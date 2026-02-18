Djurvårdare & Djurinformatörer till Kolmårdens Djurpark
2026-02-18
Varje gäst som kommer till oss är en unik person med höga förväntningar. Därför söker vi djurvårdare och djurinformatörer i världsklass för säsongen 2026! Din uppgift är att överträffa våra gästers förväntningar. Med fingertoppskänsla och scennärvaro kan du leverera informativa visningar i världsklass för våra gäster, varje gång! Genom enskilda, personliga möten förväntas du inspirera barn och vuxna till ett livslångt engagemang för djur och natur. Om du har vad vi söker och känner dig redo att komma på ett äventyr med oss, läs vidare!
Djurvårdare
I rollen som djurvårdare på Kolmården är du en del av ett arbetslag som säkerställer högsta möjliga välfärdsstandard för avdelningens djur. Du ansvarar för att anläggningarna är exceptionellt rena, för att djuren utfodras regelbundet och på rätt sätt och för att de får den berikning och stimulans de behöver. Det krävs även att du noggrant observerar djuren och deras beteende dagligen, att du hanterar och bygger nära relationer med djuren, loggar aktivitet och hälsa i detalj och assisterar vid veterinära ingrepp. Du kommer även ha ett starkt, kontinuerligt samarbete med Kolmårdens forskning- och utbildningsavdelningar.
Rätt förutsättningar att trivas på jobbet har du om du har goda teoretiska och praktiska kunskaper om djurvård. Har du arbetat med djur tidigare, till exempel med hästar, i lantbruk eller på en annan djurpark, ser vi detta som mycket meriterande. Du behöver vara i mycket god fysisk kondition och ha manuellt B-körkort. Du behöver kunna kommunicera på svenska och ha grundläggande kunskaper i engelska. För att lyckas i rollen måste du gilla att jobba med kroppen, vara noggrann, lättlärd och att tycka om att arbeta med människor. Då du även kommer att hålla i guidade turer och visningar behöver du även trivas på scen och att prata i mikrofon inför stora grupper.
Tjänsterna som djurvårdare är både på heltid och deltid under perioden april till september. Arbetet är förlagt dagtid, tidiga mornar, kvällar, helger samt storhelger. Tjänsten kan komma att kombineras med tjänsten som djurinformatör.
Djurinformatör
Som Djurinformatör är det din uppgift att på ett inspirerande och professionellt sätt undervisa besökare och grupper som tar del av vår djurpark och våra utbildningsprogram.
Vi söker dig som har en passion för djur och natur och som vill dela med dig av dina kunskaper på ett inspirerande vis. Vi erbjuder ett spännande och omväxlande arbete som innebär att du kommer möta allt från skolklasser under skolterminerna till barnfamiljer i djurparken på sommaren. Undervisningen bedrivs mestadels i djurparkens olika miljöer så som vid hägn, i stallar, delfinarium och safariparken.
För att vara aktuell för tjänsten ska du antingen ha en avslutad gymnasieutbildning inom djurvård eller en pågående/avslutad universitetsutbildning inom biologi, miljövetenskap, djurvård eller liknande. Dessutom ska du trivas med att prata inför små och stora grupper och hålla informativa visningar med mikrofon. Du behöver kunna kommunicera på svenska och ha grundläggande kunskaper i engelska.
Tjänsterna som djurinformatör är en säsongsanställningar på deltid som löper från mitten av mars till slutet av augusti med god chans till förlängning. Vi kommer att genomföra bakgrundskontroller på samtliga slutkandidater som en del i rekryteringsprocessen. Tjänsten kan komma att kombineras med tjänsten som djurvårdare.
Vad erbjuder vi?
För rätt kandidater erbjuder Kolmårdens Djurpark en arbetsplats med kunniga, erfarna ledare och en samhörighet baserad på respekt och arbetsglädje. Hos oss försöker vi sätta mål och uppnå dessa tillsammans som ett team. Kolmården erbjuder lön i enlighet med kollektivavtal, möjligheter till professionell utveckling och flera gånger om året gör vi roliga saker ihop och firar varandra och vår arbetsplats.
Är du redo att anta denna utmaning så kommer du få ett fantastiskt minne för livet, det kan vi lova. Vi tror stenhårt på att om vi har roligt på jobbet kommer det att synas i allt vi gör- därför har vi under säsong fokus på personalaktiviteter som exempelvis fotbollsturneringar, kick off, våra gedigna serviceutbildningar och mycket annat kul!
Sista ansökningsdag är 6 februari men urval sker löpande så skicka gärna din ansökan redan idag! Vi tar enbart ansökningar via vår hemsida, Jobba hos oss - Parks and Resorts, ej via e-post. Vi har ingen möjlighet att erbjuda boende till våra medarbetare, boende i närheten av parken behöver varje medarbetare alltså ordna med på egen hand.
Varmt välkommen med dina ansökan!
Med utsikt över Bråviken ligger Kolmårdens djurpark, en plats fylld av upplevelser för alla åldrar, från berg- och dalbanor och Bamses Värld till spa och konferensmöjligheter på fantastiska Vildmarkshotellet. Och framför allt: Nordens största djurpark. Djurparken fungerar som utbildningsresurs för Sveriges skolor och är medlem i Svenska Djurparksföreningen och internationella branschorganisationerna EAZA, WAZA och IUCN.
Kolmården är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I koncernen ingår även några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Skara Sommarland och Furuvik. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556447-5894), http://www.kolmarden.com/ Arbetsplats
Kolmården Kontakt
Rekryteringen Parks and Resorts rekrytering@parksandresorts.com Jobbnummer
9749730