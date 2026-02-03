Djurvårdare till Distriktsveterinärerna Karlskrona
2026-02-03
Är du beredd att jobba i en samhällsbärande verksamhet? Är du en positiv lagspelare som gillar att arbeta med varierande uppgifter?
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Som distriktsveterinärer arbetar vi på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.
Inom Distriktsveterinärerna kan vi erbjuda dig en mängd utvecklingsmöjligheter, delaktighet och framförallt många trevliga kollegor. Vill du vara med och skapa samhällsnytta? Då kan du ta chansen att jobba inom en unik och varierande verksamhet där du får vara med och göra skillnad. Vår mottagning ligger väldigt vackert i en gammal ladugård i Lyckeby alldeles i utkanten av den fina kuststaden Karlskrona. Staden är uppbyggd på öar och är en populär semesterstad under sommaren.Publiceringsdatum2026-02-03Arbetsuppgifter
Vi söker nu en driven djurvårdare till vår nyrenoverade mottagning med en nybyggd operationsavdelning. Vi har framförallt smådjurs- och hästverksamhet men även en del nötpraktik.
Vår smådjursmottagning består av operationsavdelning med gasnarkos och dentalröntgen och poliklinik med röntgen, endoskop, ultraljud och lab med full utrustning. På hästmottagningen finns undersökningsspilta, ultraljud, röntgen, endoskop och full tandutrustning. Det finns även tillgång till ridhus.
På mottagningen arbetar i nuläget åtta veterinärer, tre legitimerade djursjukskötare och fem djurvårdare. Vi är ett glatt gäng som jobbar bra tillsammans och hjälps åt i alla lägen.
Hos oss är det oftast tre veterinärer i tjänst på smådjursmottagningen varje dag tillsammans med djurvårdare och leg djursjukskötare. Vi har både planerad och akut verksamhet under dagen. Varje vecka har vi planerade operationsdagar.
Utifrån din behörighet/erfarenhet kommer dina arbetsuppgifter att bli: receptionsarbete, patientnära arbete i form av handräckning åt veterinärer i kliniskt arbete, egna patienter så som kloklippning, suturtagning mm samt övrigt mottagningsarbete såsom instrument- och lokalvård.Kvalifikationer
Vi söker dig som liksom vi gillar att arbeta tillsammans för att kunden ska få en positiv upplevelse av besöket. Du är stabil, ambitiös, har en positiv inställning och vill utvecklas tillsammans med dina kollegor. Du bör ha lätt för att samarbeta och vara flexibel då vårt arbete ofta är händelsestyrt. Tidigare arbete på smådjursklinik är meriterande.
Du ska vara utbildad djurvårdare nivå 2 eller nivå 3. B-körkort är ett krav.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
