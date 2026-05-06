Djurvårdare till Kolosseum på Kolmården
Varje gäst som kommer till oss är en unik person med höga förväntningar. Därför söker vi djurvårdare i världsklass som, med helhetstänk och ett noggrant öga för djuren och deras välbefinnande, vill vara med och utveckla Kolosseum. Hos oss får du kombinera djurvård med att inspirera våra gäster till ett livslångt engagemang för djur och natur.
Om rollen
Som djurvårdare på Kolosseum är du en del av ett arbetslag som säkerställer högsta möjliga välfärd för våra asiatiska elefanter, noshörningar och surikater. Du arbetar nära både djuren och dina kollegor i en praktisk och stundtals intensiv vardag där kvalitet och samarbete är avgörande.
I rollen ingår bland annat att;
Arbeta med daglig skötsel såsom utfodring, rengöring och berikning utifrån djurens behov
Träna djuren med moderna metoder, inklusive arbete med elefanter i protected contact (PC)
Observera djurens beteende, dokumentera hälsa samt assistera vid veterinärarbete och transporter
Om dig
Hos oss arbetar vi nära både djuren och varandra varje dag i ett praktiskt och periodvis intensivt arbete. Vi söker dig som är trygg, ansvarsfull och trivs med att arbeta i team där man hjälps åt och håller ett bra tempo tillsammans.
Du har ett genuint intresse för djurens välfärd och bidrar till att utveckla arbetet genom att reflektera, samarbeta och dela erfarenheter. Du är också bekväm med att ge och ta feedback på ett respektfullt sätt.
Vi ser gärna att du:
Har minst tre års erfarenhet av arbete som djurvårdare i djurpark
Har erfarenhet av arbete med stora djur, exempelvis elefanter (meriterande)
Är ansvarstagande, noggrann och har ett gott djuröga
Trivs i ett fysiskt arbete och har god arbetsförmåga
Har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat
B-körkort är ett krav. Erfarenhet av att framföra maskiner och arbetsfordon såsom traktor är meriterande.
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i en unik miljö nära fantastiska djur och engagerade kollegor. Du blir en del av en dynamisk arbetsplats där ingen dag är den andra lik, och där våra djur, medarbetare och gäster alltid står i centrum.
Praktisk information om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med 6 månaders provanställning och tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiderna varierar och inkluderar helger, storhelger samt kvällar under högsäsong.
Sista ansökningsdag är 2026-06-07. Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
För frågor om tjänsten kontakta Malin Wiklund, Area Manager Kolosseum och Savann/Öken, på mailto:malin.wiklund@kolmarden.com
För frågor om rekryteringsprocessen vänligen kontakta Emma Keran, HR-koordinator, på mailto:emma.keran@kolmarden.com
Med utsikt över Bråviken ligger Kolmårdens djurpark, en plats fylld av upplevelser för alla åldrar, från berg- och dalbanor och Bamses Värld till spa och konferensmöjligheter på fantastiska Vildmarkshotellet. Och framför allt: Nordens största djurpark. Djurparken fungerar som utbildningsresurs för Sveriges skolor och är medlem i Svenska Djurparksföreningen och internationella branschorganisationerna EAZA, WAZA och IUCN. Kolmården är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I koncernen ingår även några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Skara Sommarland och Furuvik. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling. Så ansöker du
