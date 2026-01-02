DO söker två sektionschefer till kommunikationsenheten
Diskrimineringsombudsmannen / Chefsjobb / Solna Visa alla chefsjobb i Solna
2026-01-02
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Diskrimineringsombudsmannen i Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker två sektionschefer med goda ledaregenskaper för uppdraget att leda och utveckla två nya sektioner vid kommunikationsenheten. I din roll som chef på DO har du ett stort intresse för ledarskap och samhällsfrågor. Som sektionschef ingår du i kommunikationsenhetens chefsgrupp och bidrar till enhetens utveckling och uppdrag.
Till sektionerna söker vi chefer som kan leda det operativa arbetet i vardagen och bland annat planera, leda och följa upp stora projekt. De två sektionerna kommer att arbeta med kommunikationsproduktion respektive kommunikationsstöd samt förvaltning och utveckling av DO:s webbplatser.
Vi söker dig som vill vara med i arbetet för ett samhälle fritt från diskriminering.
Enheten
Kommunikationsenheten ansvarar för myndighetens strategiska och löpande interna och externa kommunikationsarbete. I uppdraget ingår att ge chefer och medarbetare praktiskt och strategiskt stöd i kommunikationsfrågor. Enheten inrättar nu tre sektioner varav en som hanterar press- och mediefrågor, en produktion och projekt samt en sektion som hanterar förvaltning och utveckling av våra webbplatser samt ger kommunikationsstöd till organisationens olika enheter.
Enheten ansvarar för att det finns välfungerande och ändamålsenliga processer, verktyg och metoder för kommunikation, för att kunna ge ett professionellt stöd inom organisationen. Kommunikationsenheten består av 15 medarbetare och leds av kommunikationschefen.
Sektionen för kommunikationsproduktion
Sektionens uppdrag är att uppfylla DO:s inriktning om att vara en aktiv och synlig aktör i samhället, genom spridning av kunskap till olika målgrupper via DO:s kanaler, stora evenemang och kampanjer med mera.
Sektionen kommunikationsstöd och webbplatser
Sektionens uppdrag är att bistå vid interna processer, att bidra till att DO:s texter är tydliga och inkluderande samt att ge kommunikationsstöd till andra enheter till exempel vid dialoger med civila samhället. Sektionen arbetar för att stärka DO:s digitala närvaro och att skapa effektiva, tillgängliga och moderna webbupplevelser.Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
Som sektionschef ansvarar du för att leda och utveckla arbetet på en av sektionerna inom kommunikationsenheten. I din roll som sektionschef företräder du sektionen och rapporterar direkt till enhetschefen. Du har personalansvar och ett operativt ansvar för sektionens verksamhet. Du ingår i kommunikationsenhetens chefsgrupp och bidrar till planeringen och utvecklingen av enhetens verksamhet.
Som sektionschef ansvarar du för att sektionen utför sina uppgifter på ett välfungerande sätt. I detta ingår att se till att verksamheten bedrivs med hög kvalitet och effektivitet, med krav på ett gott bemötande och god service.
I ditt ledarskap ska du skapa goda förutsättningar för medarbetarna att utföra sina arbetsuppgifter genom att ge dem vägledning och bidra till deras utveckling. Rollen kräver ett synligt, tydligt och operativt ledarskap. Du ska också verka för ett gott arbetsklimat och ett professionellt samarbete inom enheten och myndigheten.Kravprofil för detta jobb
Vi söker dig med
• akademisk utbildning inom kommunikation/medier eller motsvarande utbildning som DO bedömer likvärdig och relevant
• mycket goda ledaregenskaper
• aktuell erfarenhet av strategiskt och operativt kommunikationsarbete, både externt och internt
• aktuell erfarenhet av att leda team inom kommunikation och digitala kanaler
• erfarenhet av att planera, leda och följa upp projekt och andra aktiviteter
• goda kunskaper om samhället och svensk statsförvaltning
• mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Du ska även ha
• mycket god förmåga att leda, entusiasmera och motivera andra
• mycket god förmåga att samarbeta och kunna skapa goda relationer
• ett tryggt, prestigelöst och förtroendeingivande förhållningssätt
• hög grad av integritet och kunna bemöta människor med respekt
• mycket god förmåga att vara tydlig i din kommunikation och ge återkoppling
• mycket god förmåga till analys och att snabbt kunna sätta dig in i nya områden
• mycket god förmåga att förankra och vara lyhörd för verksamhetens behov samt arbeta för att hitta lösningar som gynnar verksamheten
• mycket god förmåga att arbeta strukturerat och effektivt med hög grad av noggrannhet under tidvis högt arbetstempo
• god förmåga att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter till både medarbetare och chefer
• god förmåga att kunna företräda verksamheten på ett professionellt sätt och visa lojalitet med DO:s uppdrag och värdegrund
Meriterande
• erfarenhet av arbete med frågor som har att göra med icke-diskriminering och allas lika rättigheter och möjligheter
• chefserfarenhet
Stor vikt kommer att läggas vid de personliga förmågorna.
Befattningarna är tillsvidareanställningar med provanställning i sex månader. Tillträde enligt överenskommelse.
Om DO
Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Vår vision är ett samhälle fritt från diskriminering.
Vi är ett hundratal anställda som arbetar i tillgängliga lokaler på Råsundavägen 18 i Solna. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Läs mer om DO på www.do.se.
Vi erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme.
Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla.
Kontaktperson är rekryterande chef Linda Romanus eller HR-specialist Nike Gårdinger. Fackliga företrädare är Matilda Davin Omar för Saco och Camilla Arnesen för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.
Har du skyddade personuppgifter ber vi dig meddela det till den HR-specialist som står angiven ovan så att vi kan hantera dina personuppgifter korrekt.
Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 23 januari 2026 via ansökningsfunktionen på www.do.se/om-do/jobba-hos-oss/lediga-tjanster/
alternativt till Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna med referensnummer DO 2025/9447. Observera att vi inte ser din profilsida på LinkedIn som en inskickad ansökan och meritförteckning. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Diskrimineringsombudsmannen
(org.nr 202100-6073), http://www.do.se Jobbnummer
9667023