DO söker pressekreterare med ansvar för sociala medier
Diskrimineringsombudsmannen / Marknadsföringsjobb / Solna Visa alla marknadsföringsjobb i Solna
2026-01-02
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Diskrimineringsombudsmannen i Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en pressekreterare med ansvar för sociala medier. Vi söker dig som vill vara med i arbetet för ett samhälle fritt från diskriminering. Befattningen är en tillsvidareanställning. Du kommer att arbeta på kommunikationsenheten och rapportera till chefen för kommunikationsenheten.
DO är en växande myndighet och förväntas växa ytterligare de kommande åren som ett resultat av det svenska genomförandet av EU-direktivet om lönetransparens.
Enheten
Kommunikationsenheten ansvarar för myndighetens strategiska och löpande interna och externa kommunikationsverksamhet. I uppdraget ingår att ge chefer och medarbetare praktiskt och strategiskt stöd i kommunikationsfrågor. Enheten har tre sektioner varav en som hanterar press och medier, en kommunikationsproduktion samt en sektion för kommunikationsstöd och webbplatser.
Enheten ansvarar för att det finns välfungerande och ändamålsenliga processer, verktyg och metoder för kommunikation, för att kunna ge ett professionellt stöd i organisationen. I enhetens ansvar ingår, utöver press- och mediearbete, även utveckling och förvaltning av myndighetens webbplatser och övriga digitala kanaler samt kommunikationsproduktion i form av kampanj, evenemang och publikationer. Kommunikationsenheten består av 15 medarbetare och leds av kommunikationschefen.Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
Som pressekreterare med ansvar för sociala medier deltar du i ett operativt och proaktivt pressarbete samt har huvudansvar för produktion av innehåll i DO:s sociala medier tillsammans med en kollega i teamet. I arbetet ingår att öka kunskapen om diskriminering, liksom DO:s synlighet och närvaro i samhällsdebatten, via proaktiva medieaktiviteter.
I arbetsuppgifterna ingår ett operativt och planerat pressarbete i form av mediekontakter, bedömningar, rådgivning, förberedelser och genomförande av intervjuer och medieframträdanden. Du genomför medieträning för DO:s talespersoner, skriver underlag till pressmeddelanden och debattartiklar.
Du har även ett ansvar för det strategiska och operativa arbetet med DO:s sociala medier och att producera kvalitativt innehåll i form av bilder, filmklipp och text, tillsammans med en kollega på sektionen. Du gör även analyser av vilka kanaler som är aktuella för DO. Du arbetar med digitala kampanjer och annonsering i sociala medier samt tar fram, upphandlar och utbildar i mallar och grafisk profil för sociala medier. Tillsammans med teamet omvärldsbevakar, modererar och bevakar du kommentarer i DO:s sociala medier.
I samarbete med kollegorna på sektionen tar du fram och följer upp mål inom press- och sociala medier samt ingår i DO:s pressjour. Du arbetar även nära kollegor på enheten och myndigheten i stort.Kravprofil för detta jobb
Vi söker dig med
• akademisk utbildning med inriktning på kommunikation, journalistik eller motsvarande utbildning som DO bedömer likvärdigt och relevant
• några års aktuell erfarenhet av kvalificerat pressarbete både proaktivt och operativt
• mycket god vana av att producera och redigera text, bild och filmklipp samt skapa innehåll i sociala medier
• aktuell erfarenhet av arbete med samhällsfrågor inom relevant verksamhet
• erfarenhet av att utveckla och samordna pressarbete
• erfarenhet av att publicera i digitala kanaler och sociala medier
• erfarenhet av att skriva journalistiska texter
• goda kunskaper om samhället och svensk statsförvaltning
• mycket goda kunskaper inom press, medier och journalistik
• kunskaper i Site vision eller liknande publiceringsverktyg
• mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Du ska även ha
• mycket god förmåga att ta ansvar och arbeta självständigt, driva projekt framåt och slutföra dem inom givna ramar
• mycket god förmåga att vara lösningsorienterad tillsammans med en känsla för helhet och övergripande perspektiv
• mycket god förmåga att samarbeta, vara lyhörd och skapa goda relationer med såväl kollegor som externa kontakter
• mycket god förmåga att hantera ett tidvis högt tempo
• mycket god förmåga att vara noggrann, analytisk och kunna kvalitetssäkra ditt och andras arbete
• god förmåga att hantera, prioritera och växla mellan flera arbetsuppgifter och svårighetsgrad
• ett prestigelöst förhållningssätt och kunna dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter
• god förmåga att kunna företräda verksamheten på ett professionellt sätt och visa lojalitet med DO:s uppdrag och värdegrund
• god förmåga att möta andra människor med respekt
Stor vikt kommer att läggas vid de personliga förmågorna. Befattningen är en tillsvidareanställning med provanställning i sex månader. Tillträde enligt överenskommelse.
Om DO
Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Vår vision är ett samhälle fritt från diskriminering.
Vi är ett hundratal anställda som arbetar i tillgängliga lokaler på Råsundavägen 18 i Solna. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Läs mer om DO på www.do.se.
Vi erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme.
Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla.
Kontaktperson är rekryterande chef Linda Romanus eller HR-specialist Nike Gårdinger. Fackliga företrädare är Matilda Davin Omar för Saco och Camilla Arnesen för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.
Har du skyddade personuppgifter ber vi dig meddela det till den HR-specialist som står angiven ovan så att vi kan hantera dina personuppgifter korrekt.
Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 23 januari 2026 via ansökningsfunktionen på www.do.se/om-do/jobba-hos-oss/lediga-tjanster/
alternativt till Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna med referensnummer DO 2025/9448. Observera att vi inte ser din profilsida på LinkedIn som en inskickad ansökan och meritförteckning. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Diskrimineringsombudsmannen
(org.nr 202100-6073), http://www.do.se Jobbnummer
9667025