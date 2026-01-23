Doktorand i didaktik med inriktning matematik
2026-01-23
Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.
Vill du vara med och bidra till vår utveckling?
Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.
Anställningsinformation
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Anställningsperiod/tillträde: Fyra år med start 2026-08-01
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 3-4
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Stationeringsort: Västerås eller Eskilstuna
Akademi/enhet/avdelning: Utbildningsvetenskap och Konst
Forskarutbildningsämne: Didaktik
Antagning till forskarutbildningen regleras i universitetets antagningsordning som samlar nationella och lokala regler som gäller för tillträde till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens universitet. Läs mer om forskarutbildning vid MDU, https://www.mdu.se/utbildning/forskarutbildning
Utbildningsplatsen är förenad med en heltidsanställning som doktorand under utbildningstiden, vilket motsvarar fyra år.
Vill du ta fram ny kunskap om hur matematikundervisning kan förbättras och elevers matematiklärande främjas?
Som doktorand i forskarskolan AMTLR (Advancing research on the Mathematics Teaching-Learning Relationship) kommer du studera sambanden mellan undervisning och lärande i matematik.
Utbildning och kompetensutveckling för matematiklärare kan leda till bättre undervisning, om den bygger på robust förståelse för vilka egenskaper hos matematikundervisningen som faktiskt leder till bättre lärande. Vi behöver också veta hur och varför dessa egenskaper främjar matematiklärande, så att matematikundervisningen kan anpassas till olika elevgrupper, nya kunskapsinnehåll och varierande förutsättningar.
Inom AMTLR kommer du få utveckla din kompetens att granska, utforma och genomföra forskning som bidrar till att besvara hur och varför specifika egenskaper hos matematikundervisningen leder till specifika typer av matematiklärande. Du kommer läsa ett specifikt utvecklat kurspaket tillsammans med doktorander på Mälardalens universitet, Umeå universitet och Linnéuniversitet. Kurspaketet behandlar centrala aspekter av forskning om samband mellan matematikundervisning och lärande. Dessutom kommer du ingå i en forskargrupp som bedriver forskning om detta samband på Mälardalens universitet.
Institutionstjänstgöring kan förekomma på max 20%, då i form av undervisning i matematikdidaktikkurser på lärarutbildningarna.
Behörighetskrav
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som krävs av ämnet, samt att sökanden bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.
Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå (enligt HF 7 kap. § 39) har den som:
• har avlagt en examen på avancerad nivå,
• har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i didaktik har den som:
• har minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med utbildnings-vetenskaplig relevans och
• genomfört ett självständigt arbete motsvarande 15 högskolepoäng med utbildningsvetenskaplig relevans, eller
• på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Urvalskriterier
Urval bland sökande som har grundläggande och särskild behörighet skall göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (HF 7 kap 41 §).
Utöver detta kommer urval bland behöriga sökande att göras enligt följande bedömningsgrunder:
• högskolepoäng på avancerad nivå inom matematikdidaktik,
• lärarexamen i matematik eller erfarenhet av pedagogisk yrkeverksamhet av relevans för matematikens didaktik,
• god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska på den nivå som krävs för att utföra ordinarie arbetsuppgifter inom forskning, undervisning och administration.
Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.
Du gör din ansökan genom att klicka på knappen "Ansök" nedan.
Du gör din ansökan genom att klicka på knappen "Ansök" nedan.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Till ansökan bifogas de dokument som efterfrågas för att styrka behörighet samt underlag för meritvärdering. Examensbevis och/eller resultatintyg ska alltid bifogas ansökan och dokumenten ska vara officiellt utfärdade av lärosätet. Du ska också bifoga en preliminär forskningsplan som innehåller syfte och frågeställning, bakgrund, projektbeskrivning och etiska överväganden (ca 5-7 sidor i Word).
Inkomna underlag kan vara skrivna på svenska eller engelska. Handlingar avseende meriter (intyg, betyg och examensbevis) på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Dock ska alltid kopia på originalhandlingen (om annat språk än ovan) bifogas.
Om den antagne behöver uppehållstillstånd för att vistas i Sverige och bedriva sina studier, och studierna kräver fysisk närvaro vid Mälardalens universitet, förbehåller sig universitetet rätten att återkalla antagningsbeslutet om den antagne inte kan uppvisa ett giltigt uppehållstillstånd som krävs för studierna vid datumet för studiestart.
Välkommen med din ansökan!
Fackliga representanter:
Saco-S saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89
#LI-AE1 Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-2916), http://www.mdu.se Arbetsplats
Mälardalens universitet Kontakt
Tf. biträdande prefekt
Helene Hammenborg helene.hammenborg@mdu.se 016-15 51 54 Jobbnummer
9702726