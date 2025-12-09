Doktorand i bioakustik, statistik, och AI för biologisk mångfald i skogen
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Institutionen för vilt, fisk och miljö
WIFORCE forskarskola
Vill du forska för framtidens hållbara brukande och bevarande av skog? Sök till WIFORCE forskarskola!
Biodiversitet och skogens roll i klimatarbetet är idag centrala samhällsfrågor som kräver mer kunskap. För att både kunna hållbart bruka och trygga skogens biologiska mångfald behövs därför ett sammanhängande grundvetenskapligt forskningsprogram som tar sig an stora och komplexa frågeställningar samt utvecklar nya analysverktyg. Därför har WIFORCE forskarskola, inom Wallenberg Initiatives in Forest Research (www.slu.se/wiforce), etablerats.
Institution för vilt, fisk, och miljö
Vi söker en doktorand med starkt intresse för naturvårdsteknologi, särskilt användningen av passiv akustisk övervakning och AI. Tjänsten är placerad vid institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU i Umeå och ingår i en forskningsskola som finansieras genom Wallenberg Initiatives in Forest Research (WIFORCE). Den antagna kandidaten kommer att arbeta med utveckling av bioakustiska övervakningsmetoder med hjälp av automatiska inspelningsenheter (autoboxar), djupinlärningsmetoder och tillämpade statistiska modeller, och blir en del av en växande hubb för naturvårdsteknologi vid institutionen.
Att utveckla bioakustiska metoder med hjälp av AI för att övervaka och kvantifiera biologisk mångfald i svenska skogar
Forskarutbildningsämne Biologi
Innehållsbeskrivning:
I detta fyraåriga doktorandprojekt kommer den antagna kandidaten att utveckla ett öppet arbetsflöde baserat på djupinlärning och hierarkiska statistiska modeller för att effektivisera dataflödet från akustiska inspelningsenheter till ekologiska insikter som informerar förvaltning av biologisk mångfald. Projektet inkluderar:
• Att tillämpa djupinlärningsmodeller för att annotera fågel- och fladdermusarter från ljudinspelningar.
• Att utveckla ett Bayesianskt statistiskt ramverk för att integrera annoteringssannolikheter i hierarkiska modeller.
• Att använda långsiktiga passivakustiska dataset från minst två projekt som undersöker skogsstrukturens och -sammansättningens betydelse för samhällsstrukturen hos fåglar och fladdermöss i svenska skogar.
• Att ta fram ett öppet arbetsflöde för ekologer och andra icke-tekniska användare för att förbättra tillämpningen av akustisk övervakning.
Vad vi erbjuder:
• En dynamisk och samarbetsinriktad forskningsmiljö, stödd av erfarna handledare med expertis inom viltbiologi, naturvårdsteknologi, tillämpad statistik och djupinlärning.
• Tillgång till toppmoderna forskningsanläggningar och infrastruktur.
• Möjligheter till professionell utveckling genom tvärvetenskapliga samarbeten och utbildning i avancerade analytiska metoder, inklusive två arbetsbesök hos samarbetspartners.
Vi söker en mycket motiverad och samarbetsinriktad person med:
• En masterexamen (eller motsvarande) i datavetenskap, statistik, ekologi, biologi eller skogsvetenskap.
• Dokumenterad erfarenhet av att använda djupinlärning samt avancerad statistisk analys och programmering (t.ex. R eller Python).
• Ett starkt intresse för biologisk mångfald, naturvård och skogsekologi.
• Erfarenhet av passiv akustisk övervakning, Bayesiansk statistik och att skapa öppen programvara eller öppenkodslösningar är stark meriterande.
• Erfarenhet eller intresse inom fågel- eller fladdermusekologi är meriterande.
Ett CV (max 3 sidor, typsnitt Arial eller Times New Roman, minst storlek 11) bör inkludera följande rubriker: utbildning, arbetslivserfarenhet, forskningsintressen, utmärkelser, publikationer, presentationer och konferenser, mjukvaru- och datorkunskaper, språk samt kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.
Ett motivationsbrev (max 2 sidor, typsnitt Arial eller Times New Roman, minst storlek 11) bör motivera kandidatens kvalifikationer och intresse för att genomföra detta doktorandprojekt.
Placering:
Umeå
Försörjningsform:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2026-02-10.
För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.
Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelskakunskaper finns på följande sida:https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/att-bli-doktorand/
Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.
