DO söker utredare till utvecklingssektionen
Diskrimineringsombudsmannen / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2025-09-15
Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker erfaren samhällsvetare eller jurist som vill arbeta främjande för ett samhälle fritt från diskriminering vid myndighetens utvecklings-och analysenhet, med placering på utvecklingssektionen.
Utvecklingssektionen
Utvecklingssektionen är en av två sektioner vid utvecklings- och analysenheten på DO. Utvecklings- och analysenhetens uppdrag är att samordna, planera, genomföra, följa upp och utveckla myndighetens främjande verksamhet.
Utvecklingssektionens uppdrag är att bidra till att motverka diskriminering och att främja allas lika rättigheter och möjligheter. En väsentlig del i sektionens arbete består av olika former av dialog med olika samhällsaktörer, som till exempel myndigheter och organisationer i civila samhället. Genom att utbyta, utveckla och synliggöra kunskap om diskriminering bidrar sektionen till ett strategiskt utvecklings- och förändringsarbete i förhållande till myndigheter och andra samhällsaktörer vad gäller att motverka diskriminering och främja allas lika rättigheter och möjligheter.Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans med kollegor bedriva ett främjande arbete. Det kan innefatta många olika typer av insatser som exempelvis dialog med civila samhället, utbildnings- och informationsinsatser, konferenser samt rapportering och skrivelser. Arbetet är mycket utåtriktat och innebär omfattande kontakter med såväl civila samhället som nyckelaktörer, både på lokal, regional och nationell nivå samt internationellt. Att representera myndigheten i olika sammanhang och inom olika samhällsområden, bland annat i olika nätverk, kommer också att ingå. I arbetsuppgifterna ingår vidare att ta fram underlag till exempelvis remissvar, promemorior, kunskapssammanställningar och artiklar.
Arbetet bedrivs ofta i projekt eller uppdrag och du kommer att arbeta i mindre arbetsgrupper. Du kommer ibland leda arbetet och ibland delta som medlem i arbetsgruppen. Du kommer också att bidra i andra på enheten förkommande arbetsuppgifter, exempelvis delta i internt utvecklingsarbete.Kravprofil för detta jobb
Vi söker dig med
• akademisk examen inom det samhällsvetenskapliga området, juristprogrammet eller annan utbildning som DO bedömer som likvärdig,
• gedigen och aktuell erfarenhet av långsiktigt förändringsarbete i komplexa frågor inom samhällsstrukturen,
• gedigen och aktuell erfarenhet av att föra dialog med företrädare för organisationer i civila samhället och myndigheter,
• gedigen och aktuell erfarenhet av att planera och genomföra riktade utbildningsinsatser,
• mycket goda kunskaper om arbete inom mänskliga rättigheters- och diskrimineringsområdet,
• goda kunskaper om arbete i statlig förvaltning och rollen som statstjänsteman,
• dokumenterad skicklighet i skrift och i muntlig framställning på svenska,
• goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.
Du ska även ha god förmåga att
• sätta dig in, analysera och sammanställa omfattande material,
• göra strategiska bedömningar utifrån verksamhetens behov,
• vara flexibel och snabbt kunna sätta dig in i nya projekt och uppdrag,
• självständigt ta ansvar för, strukturera och driva arbetet framåt samt slutföra det,
• samarbeta, samverka samt att skapa och upprätthålla goda relationer,
• dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter,
• arbeta på ett prestigelöst sätt och vara lyhörd för verksamhetens behov,
• möta andra människor med respekt.
Meriterande
• erfarenhet av att bereda ärenden för beslutsfattande,
• erfarenhet av att möta människor i utsatta situationer,
• erfarenhet av projektledning eller att leda arbetsgrupp,
• kunskaper om svenska lönebildningsmodellen, och eller nationalekonomisk kunskap
Stor vikt kommer att läggas vid de personliga förmågorna.
Befattningen är en tillsvidareanställning med provanställning om sex månader.
Om DO
DO är en statlig myndighet och vårt uppdrag regleras i lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen. I uppdraget ingår att utöva tillsyn över diskrimineringslagen (2008:567) och därutöver att verka för att diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer inom några områden av samhällslivet. Vi ska också genom råd och på annat sätt medverka till att den som utsatts för diskriminering kan ta till vara sina rättigheter. DO ska vidare på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Vi är omkring hundra anställda som arbetar i tillgängliga lokaler på Råsundavägen 18 i Solna, med närhet till goda kommunikationsmöjligheter. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Läs mer om DO på www.do.se.
Vi erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. Vidare erbjuds möjlighet till visst distansarbete om verksamheten tillåter.
Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
I denna rekrytering samarbetar DO med Source Executive Recruitment som löpande kan komma att hålla inledande samtal med sökande. För frågor om befattningen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsulten Elnaz Adilipour via telefon 073 352 34 81 eller e-post elnaz.adilipour@source-executive.se
Fackliga företrädare är Matilda Davin för Saco och Camilla Arnesen för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.
Har du skyddade personuppgifter ber vi dig meddela detta till Source Executive Recruitment som står angiven ovan så att vi kan hantera dina personuppgifter korrekt.
Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 6 oktober via ansökningsfunktionen på www.do.se/om-do/jobba-hos-oss/lediga-tjanster/alternativt
till Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna med referensnummer DO 2025/6311. Observera att vi inte ser din profilsida på LinkedIn som en inskickad ansökan och meritförteckning. Om du blir kallad till intervju kommer vi att begära in vidimerade examensbevis. Ersättning
