Doktorand i atmosfärsvetenskap och oceanografi
Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet (MISU) bedriver forskning och utbildning som rör atmosfären, oceanen, och fysikaliskt baserad klimatvetenskap. MISU erbjuder utbildningsprogram på kandidat-, master- och forskarnivå. Vår forskning söker svar på grundläggande frågor om atmosfärens och havens dynamiska, fysiska, kemiska, och biogeokemiska egenskaper av relevans för väder och klimat. Vi strävar efter en bred forskningsverksamhet inom vårt vetenskapliga område.
Vi studerar frågor som sträcker sig från djuphavet till den övre atmosfären och från tropikerna till polerna. I vår forskning utnyttjar och utvecklar vi teori, statistiska metoder och numeriska modeller i nära samspel med observationer. Dessutom utvecklar och leder institutionen observationsbaserad forskning med stöd av satelliter, arktiska isbrytarexpeditioner och landbaserade instrument.
MISU har cirka 60 anställda och ingår i en större forskningsmiljö som inkluderar Bolincentret för klimatforskning, Östersjöcentrum och Swedish e-Science Research Centre. Institutionen har stark internationell prägel, över hälften av medarbetarna har en bakgrund utanför Sverige och både svenska och engelska används som arbetsspråk. Vi välkomnar och värdesätter mångfald i vår arbetsmiljö.
Projektbeskrivning
Marine Cloud Brightening (MCB) är en metod för avsiktlig påverkan på klimatet, för att tillfälligt dämpa pågående uppvärmning. Metoden går ut på att göra moln mer reflektiva och därmed mer kylande, genom tillförsel av saltpartiklar. Trots att det är känt att fler partiklar (aerosoler) ger fler och mindre molndroppar, vilket i sin tur ger mer reflektion, så är interaktioner mellan moln och aerosoler något som är behäftat med stora osäkerheter. För att på ett realistiskt sätt kunna utvärdera MCB och dess möjligheter och risker, behövs alltså bättre grundläggande kunskap om hur aerosoler påverkar molnens egenskaper.
Det här VR-finansierade forskningsprojektet syftar till att bättre förstå aerosol-moln-interaktioner i subtropiska låga moln, där även små variationer i molnens egenskaper kan ha stor effekt på det globala klimatet. Fokus är främst på fysikaliska processer, och att isolera och kvantifiera aerosolernas påverkan på molnen. Projektet har också en central tvärvetenskaplig komponent, och undersöker etiska och samhälleliga aspekter av MCB som en form av klimatmanipulation när det handlar om att exempelvis väga nytta mot risker, då dessa är både osäkra och ojämnt fördelade mellan nationer och generationer. Projektet sker i samarbete med forskare inom filosofi och statsvetenskap.
Du kommer att jobba med analys av satellitdata, maskininlärning samt global klimatmodellering, och kommer också att sätta ditt naturvetenskapliga arbete i ett etiskt och sociopolitiskt perspektiv.
Behörighetskrav
För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet. Behörigheten ska vara uppfylld senast vid antagning till programmet.
Grundläggande behörighet har du, om du avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
För särskild behörighet krävs minst 90 hp i något av ämnena meteorologi, oceanografi, fysik eller kemi, minst 15 hp i matematik och ett självständigt arbete om minst 15 hp. Av detta skall minst 60 hp vara på avancerad nivå. Vidare krävs språkkunskaper i engelska motsvarande engelska B på gymnasiet.
Urval
Urval bland de sökande som uppfyller behörighetskraven ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får inte vid urval ge sökanden företräde framför andra sökande. Beslut om antagning fattas enligt gällande delegationsordning.
Vid bedömningen tas hänsyn till förtrogenhet och skicklighet inom ämnet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, analytisk förmåga, kreativitet, initiativförmåga och självständighet, och samarbetsförmåga. Till grund för bedömningen ligger tidigare studiers relevans, betyg på genomgångna högskolekurser (särskilt de på avancerad nivå), kvalitet och omfattning på det självständiga arbetet, referenser, intervjuer samt skriftlig avsiktsförklaring.
Om anställningen
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning som doktorand enligt 5 kap. högskoleförordningen (1993:100). Anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Som doktorand ska du främst ägna dig åt din egen utbildning på forskarnivå, men i anställningen kan arbete med utbildning, forskning och administration ingå i begränsad omfattning (högst 20 %).
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen förnyas därefter med högst två år i taget.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
För mer information om projektet, kontakta professor Frida Bender, frida.bender@misu.su.se
.För information om forskarutbildningen, kontakta studierektor Thorsten Mauritsen thorsten.mauritsen@misu.su.se
.Upplysningar om rekryteringsprocessen och anställningsvillkor lämnas av administrativ chef, Sara Engström sara.engstrom@misu.su.se
.Så ansöker du
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
Meteorologiska Institutionen (misu)
)
106 91 STOCKHOLM
Stockholm
Jobbnummer
9846508