Docteum - Mobila Doktorn & Vivitas söker fler engagerade leg. läkare!
2025-08-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Docteum AB i Stockholm
Vill du göra verklig skillnad - på plats där det verkligen behövs?
Docteum - Mobila Doktorn & Vivitas söker fler engagerade legitimerade läkare!
Vi växer - och vi söker dig som vill vara med på resan. Hos oss får du möjligheten att arbeta i två dynamiska vårdmiljöer:
Vivitas - en modern, privat mottagning i centrala Stockholm där du får tid för patienten, möjlighet att bygga långsiktiga relationer och bidra med din kompetens i en lugn och personlig miljö. Vi erbjuder förutom läkarbesök även hälsokontroller, vaccinationer och provtagning.
Mobila Doktorn - där vi tar vården dit den behövs som mest. Här gör du hembesök i Storstockholm och möter patienter i deras egen trygga miljö. Det är vård på riktigt, på patientens villkor.
Vad vi söker:
1 läkare deltid (50%) till vår privata mottagning Vivitas- dagtid vardagar
2 läkare deltid (50%) till vår privata verksamhet inom hembesök- Mobila Doktorn - dagtid vardagar.
Vi söker dig som är leg. läkare alt. specialistläkare med erfarenhet från primärvård, akutvård, hembesök eller motsvarande.
Våra kunder är privatpersoner, företag, försäkringsbolag, hotellgäster. Vi är flitigt anlitade av internationella försäkringsbolag och hotellgäster.
Vad vi erbjuder:
Flexibla arbetstider.
Stort eget ansvar och frihet i hur du lägger upp dina dagar.
Ett varmt, kompetent team med korta beslutsvägar.
Meningsfulla patientmöten - utan stress och tidspress.
Möjlighet att kombinera mottagningsarbete och hembesök, eller fokusera på det ena.
Tillträde enligt överenskommelse.
Tjänstebil finns att tillgå i tjänsten för Mobila Doktorn.
Vi söker dig som:
Är legitimerad läkare.
Trivs med självständigt arbete men värdesätter samarbete och att göra det lilla extra för våra kunder.
Innehar B-körkort.
Språkkrav: Flytande svenska och goda kunskaper i engelska.
Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en möjlighet att påverka framtidens vård.
Ser fram emot din ansökan! Vid frågor, tveka inte att höra av dig.
Vi ser över ansökningar löpande.
Kontaktperson: Helena Sjöberg Garp, Verksamhetschef
Email: helena.garp@mobiladoktorn.se
