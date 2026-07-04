Djurvårdare till Veterinären Nära Dig i Trelleborg
Veterinären Nära Dig AB / Djuruppfödarjobb / Trelleborg Visa alla djuruppfödarjobb i Trelleborg
2026-07-04
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Vill du arbeta på en modern smådjursklinik där kvalitet, omtanke och utveckling står i fokus?
Veterinären Nära Dig är en privat smådjursklinik i Trelleborg. Hos oss arbetar vi nära varandra i ett engagerat team där samarbete, kompetensutveckling och ett personligt bemötande är en självklar del av vardagen.
Nu söker vi en djurvårdare, gärna nivå 2 eller nivå 3, som vill vara med och utveckla vår verksamhet tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-07-04Om tjänsten
Arbetet är varierande och omfattar bland annat:
Assistera veterinärer och djursjukskötare i det dagliga arbetet.
Omvårdnad av inneliggande patienter.
Provtagning och laboratoriearbete.
Förberedelser inför operation och anestesi.
Röntgen och andra kliniska arbetsuppgifter enligt behörighet.
Kundkontakt och reception.
Skötsel av kliniken och utrustning.
Hos oss får du möjlighet att arbeta brett och utvecklas inom flera områden av smådjurssjukvård.
Vi söker dig som
Är utbildad djurvårdare, gärna nivå 2 eller nivå 3.
Har ett stort intresse för smådjurssjukvård.
Är ansvarstagande, noggrann och har ett gott bemötande.
Trivs med att arbeta i team och vill bidra till en positiv arbetsmiljö.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Erfarenhet från smådjursklinik är meriterande men inget krav. För rätt person är engagemang, vilja att utvecklas och ett positivt förhållningssätt minst lika viktigt.
Vi erbjuder
Ett engagerat och hjälpsamt team.
En modern privat smådjursklinik med korta beslutsvägar.
Varierande arbetsuppgifter och möjlighet att utvecklas.
Arbetstid måndag–fredag kl. 8.00–17.00.
Inga kvälls-, natt- eller helgpass.
Friskvårdsbidrag och kollektivavtalsliknande villkor.
Anställning
Tillsvidareanställning med inledande provanställning.
Heltid eller deltid enligt överenskommelse.Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till:jobb@veterinarennaradig.se
Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
E-post: jobb@veterinarennaradig.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Veterinären nära dig AB
(org.nr 556871-5105)
Glädjebacksgatan 7 (visa karta
)
231 45 TRELLEBORG Arbetsplats
Veterinären Nära Dig AB Jobbnummer
9992644