuppgifter innehållande telefonnummer och e-post till två referenspersoner), ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund, kopia av pass, betyg och intyg samt andra relevanta dokument.
