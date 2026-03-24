Doktorand i arbetsvetenskap med fokus på sociotekniska system
2026-03-24
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter drygt 2,3 miljarder kronor per år. Vi är mer än 1 800 anställda och har närmare 21 600 studenter.Forskningsämnet Arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet söker doktorand till en spännande forskningsmiljö som forskar om arbetsmiljö, avancerad teknik och hållbar samhällsutveckling, för att arbeta i forskningsprojekt som handlar om människans roll i sociotekniska system och hur dessa system ska utformas för hållbar grön och digital transformation.
Som doktorand vid Arbetsvetenskap kommer du att tillhöra en forskargrupp i en dynamisk forskarmiljö i nära samarbete med industrin och universitet världen över. Arbetsvetenskap etablerades 1974 och har idag 24 anställda som bedriver forskning och utbildning inom både samhälleliga och tekniska områden. Mer information om oss hittar du på vår websida www.ltu.se/arbetsvetenskap.
Ämnesbeskrivning
Arbetsvetenskap omfattar forskning om arbetsmiljö, teknik- och produktionssystem, arbetsorganisation och andra samhälleliga processer och miljöer utifrån människors förutsättningar och behov för att skapa säkra och attraktiva arbeten och socialt hållbar utveckling i arbetsliv, industri och samhälle.
Projektbeskrivning
Det ena forskningsprojektet handlar om ett centralt och olöst problem: hur samspelet mellan människa och teknik i säkerhetskritiskt underhållsarbete påverkar risk och produktivitet i svensk gruvindustri. Bra underhåll är grunden till en hållbar industri. Samtidigt ökar komplexiteten genom digitala beslutsstöd, sensorer, AI och augmented reality. Målet är att utveckla kunskap och konkreta designprinciper för hur sociotekniska system i säkerhetskritiska miljöer ska utformas så att de stärker mänskligt omdöme och prestation. Resultaten ska bidra till utveckling av framtida beslutsstöd som ökar både säkerhet och robusthet. Projektet genomförs tillsammans med Boliden, Epiroc och ingår även i SUN:s forskarskola.
Det andra forskningsprojektet utvecklar ny kunskap för att öka cirkulariteten vid avfallshantering. Du kommer att forska om hur kommuner och andra aktörer organiserar och genomför avfallshantering för att förbättra Norrbottens hållbarhetsomställning. Med utgångspunkt i arbetsvetenskap och sociotekniska perspektiv kommer du att kartlägga och göra fördjupade fallstudier för att identifiera användarbehov och ramar för digitala verktyg och arbetssätt för att förbättra cirkularitet i avfallshantering. Projektet genomförs i nära samverkan med Region Norrbotten, kommuner och andra aktörer inom avfallshantering, vilket möjliggör både praktiknära forskning och implementering av projektresultat.Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
Som doktorand kommer du att arbeta i och skriva din doktorsavhandling kopplad till ett eller flera forskningsprojekt. En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Som doktorand tränas du i vetenskapligt arbete genom publicering av vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter samt presentationer vid nationella och internationella konferenser. Du läser även obligatoriska och valbara forskarutbildningskurser. Undervisning och annan institutionstjänstgöring kan ingå upp till 20 %.
I ditt arbete kommer du att:
• Planera, organisera och genomföra självständiga fältstudier
• Studera och analysera arbetsprocesser, beslutsfattande och samspel mellan människa, teknik och organisation
• Genomföra observationer, intervjuer och andra kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder
• Analysera empiriska data och integrera resultat i teoretiska ramverk utveckling av kunskap om hur digitala system, arbetsorganisation och kompetens samverkar i praktiken
• Arbetet innebär närvaro i verkliga arbetsmiljöer, vilket ställer krav på självständighet, anpassningsförmåga och förmåga att interagera med olika yrkesgrupper och även att resa i tjänsten.
Kvalifikationer
För behörighet krävs civilingenjörsexamen eller annan examen på masternivå med en inriktning som är relevant för arbetsvetenskaplig forskning, exempelvis produktionsmiljö, produktionsdesign, arbetsmiljö eller sociotekniska system.
Utöver detta ser vi även gärna att du har
• Dokumenterad erfarenhet av eller kunskap inom ergonomi, arbetsmiljöarbete, human factors eller sociotekniska system
• Erfarenhet av både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
• Förmåga till självständigt analytiskt arbete och stark samarbetsförmåga i interdisciplinära team.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med digitalisering, industriellt underhåll, gruvsektorn eller avfallshanteringssektorn, samt intresse för hållbarhets- och arbetsmiljöfrågor.
För ytterligare information om forskarutbildning se:
Tekniskt vetenskapsområde allmänna studieplaner | Luleå tekniska universitet
Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Placeringsort Luleå och tänkt tillträde så snart som möjligt.
För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
• Lena Abrahamsson, +46 920 49 2107, Lena.abrahamsson@ltu.se
• Phillip Tretten, +46 920 49 2855, phillip.tretten@ltu.se
• Joel Lööw, +46 920 49 3411, joel.loow@ltu.se
Facklig företrädare:
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 marika.vesterberg@ltu.se
For fullständig annons se, ltu.se/ledigajobb
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar: 1) meritförteckning (cv), 2) kort personligt brev där du analytiskt reflekterar över något av projektens tema, och gärna berättar om din erfarenhet av människa-teknikfrågor, industriellt underhåll, avfallshantering och/eller annan relevant forskningsbakgrund, 3) uppsats/rapport eller annan längre text som du skrivit, 4) kopior av verifierade examensbevis, 5) studieresultat, och 6) eventuell lista över publikationer eller projekt. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.
Sista dag att ansöka är 14 april 2026
Referensnummer: 2625-2025 Ersättning
