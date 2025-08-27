Doktorand i biologi med inriktning molekylär mikrobiologi
2025-08-27
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ämnesbeskrivning
Biologi är det stora ämnet om allt levande.
Det spänner över allt från processer på molekylär och cellulär nivå till globala processer på ekosystemnivå. Detta omfattande ämne indelas i ett antal mindre discipliner och ämnesinriktningar. Forskarutbildningen vid biologiska institutionen omfattar många av dessa inriktningar, från molekylärbiologi till tillämpad ekologi, från virus och enskilda celler till evolutionsbiologi och global biodiversitet. Att forskarutbilda sig vid biologiska institutionen innebär i regel en specialisering inom någon mer avgränsad del av hela biologins forskningsfält och kan omfatta fältarbeten, experiment, teoretiskt arbete, eller en kombination av dessa.
Molekylär mikrobiologi är ett vetenskapsområde som fokuserar på att förstå hur mikroorganismer som bakterier och deras virus fungerar på en molekylär nivå. Biofilmer, det vanligaste sättet bakterier växer på i naturen, är komplexa 3D-samhällen. De kan bestå av en eller flera bakteriestammar, alla inneslutna i en skyddande, självtillverkad extracellulär matris. Forskningsprojektet syftar till att förstå hur bakterier bildar biofilmer och hur dessa strukturer ökar deras motståndskraft mot ogynsamma miljöförhållanden. I naturliga ekosystem är anpassning till stress avgörande för överlevnad. Därför syftar detta projekt till att kartlägga de molekylära mekanismerna bakom biofilmbildning och utveckla nya metoder för att studera dem. Forskningen kommer att använda både modellsystem och bakterier relevanta för medicin och bioteknik.Publiceringsdatum2025-08-27Dina arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. Doktoranden kommer också att ha möjligheter att samarbeta med internationella grupper och förväntas handleda master- och/eller kandidatstudenter.
Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Kraven på särskild behörighet för forskarutbildning i ämnet biologi uppfyller den som har: avklarat ett självständigt arbete (t.ex. examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng, samt har goda kunskaper i det engelska språket, såväl skriftligt som muntligt.
Övriga krav:
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Mastersexamen inom molekylärbiologi eller biokemi med inslag av mikrobiologi.
- Drivs av en stark ambition att bedriva högkvalitativ och innovativ forskning.
- Förmåga att arbeta självständigt kombinerat med god samarbetsförmåga och en vilja att interagera med andra forskare.
- Gedigen praktisk erfarenhet av mikroskopiska tekniker (fas- och fluorescensmikroskopi) samt molekylära och biokemiska metoder såsom PCR, kloning och transformation.
- Grundläggande kunskaper i att använda bioinformatiska verktyg för sekvensanalys och databashantering.
Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:
- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, till exempel yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:
- Programmeringskunskaper (t.ex. Python, R)
- Erfarenhet av arbete med Gram-positiva bakterier
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.Anställningsvillkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (det vill säga max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.
Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, kopia av examensarbete samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etcetera).
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 360 forskarstuderande och 700 anställda.
