Doktorand i arkeologi, inriktning allmän arkeologi, fokus på numismatik
Institutionen för arkeologi och antikens kultur är en av landets största arkeologiska forskningsmiljöer.
Institutionen för arkeologi och antikens kultur består av sex enheter: Arkeologi, Arkeologiska forskningslaboratoriet (AFL), Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet (OFL), Antikens kultur och samhällsliv, Numismatiska forskningsgruppen (NFG), och Centrum för paleogenetik (CPG). Numismatiska forskningsgruppen finansieras av Gunnar Ekströms stiftelse för numismatisk forskning.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/institutionen-for-arkeologi-och-antikens-kultur/.
Projektbeskrivning
Den utlysta 4-åriga doktorandplatsen kommer att vara placerad på avdelningen för arkeologi och följa examenskraven vid institutionen för arkeologi och antikens kultur. Doktorandplatsen är finansierad av Gunnar Ekströms stiftelse för numismatisk forskning och Sven Svenssons stiftelse för numismatik. Forskningen ska beröra numismatik eller penninghistoria, det vill säga mynten i ett administrativt, ekonomiskt, kulturellt, politiskt, eller socialt sammanhang i vid mening, i norra Europa från vikingatid till tidigmodern tid. Forskningen ska röra aktiviteter eller föreställningar som lämnat materiella spår.
Behörighetskrav
För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.
Grundläggande behörighet har du, om du avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
För Särskild behörighet enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i ämnet arkeologi med inriktning allmän arkeologi, krävs att med godkänt resultat ha genomgått kurser på avancerad nivå om minst 30 hp inom allmän arkeologi, inklusive ett examensarbete om minst 15 hp, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet krävs även att den sökande behärskar svenska, danska norska eller engelska. Språkfärdigheterna måste omfatta förmåga att läsa, tala och skriva på något av dessa språk.
Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:
Forskningsplan
I samband med ansökan skall sökanden kort redogöra för sitt tänkta forskningsområde. Redogörelsen skall innehålla problemformulering/ar och en skiss över genomförandet av forskningsarbetet. Planen bedöms med avseende på:
- Relevans
- Originalitet
- Genomförbarhet inom given tidsram (d v s under en period motsvarande fyra års utbildning på heltid)
Tidigare meriter
- Utbildning i allmänhet. Bedömning av såväl djup som bredd i tidigare utbildning.
- Vetenskaplig produktion. På basis av examensarbeten från grund- och avancerad nivå samt i förekommande fall annan skriftlig vetenskaplig produktion bedöms den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen enligt följande bedömningskriterier:
- dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet
- analytiskt och kreativt tänkande
- egen initiativförmåga
- självständighet
- förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska, norska eller danska som engelska.
Vid bedömningen skall också tidsaspekten beaktas; dvs i vilken utsträckning den sökande har visat förmåga att utföra sina tidigare vetenskapliga uppgifter inom givna tidsramar. Bedömningen kommer också att ta hänsyn till tidigare erfarenhet av studier i numismatik och penninghistoria.
Samarbetsförmåga
Den sökandes förmåga till samarbete bedöms utifrån t ex referenser, intyg eller intervjuer.https://www.su.se/institutionen-for-arkeologi-och-antikens-kultur/utbildning/våra-utbildningarhttps://medarbetare.su.se/vart-su/styrning/regelboken/utbildning/antagningsordning-for-utbildning-pa-forskarniva
Om anställningen
Vi erbjuder stipendium de första två åren, och därefter en tidsbegränsad anställning som doktorand enligt 5 kap. högskoleförordningen (1993:100). Den sammanlagda finansierade tiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Som doktorand ska du ägna dig åt din egen utbildning på forskarnivå.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Publiceringsdatum2025-09-26Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av avdelningsföreståndare Jens Christian Moesgaard, tfn 08-674 76 80, mailto:jens.christian.moesgaard@ark.su.se
.Så ansöker du
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
