Doktorand - terapi och diagnostik vid neurodegenerativa sjukdomar
Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2026-04-23
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap i Uppsala
Forskargruppen Molekylär Geriatrik är verksam vid Rudbecklaboratoriet och är världsledande inom antikroppsbaserad terapi och diagnostik av neurodegenerativa sjukdomar. Forskningen sker i samarbete med universitetsgrupper såväl i Sverige som internationellt, samt med olika läkemedelsföretag.
Biologiska läkemedel står för en stor del av nyutvecklade läkemedel och används även inom in vivo-diagnostik. Detta gäller också för neurodegenerativa sjukdomar, där immunterapi med monoklonala antikroppar nu etableras som de första sjukdomsmodifierande behandlingarna mot Alzheimers sjukdom. Utveckling av biologiska läkemedel för hjärnans sjukdomar försvåras dock av blod-hjärnbarriären som hindrar stora molekyler att ta sig in i hjärnan. Forskargruppen har därför utvecklat ett koncept för receptormedierad transcytos av bispecifika antikroppar och andra proteiner över blod-hjärnbarriären, vilket kraftigt ökar deras upptag i hjärnan. Det övergripande målet med projektet är att utveckla terapi och diagnostik baserade på antikroppar för hjärnans sjukdomar.Publiceringsdatum2026-04-23Dina arbetsuppgifter
Målet för doktorandprojektet är att generera och utvärdera hjärnpenetrerande antikroppar som binder till proteiner som är involverade i neurodegenerativa sjukdomars uppkomst och utveckling. Antikropparna skall sedan användas för att utveckla ny diagnostik, t.ex. PET- och SPECT-radioligander, eller för terapeutiska applikationer för att undersöka om antikropparna påverkar patologin i modeller av neurodegenerativa sjukdomar. Arbetet innefattar därmed både in vitro-arbete, främst immunologiska och histologiska metoder samt cellkultur, och in vivo-studier i modeller av neurodegenerativa sjukdomar
Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %).
Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har
avlagt examen på avancerad nivå inom biomedicin, farmaci, biokemi, biologi, bioteknik eller motsvarande, eller
fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Sökande måste behärska metoderna immunhistokemi, mikroskopering och ELISA och bör ha genomgått kurs samt erhållit tillstånd för in vivo-arbete. Sökande skall även ha erfarenhet av dataanalys i Excel, GraphPad och Image J. God förmåga att uttrycka sig på engelska i skrift och tal är ett krav.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är önskvärt att den sökande har erfarenhet av följande tekniker:
cellkultur
proteindesign, -produktion och -rening
radiomärkning av proteiner och andra substanser
arbete med in vivo-modeller, helst med inriktning mot hjärnans sjukdomar
preklinisk PET/SPECT och analys av farmakokinetiska data
Det anses också meriterande om den sökande har erfarenhet av och utbildning i arbete med radioaktivitet. Det är meriterande om den sökande har tidigare erfarenhet av forskning inom neurovetenskap inriktad mot neurodegenerativa sjukdomar och/eller blod-hjärnbarriärens biologi samt dess roll för läkemedelstransport till hjärnan. Medförfattarskap på publikationer i internationella, peer-review-granskade vetenskapliga tidskrifter är också meriterande.
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde i september 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Dag Sehlin (dag.sehlin@uu.se
).
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 1 juni 2026, UFV-PA 2026/1204.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932), http://www.uu.se/jobb/
Box 256 (visa karta
)
752 00 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Kontakt
Professor
Dag Sehlin dag.sehlin@uu.se Jobbnummer
9872160