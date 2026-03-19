Doktorand i Arkeologi, inriktning Arkeologi med laborativ analys
2026-03-19
Institutionen för arkeologi och antikens kultur är landets största arkeologiska forskningsmiljö och är utsett till ett av Stockholms universitets ledande forskningsområden.
Institutionen för arkeologi och antikens kultur består av sex enheter: Arkeologi, Arkeologiska forskningslaboratoriet, Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet (OFL), Antikens kultur och samhällsliv, Numismatiska forskningsgruppen, och Centrum för paleogenetik (CPG).
Projektbeskrivning
Doktorandanställningen kommer att vara placerad vid Arkeologiska forskningslaboratoriet. De huvudsakliga forskningsområdena omfattar analyser av arkeologiskt källmaterial kulturhistoriska tolkningar, samt även metodutveckling.
Behörighetskrav
För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.
Grundläggande behörighet har du, om du avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Urval
Vid antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Urval bland de behöriga sökande görs med hänsyn till följande kriterier, särskilt fokus läggs på forskningsplanen:
Tidigare meriter
1. Utbildning i allmänhet. Bedömning av såväl djup som bredd i tidigare utbildning.
2. Vetenskaplig produktion. På basis av examensarbeten från grund- och avancerad nivå samt i förekommande fall annan skriftlig vetenskaplig produktion bedöms den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen enligt följande bedömningskriterier:
- Kritisk förmåga
- Analytisk förmåga
- Kreativitet
- Självständighet
Vid bedömningen skall också tidsaspekten beaktas; d v s i vilken utsträckning den sökande har visat förmåga att utföra sina tidigare vetenskapliga uppgifter inom givna tidsramar. Dessutom görs, utifrån en jämförelse av de vetenskapliga alstren, en bedömning av den sökandes vetenskapliga utveckling.
Forskningsplan
I samband med ansökan skall sökanden kort redogöra för sitt tänkta forskningsområde. Redogörelsen skall innehålla problemformulering/ar och en skiss över genomförandet av forskningsarbetet. Planen bedöms med avseende på:
- Relevans
- Originalitet
- Genomförbarhet inom given tidsram (d v s under en period motsvarande fyra års utbildning på heltid)
Samarbetsförmåga
Om anställningen
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning som doktorand enligt 5 kap. högskoleförordningen (1993:100). Anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Som doktorand ska du främst ägna dig åt din egen utbildning på forskarnivå, men i anställningen kan arbete med utbildning, forskning och administration ingå i begränsad omfattning (högst 20 %).
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen förnyas därefter med högst två år i taget.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
Ytterligare information lämnas av professor Kerstin Lidén tfn 072-147 35 97, mailto:kerstin.liden@arklab.su.se
Så ansöker du
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-1033-26".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-3062)
Institutionen för arkeologi och antikens kultur
