Djurvårdare till Vilda djur på Skansen, behovsanställning
Stiftelsen Skansen / Djuruppfödarjobb / Stockholm Visa alla djuruppfödarjobb i Stockholm
2025-09-25
Ta del av en unik arbetsmiljö!
Som djurvårdare i Vilda djur-gruppen är du vårt ansikte utåt och en viktig del av vårt team i Djurparken.
Skansen är mycket mer än bara ett friluftsmuseum och en djurpark - det är en plats som varje år välkomnar över 1,5 miljon besökare från alla hörn av världen. Här blandas kultur, djur och natur på ett sätt som få andra platser kan matcha. Våra värdeord Välkomnande, Ansvarsfull, Överraskande och Tillsammans beskriver miljön och vilka förväntningar som finns på våra medarbetare.
Beskrivning av rollen
Som djurvårdare arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter inom djurhållning så som utfodring, hägnvård och miljöberikning. Arbetslaget har alltid fokus på djurvälfärd och utvecklar hela tiden nya rutiner och arbetssätt för att säkerställa att djuren mår bra. Våra anläggningar håller hög standard och kräver daglig krattning, spolning och viss skötsel av grönytor i hägnen. I säkerhetsarbetet ingår att kontrollera djuranläggningar, utrustning och tillhörande teknik samt utföra lättare underhållsarbete. I arbetsuppgifterna ingår även hägnvård med trimmer och högtryckstvätt. Det är ett fysiskt tungt arbete varför vi ser att du har en god fysisk kondition.
En stor del av arbetet är att genom aktiv gästkontakt, visa och informera om våra djur. Du behöver tycka om att prata inför stora och små grupper och förmedla information med hjälp av headset då guidning, djurprat och spontana djurprat på både svenska och engelska tillhör det dagliga arbetet.
Bra att veta
Just nu behöver vi förstärka teamet med behovsanställda som kan arbeta strödagar och 1-2 helger i månaden. Arbetstid på vardagar, lördagar och söndagar, samt helgdagar vid behov.
Arbetstiden varierar normalt mellan 07.00-16.00.
Vem tror vi att du är?
För rollen som djurvårdare krävs det att du har:
• Gymnasial djurvårdarutbildning från naturbruksprogrammet eller motsvarande utbildning/erfarenhet
• Erfarenhet av arbete med något eller några av djuren: rovdjur, vilda idisslare och klövdjur, primater eller sälar
• Erfarenhet av djurprat, guidningar, förmedlingsverksamhet för små och stora grupper
• Körkort med lägst AM-behörighet
• Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande är om du också har:
• ytterligare språkkunskaper
• erfarenhet av arbete i djurpark
• erfarenheter av att handleda elever samt att planera och genomföra lektioner och gymnasiekurser
• erfarenhet av att köra trimmer, högtryckstvätt
• arbetslivserfarenhet, gärna från trädgårdsarbete, lantbruk eller djursjukvård
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För tjänsten krävs både god teoretisk kunskap samt ett gott handlag och vana med vilda djur. Då tjänsten innefattar arbete med ej domesticerade djur är du noggrann i ditt säkerhetstänk och är naturlig i ditt ansvarstagande. Du behöver ha förmåga att arbeta självständigt och fungera bra i grupp. Som person är du utåtriktad, initiativtagande, flexibel och har en pedagogisk fallenhet. Det är viktigt att du både tycker om och har förmåga att förmedla information inför både små och stora grupper. Du har en positiv inställning och ett högt engagemang och ansvarskänsla.
Du ser att våra värdeord är något som du tydligt kan identifiera dig med:
• Välkomnande; En öppen, inkluderande och positiv arbetskultur gör oss till en välkomnande plats
• Ansvarsfull: Vi ansvarar för att bevara, förvalta och utveckla Skansens verksamhet på ett hållbart sätt. Vi ställer höga krav på oss själva, agerar ansvarsfullt och hjälps åt.
• Tillsammans: Vi är ett Skansen. Intresse och vänlighet genomsyrar verksamheten. Tillsammans skapar vi en plats som man vill besöka igen och igen
• Överraskande: Vi är nytänkande och skapar inspirerande gästupplevelser som överraskar och breddar bilden av Skansen
Mer om oss och våra förmåner hittar du här.
Teamet och dina kollegor
Skansens Djurpark håller ca. 80 arter för offentlig förevisning. Vi arbetar för att öka allmänhetens fascination för naturen och bidrar till att öka kunskapen om människans beroende av och påverkan på naturen. Vi vill att Skansen ska vara ett självklart besöksmål för lärare som undervisar inom ämnesområdet djur och natur. Vi bedriver idag undervisning för över 1000 grupper per år, från förskola upp till högskola. God djurvälfärd, artbevarande och biologisk mångfald är ledord i vår verksamhet och som en del i det arbetet är Skansen medlem i Svenska djurparksföreningen, EAZA, WAZA samt IUCN.
Vilda djur-gruppen sköter bland annat älgar, visenter, sälar, brunbjörnar och apor. Vi jobbar självständigt med respektive arter samtidigt som vi alltid värnar om sammanhållningen. Vi är ett härligt team där våra olika egenskaper kompletterar varandra. Det är en liten arbetsgrupp med 9 tillsvidareanställda djurvårdare med varierande åldrar och bakgrund. Teamet förstärks med ett antal timanställda djurvårdare under året. Många har jobbat här i några år medan andra är nya i teamet. Du kommer som anställd hos oss ha möjlighet att träffa andra kollegor från andra team då vi har en del gemensamma arbetsuppgifter och uppdrag.
Mångfald & Inkludering
Skansen är en arbetsgivare som aktivt jobbar för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka.
Vi arbetar med en inkluderande rekryteringsprocess, där kompetensen och inget annat står i centrum för att hitta rätt kollega. Vi använder oss därför av bland annat urvalsfrågor och personlighetstest i alla våra rekryteringar. Det gör vi för att kunna jämföra kandidater som uppfyller grundkraven på ett så objektivt och rättvist sätt som möjligt, utan fördomar eller förutfattade meningar baserade på till exempel kön, ålder eller härkomst. Vi önskar därför inte heller ta del av personligt brev, foto eller information om din ålder.
Hur söker du rollen?
Skicka in din ansökan via "Ansök"-knappen nedan. Vi kan inte ta emot ansökningar via mail. Glöm inte att bifoga ditt CV och besvara urvalsfrågorna. Sista ansökningsdag är den 15 oktober 2025 och intervjuer kommer att genomföras under oktober.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Gruppchef Henrietta Seward henrietta.seward@skansen.se
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Fackliga representanter: Saco-S: Boel Recén, boel.recen@skansen.se
, Seko: Mikko Svensson, 070-991 30 18 Ersättning
