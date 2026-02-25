Doktorand för att delta i ett projekt om genusbaserat våld
Uppsala universitet / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2026-02-25
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala
, Upplands Väsby
, Gävle
, Gotland
eller i hela Sverige
Doktorand för att delta i ett projekt om genusbaserat våld
Uppsala universitet är ett omfattande forskningsintensivt universitet med stark internationell status.
Vårt uppdrag är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet samt att interagera konstruktivt med samhället. Våra viktigaste tillgångar är alla de personer vars nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av Sveriges mest spännande arbetsplatser.
Beskrivning av forskargruppen och projektet
Forskargruppen Child Health and Parenting (CHAP) är en tvärvetenskaplig grupp med huvudfokus på att utvärdera samhällets insatser för barns och föräldrars psykiska hälsa. Vår forskning genomförs i projekt och ofta i samarbete med kommuner, länsråd och frivilligorganisationer.
CHAP söker en doktorand för att delta i ett projekt om genusbaserat våld. I ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet kommer ett gemensamt utformat program som utbildar öppen förskolepersonal och underlättar diskussioner om genusbaserat våld och tillhörande stödtjänster att utvärderas. Detta inkluderar (i) hur genusbaserad våldsutbildning påverkar personal på öppen förskola; (ii) förändringar i attityder till genusbaserat våld, socialt stöd, egenmakt och medvetenhet om service bland deltagande kvinnor; och (iii) engagemang med GBV-resurser och servicekontakter i interventions- kontra kontrollområden.
Projektet är grundat i ett deltagande tillvägagångssätt, och vi ser levd erfarenhet som en form av expertis. Kvinnor med relevant levd erfarenhet har varit involverade i projektet sedan konceptualiseringen. Att involvera kvinnor med egen erfarenhet av genusbaserat våld hjälper till att säkerställa att forskningen är relevant, respektfull och formad av dem den vill stödja. Vårt forskningsteam har erfarenhet och har fått utbildning i hur man arbetar med medlemmar i teamet med levd erfarenhet och kommer att kunna erbjuda nödvändig utbildning och stöd. Publiceringsdatum2026-02-25Dina arbetsuppgifter
Ditt huvudsakliga ansvar blir att bedriva dina egna doktorandstudier, vilket inkluderar deltagande i både forskningsprojektet och doktorandprogrammet. Du kommer att delta i datainsamling, vilket innebär att genomföra intervjuer, genomföra enkätundersökningar och göra observationer, samt att hantera samarbete med öppna förskolor. Dessutom kommer du att behöva skriva rapporter på både svenska och engelska samt hålla presentationer i olika sammanhang.
kvalifikationskrav
- Masterexamen i folkhälsa, psykologi eller ett närliggande område.
- Pålitlig, välorganiserad och kapabel att hantera uppgifter både självständigt och som en del av ett team.
- Flytande svenska (både talat och skriftligt).
- Kunskaper i engelska (både talat och skriftligt).
Önskvärt/ meriterande i övrigt
- Erfarenhet av kvalitativa forskningsmetoder, såsom att genomföra intervjuer eller ta fältanteckningar.
- Kännedom om kvantitativa forskningsverktyg (t.ex. frågeformulär, enkäter).
- Kännedom om traumamedveten forskningspraxis, särskilt ramverk för traumamedvetet engagemang av personer med erfarenheter av genusbaserat våld.
- Levd erfarenhet av genusbaserat våld, med en önskan att använda den erfarenheten för att stödja andra och forma meningsfull forskning.
- Erfarenhet av att dra nytta av personlig erfarenhet och aktiva lyssnarfärdigheter för att engagera sig medkännande med andra som potentiellt påverkas av genusbaserat våld.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 april eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Georgina Warner, georgina.warner@pubcare.uu.se
Ansökan måste innehålla ett CV, ett personligt brev och en kopia av relevanta essäer eller publikationer, samt kontaktuppgifter till två granskare.
Välkommen med din ansökan senast den 11 mars 2026, UFV-PA 2026/91.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2026/91". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala University, Department of Public Health and Caring Sciences Jobbnummer
9763924