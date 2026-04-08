Djurvårdslärare till Naturbruksgymnasiet Kalmar
Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Kalmar
2026-04-08
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge i Kalmar
, Mörbylånga
, Mönsterås
, Karlskrona
, Ronneby
eller i hela Sverige
Om tjänsten Vi erbjuder nu en möjlighet att bli en del av vårt djurvårdsteam. Vi söker dig som brinner för undervisning och har ett stort intresse för djur. Du kommer att spela en central roll i att utbilda framtidens djurvårdare. Som djurvårdslärare vid Naturbruksgymnasiet Kalmar kommer du att vara ansvarig för såväl teoretisk som praktisk undervisning inom djurvård. Till tjänsten hör även att utveckla ämnesmaterial, följa upp och bedöma elevers kunskapsutveckling samt delta och bidra till skolans pedagogiska utvecklingsarbete.
Om dig Du är trygg i din kunskap samt i möten med elever och kollegor. Du har eget driv att utveckla din egen undervisning och skolans varumärke. För att lyckas i rollen har du lämplig högskoleutbildning inom till exempel zoologi, veterinärmedicin, djurvård eller motsvarande, som gör dig behörig att undervisa inom djurvårdsämnena. Erfarenhet av arbete vid naturbruksgymnasium såväl som praktiskt arbete med djur, t.ex. inom lantbruk, djurparker eller veterinärkliniker är meriterande. Därtill värderar vi din förmåga att motivera och engagera ungdomar och din vilja att bidra till skolans utvecklingsarbete. Att arbeta i team såväl som självständigt ser du som en självklarhet.
Vi erbjuder Naturbruksgymnasiet Kalmar erbjuder en unik utbildningsmiljö med fokus på det gröna näringslivet i ett väl sammansvetsat team där ingen dag är den andra lik. Skolan ligger i naturskönt område strax utanför Kalmar. Lärare, instruktörer och övrig personal är skolans viktigaste resurs. Du är viktig!
Legitimerad yrkeslärare inom djurvård
Behörig inom något eller flera av djurvårdsämnena: sällskapsdjur, djurhållning, djurvård inom djurens hälso- och sjukvård, hundkunskap, naturbruk med flera.
Minst B-körkort, manuellt är ett krav.
Erfarenhet av arbete med djur är meriterande.
Tillträdesdatum 2026-08-06 eller enligt överenskommelse. Omfattning 60-100%.
Sista ansökningsdatum är 2026-05-03, vi behandlar ansökningar löpande och kan komma att anställa innan sista ansökningsdatum. Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta biträdande rektor Eva Söderberg, 076-6415804, eva.soderberg@nbgkalmar.se
Välkommen med din ansökan!
Om Naturbruksgymnasiet Kalmar
Med uppemot 200 elever och 44 medarbetare är skolan en levande och dynamisk plats för lärande. Vi är belägna i ett vackert naturområde strax utanför Kalmar, vilket ger våra elever och personal utmärkta förutsättningar för en inspirerande skolgång och arbetsplats. Skolan är i en spännande fas med utveckling och modernisering av utbildning och skolans arbetsytor, allt i samklang med den nya gymnasiereformen Gy25. Vi har ett nära samarbete med våra systerskolor Ingelstadgymnasiet och Gamlebygymnasiet.
Läs mer om oss och våra utbildningar på www.nbgkalmar.se.
Skolan drivs av Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge, som arbetar med kunskap för att utveckla det gröna näringslivet. Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge består av ca 250 medarbetare som är utspridda på sex olika kontor och skolor. Detta gör att vi kan söka kompetenser över en stor del av landet och erbjuda arbetsmöjligheter i tre olika län.
Läs gärna mer om vår verksamhet på www.hushallningssallskapet.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7531086-1935824". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge
(org.nr 262000-0071), https://hushallningssallskapetkalmarkronoberg.teamtailor.com
Ingelstorpsvägen 103 (visa karta
)
395 91 KALMAR
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge Jobbnummer
9843327