Doktorand i biomedicinsk teknik med inriktning mot akustofluidik
Lunds universitet, LTH, Institutionen för biomedicinsk teknik
2025-12-17
Drivs du av en längtan att utforska grundläggande fysik och är du intresserad av dess framtida tillämpningar inom medicinsk teknik? Är du sugen på att bygga upp dina egna experiment i samarbete med duktiga och trevliga kollegor? Är du intresserad av en karriär som forskare inom akademin eller förbereder du dig för ett framtida jobb på en forsknings- och utvecklingsavdelning på ett företag?
Beskrivning av verksamheten
Vår grupp är välrenommerad inom forskningsområdet akustofluidik genom våra grundläggande experimentella studier av ultraljudsresonanser för att generera akustiskt inducerade strömningsfenomen samt för att generera krafter på mikroskopiska objekt i mikrokanaler.
Vi utvecklar också tillämpningar inom medicinsk teknik. Exempel på sådana tillämpningar är att sortera ut cirkulerande tumörceller från blodet hos patienter med cancer eller att fånga in extracellulära vesiklar från blodprov.
Mer om forskningsområdet akustofluidik
Vår agenda är ambitiös, med publikationer i Physical Review Letters, Nature Communications och Analytical Chemistry, och med konkurrenskraftig finansiering från ERC och Vetenskapsrådet. Gruppen består för närvarande av 9 medlemmar som deltar i samarbetsprojekt inom och utanför gruppen och leds av professor Per Augustsson.
Att vara doktorand
Som doktorand är du både antagen som student och anställd vid Lunds universitet.
Som forskarstuderande tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt. Det kan kort beskrivas som att du får övning i att tänka kritiskt och analytiskt, att du får lösa problem självständigt med hjälp av rätt metodval och du får en forskningsetisk medvetenhet. Dessutom ges möjlighet för dig som doktorand att arbeta med projekt, att utveckla dina ledaregenskaper och din pedagogiska förmåga. Under hela din studietid guidas du av handledare. Forskarstudierna avslutas med en avhandling och doktorsexamen.
Mer om att vara doktorand vid LTH
Ämnes- och projektbeskrivning
Doktorandarbetet går ut på att studera olika grundläggande transportfenomen relaterade till akustisk strömning i vätskor samt strålkrafter på celler och biologiska nanopartiklar. Som exempel var vi först med att upptäcka att temperaturgradienter i kombination med ett akustiskt fält kan generera snabb termoakustisk strömning i vätskor inuti mikrokaviteter. Resultaten publicerades i Physical Review Letters (lucris.lub.lu.se)
Vidare har vi visat att celler kan separeras akustiskt baserat på deras mekaniska egenskaper med hjälp av gradienter som bildas i mikrokanaler, vilket man kan läsa mer om i en artikel i Nature Communications (nature.com)Vi utforskar nu denna nya fysik med målsättningen att på längre sikt omsätta tekniken i praktiska tillämpningar. För att uppnå detta kommer vi att studera grundläggande interaktioner och transportfenomen relaterade till ultraljudsresonanser på mikroskalan.
I anslutning till dessa projekt har vi identifierat ett behov av att rekrytera en doktorand som kan bidra till vår grupp genom att utveckla teoretisk och praktisk expertis inom akustofluidik. Du kommer inte att arbeta ensam. Inom vår forskningsmiljö, som är exceptionellt stark inom akustiska mikrofluidiksystem, arbetar vi nära varandra, är generösa med idéer och delar med oss av vår kunskap.Publiceringsdatum2025-12-17Dina arbetsuppgifter
Du kommer framförallt att ägna dig åt din forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser, seminarier och konferenser.
Ditt forskningsarbete kommer främst att bestå av experimentella och teoretiska studier av grundläggande fysikaliska fenomen relaterade till akustisk strömning och mekanofenotypning av celler i akustofluidiska system. Du kommer att handledas av professor Per Augustsson och en biträdande handledare från forskningsmiljön.
Arbetsuppgifterna innefattar:
Grundläggande forskning inom experimentell strömningsmekanik och materialegenskaper hos blod- och cancerceller
Modellering och konstruktion av akustofluidiska system
Integration av akustofluidik med optiska system för att avbilda celler och vätskeflöden i nära samarbete med experter inom optik
Administration relaterad till arbetsuppgifterna
I arbetsuppgifterna kan det även komma att ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete (dock max 20 % av arbetstiden).Kvalifikationer
För att kunna antas och anställas som doktorand behöver du uppfylla kraven nedan.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå uppfyller du som har:
avlagd examen på avancerad nivå eller
fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet för biomedicinsk teknik uppfyller du som har minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå som är relevanta för ämnesområdet.
För fullständig beskrivning se:
