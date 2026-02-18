Doktorand i analytisk farmaceutisk kemi inom regulatorisk vetenskap
2026-02-18
Institutionen för läkemedelskemi bedriver forskning och undervisning inom området läkemedelsutveckling.
Mer information om institutionen och dess undervisning finns på www.ilk.uu.se.
Institutionen har sammanlagt ca 85 medarbetare.
Den utlysta doktorandtjänsten är knuten till Forskarskolan inom regulatorisk vetenskap, ett nytt initiativ vid Farmaceutiska fakulteten. Regulatorisk vetenskap kan definieras som vetenskapen om att utveckla och tillämpa nya verktyg, standarder och metoder för att bedöma säkerhet, effekt, kvalitet och prestanda hos produkter som regleras av statliga eller internationella myndigheter. Forskarskolan syftar till att etablera och sedan förstärka fakultetens roll som ledande kompetenscentrum genom att utbilda disputerade med integrerad forsknings- och regulatorisk kompetens i strategiska samarbeten med myndigheter, industri och internationella forskningsmiljöer. Det långsiktiga målet är att bidra till att befolkningen har tillgång till säkra och effektiva läkemedel.
Inom forskargruppen analytisk farmaceutisk kemi är forskningsprojekten brett inriktade mot kromatografi och kapillärelektrofores, samt mot masspektrometri. Vi arbetar i ett flertal olika applikationsområden inom produkt- och bioanalys av läkemedel, metabolomik, lipidomik och miljöanalys.
Projektbeskrivning
Det aktuella doktorandprojektet kommer att fokusera på utveckling av nya analysmetoder för kvalitetskontroll av främst terapeutiska oligonukleotider. Dessa substanser är stora, syntetiska molekyler som upptar en regulatorisk gråzon mellan klassiska små läkemedel och stora biomolekyler. Analysmetoderna ska utvecklas enligt principerna för Analytical Quality-by-Design (AQbD), vilket innebär ett systematiskt och riskbaserat arbetssätt där metodens syfte och livscykel definieras från början. Arbetet ska integrera riskhantering och design space-koncept för att säkerställa robusta och vetenskapligt välgrundade metoder i linje med gällande och framväxande regulatoriska förväntningar. Både anti-sense-oligonukleotider och siRNA kommer att studeras med avancerade separationstekniker såsom kapillärelektrofores och vätskekromatografi. Det långsiktiga målet är att bidra till en förbättring av de regulatoriska principerna för kvalitetskontroll av nya läkemedelstyper och därmed stärka samhällets tillgång till säkra och effektiva läkemedel.Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Huvudsysselsättningen som doktorand är egen utbildning på forskarnivå. Institutionstjänstgöring (20 %) ingår i tjänsten vilket främst innebär laborationsundervisning och seminariehandledning på svenska och även en mindre del administrativt arbete. Under den senare delen av utbildningen kan även föreläsningar för studenter på grundnivå ingå. Vi förutsätter att du tycker att en god pedagogik är viktig både i din egen och i andras undervisning. En pedagogisk kurs för universitetslärare kommer att ingå i din doktorandutbildning.
Kvalifikationskrav
Behörig är den som har
• avlagt examen på avancerad nivå som apotekare/naturvetare/civilingenjör eller motsvarande med goda kunskaper i analytisk kemi
• fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
• på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Du ska även ha genomfört ett examensarbete på avancerad nivå omfattande minst 30 hp inom analytisk farmaceutisk kemi/analytisk kemi eller ett ämnesområde som handledaren bedömer som motsvarande. Du ska kunna undervisa på svenska.
Du är ansvarstagande, noggrann och har förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp. För att trivas som doktorand så tror vi också att du behöver tycka att det är roligt att söka efter nya lösningar på de forskningsproblem du kommer att ställas inför. Eftersom forskningsprojekt ibland kan gå ganska långsamt framåt så bör du även vara uthållig och utrustad med tålamod. Vi kommer vid urvalet att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är meriterande om din utbildning på grund- och/eller avancerad nivå innehåller moment om läkemedelsutveckling. Det är också meriterande om du har erfarenhet av elektroforetiska eller kromatografiska separationer av nukleinsyror, samt om du har erfarenhet av arbete med regulatoriska frågeställningar.
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.Så ansöker du
Ansökan ska inkludera ett CV, kopior av examensbevis och betyg, kopia av masteruppsats (eller ett utkast av denna), eventuella vetenskapliga artiklar, kontaktinformation till två personliga referenser.
Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, uppfyllande av de egenskaper som beskrivs i annonsen, tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom detta eller närliggande område, tillräckliga kunskaper i svenska och engelska, samt personlig lämplighet. Urval av sökande görs av handledarna i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp. Fakultetens forskarutbildningskommitté antar doktoranden.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Mikael Hedeland, e-post: mikael.hedeland@ilk.uu.se
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 15 mars 2026, UFV-PA 2026/484.
