Doktorand i datavetenskap med inriktning mot AI och cybersäkerhet
Karlstads universitet / Institutionen för matematik och datavetenskap / Högskolejobb / Karlstad Visa alla högskolejobb i Karlstad
2026-06-26
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Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar samhällsviktig kunskap som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och öppenhet och det är nära mellan människor, roller, ämnen och forskning. Grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i Värmland, en naturnära och kulturrik region där vi är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med samhället.
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 18 700 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobbPubliceringsdatum2026-06-26Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i datavetenskap vid Institutionen för matematik och datavetenskap.
Doktorandtjänsten är en del av forskningsprojektet SPLAIM (Security and Privacy of Locally-Run AI Models), som finansieras av KK-stiftelsen. SPLAIM undersöker hur lokala stora språkmodeller (LLM:er) kan driftsättas på ett säkert, integritetsskyddande och effektivt sätt inom organisationer och företag.
Som doktorand kommer du att arbeta med den tekniska utvecklingen av effektiva, säkra och integritetsskyddande lokala AI-modeller. Arbetet omfattar design, implementering och utvärdering av lokala LLM-baserade lösningar samt den infrastruktur som krävs för att stödja dem. Du kommer att utforska centrala frågeställningar kring säkerhets- och integritetsrisker i lokalt drivna AI-modeller, metoder för integritetsskyddande träning och inferens samt prestanda under resursbegränsning.
Arbetet inkluderar även utveckling och utvärdering av metoder såsom parameter-effektiv finjustering, "retrieval-augmented generation" (RAG), hårdvarumedveten optimering och benchmarking av lokala AI-modeller. Forskningen kommer att förankras i verkliga användningsfall som tas fram i samarbete med projektets industripartner för att bidra till utvecklingen och utvärderingen av prototyper i realistiska miljöer.
Som doktorand deltar du i flera delar av forskningsprocessen, från behovsanalys och teknisk design till prototyputveckling, experiment och utvärdering. Rollen innebär nära samarbete med SPLAIM:s industripartner och arbetet kommer att bedrivas inom ramen för forskningsgruppen Privacy & Security (PriSec) vid Institutionen för matematik och datavetenskap.Dina arbetsuppgifter
Som doktorand ägnar du dig främst åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 högskolepoäng (hp) vid doktorsexamen och 120 hp vid licentiatexamen. Doktorandtjänsten innebär en avlönad anställning som kombinerar studier och arbete och öppnar dörren till en karriär inom den akademiska världen. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Du får också möjligheten att fördjupa dig inom dina intresseområden i samarbete med andra. Det kan efter överenskommelse bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20 % av full arbetstid. Arbetet som doktorand ger dig stor frihet att planera och lägga upp dina arbetsuppgifter. Detta kräver engagemang, drivkraft och förmåga att strukturera ditt arbete för att framgångsrikt slutföra doktorsavhandlingen.
För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten inom institutionen samt din egen personliga utveckling är du närvarande på plats på Karlstads universitet och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.
För behörighetskrav, antagning och bedömningsgrunder samt villkor, se fullständig annons via länken..Så ansöker du
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. Fullständig ansökan ska ha inkommit senast vid sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.
Ansökan ska innehålla:
Personligt brev där den sökande beskriver bakgrunden till sitt intresse för den sökta tjänsten
Meritförteckning (CV)
Examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum
Kopia på magister- eller masteruppsats, examensarbete, eller motsvarande
Om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter
Eventuella rekommendationsbrev
Två referenser, såsom en lärare, handledare eller tidigare eller nuvarande chef.
Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så att det tydligt framgår vad det innehåller.
Handlingar som inte kan lämnas in i digital form kan skickas till följande adress:
Karlstads universitet
HR-avdelningen
HR-administratör
651 88 KARLSTAD
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Ange referensnummer: REK 2026/128
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Universitet
(org.nr 202100-3120), http://www.kau.se/om-universitetet/lediga-anstallningar
Universitetsgatan 2 (visa karta
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651 88 KARLSTAD Arbetsplats
Karlstads universitet / Institutionen för matematik och datavetenskap Kontakt
Per Hurtig, Saco per.hurtig@kau.se 076-1011954 Jobbnummer
9980747