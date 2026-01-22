Doktorand i De moderna språkens litteratur
Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet utvecklar nya vägar för humaniora och skapar relevanta forskningsområden för framtiden.
Institutionen för språkstudier söker en doktorand i de moderna språkens litteratur med inriktning mot engelska, franska, ryska eller spanska.https://www.umu.se/sprakstudier/
är en kreativ och dynamisk institution med inspirerande utbildning på vetenskaplig grund och banbrytande forskning inom ett brett fält av ämnen. Institutionen utbildar och forskar inom lingvistik, svenska/nordiska språk, moderna språk och litteraturer (engelska, finska, franska, italienska, ryska, spanska, tyska), samiska studier (språk och kultur), språkdidaktik och pedagogiskt arbete med inriktning mot språk och lärande.
Välkommen till en plats där språket och litteraturen blir källor till både intellektuellt nöje och praktisk nytta!
Doktorandanställningens inriktning
Inom ämnet De moderna språkens litteratur arbetar institutionens forskare inom flera språkområden och med ett stort antal genrer och uttrycksformer från olika tidsperioder. Vi arbetar vanligen i individuellt utformade projekt men förenas ofta av teoretiska anslag eller metodologiska utgångspunkter. Du kan läsa mer om handledares forskningsintressen https://www.umu.se/sprakstudier/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/handledare/,
men notera att ditt projekt inte behöver vara nära sammankopplat med forskning som redan bedrivs på institutionen. Som doktorand formulerar du istället din egen forskningsplan och driver ditt avhandlingsprojekt framåt i samråd med dina handledare som bidrar med kunskap om teori, metod, och vetenskapligt hantverk i bred bemärkelse. Du kommer att vara en del av institutionens forskningsmiljö genom att delta i seminarier, forskargrupper, och vetenskapliga sammankomster. Du deltar även i den övriga verksamheten, i bland annat arbetsplatsträffar och personaldagar. Mer information om forskarutbildningen hittar du https://www.umu.se/sprakstudier/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/ Publiceringsdatum2026-01-22Kvalifikationer
Grundläggande behörighet
För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att man uppfyller krav på såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet
För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i De moderna språkens litteratur krävs att den sökande har motsvarande 120 högskolepoäng i ett ämne av central betydelse för forskningsområdet, vari ett examensarbete/motsvarande omfattande minst 15 hp ska ingå. https://www.umu.se/humanistisk-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/allmanna-studieplaner/
Bedömningsgrunder
Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen grundar sig i huvudsak på tidigare studieresultat där särskild vikt tillmäts skriftliga arbeten, samt forskningsplanens kvalitet och relevans för examensämnet. Hänsyn tas även till referenstagning, anställningsintervju och annan möjlig prövning av huvudkandidater.
Examen ska vara avlagd senast vid ansökningstidens utgång.
Anställningsvillkor
Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normal studietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. Lönen följer Umeå universitets https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/lokala-kollektivavtal/doktorandavtal-2025-10-01-2026-10-01.pdf
Övrig information
Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i en forskarskola, vanligen https://www.umu.se/forskning/forska-med-oss/utbildning-pa-forskarniva/forskarskolor/humanistiska-fakultetens-forskarskola/mer-om-humanistiska-fakultetens-forskarskola/,
som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid Institutionen för språkstudier.
Studierna påbörjas 31 augusti 2026. Arbetsplats är Umeå universitet. Doktorander förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö.
Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.
Du antas till forskarstudier i De moderna språkens litteratur vid Umeå universitet. För det fall att uppehållstillstånd krävs för din vistelse i Sverige, förbehåller sig universitetet rätten att återkalla antagningen om du inte beviljas uppehållstillstånd, eller - om datum för studiestart är bestämt - om du inte kan uppvisa ett giltigt uppehållstillstånd innan datum för studiestart. Senaste datum för studiestart är 2026-08-31. Så ansöker du
Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska. Ansökan ska innehålla:
- Utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade poäng samt kopia av examensbevis eller motsvarande som styrker grundläggande och särskild behörighet.
- Meritförteckning inklusive namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner.
- För huvudområdet relevant kandidat-, magister- eller masteruppsats (eller examensarbete/motsvarande) samt eventuell annan forskningsmeritering.
- Personligt brev där du beskriver dina motiv för att påbörja doktorandutbildning, och där det framgår vilken expertis vid institutionen som krävs för att det aktuella avhandlingsprojektet ska kunna genomföras.
- Forskningsplan som inte bör överstiga 30 000 tecken inklusive blanksteg och som ska innehålla beskrivning av projektets:
• syfte och problemområde
• tidigare forskning
• genomförande, dvs. metod, material och teori
• relevans
• tidsplan
Ansökan ska göras senast den 6 mars 2026 via e-rekryteringssystemet Varbi.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
