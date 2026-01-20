Djurvårdare nivå 3 till Distriktsveterinärerna Fjärdhundra
2026-01-20
Är du beredd att jobba i en samhällsbärande verksamhet?
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Som distriktsveterinärer arbetar vi på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Nu söker vi en djurvårdare nivå 3 till Fjärdhundra!
Som djurvårdare nivå 3 är du en viktig del i vårt team! Vi erbjuder en varierad vardag med flexibla kollegor som samarbetar där det finns behov. Vi hjälps åt i det dagliga arbetet och bildar ett sammansvetsat team. Du har tillsammans med ditt team ansvar för att lösa och utföra de arbetsuppgifter som behövs utifrån dagens behov och du arbetar prestigelöst med målet att våra patienter, kunder och inte minst vi själva ska trivas, må bra och ha kul på jobbet varje dag.
Du kommer till stor del vara vårt ansikte utåt och har ofta den inledande kontakten med våra kunder, både på mottagningen och i telefon. Du kommer att vara en del i vårt narkosteam på smådjur. Arbetsuppgifterna består även av receptionstarbete med kassahantering, försäljning, tidsbokning och rådgivning. En väl fungerande vårdhygien är mycket viktig för oss och inkluderar till exempel tvätt av kläder och instrument samt lokalvård enligt framtagna rutiner.
Vi skapar en personlig kompetensplan och arbetar med kompetensutveckling för att du ska kunna utvecklas i ditt arbete på bästa möjliga sätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är djurvårdare nivå 3 (eller leg djursjukskötare) och har intresse och kännedom om fler djurslag. Vi önskar att du är engagerad och lösningsorienterad för att kunna arbeta för teamets bästa mot gemensamma mål! Du är en problemlösare och en doer. Du har mycket goda organisatoriska egenskaper. Du är tillmötesgående och lyhörd i ditt bemötande för att skapa ett bra kundmöte och ge kunden en bra upplevelse hos oss.
Då vår verksamhet även består av akutsjukvård så krävs ett gott öga för prioriteringar och planering av arbetet för att skapa ett bra flöde i arbetsdagen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, social kompetens och söker en medarbetare som värdesätter gott samarbete och bidrar till en bra teamkänsla.
Erfarenhet från både smådjur och häst är meriterande.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
Tack för att du söker genom Offentliga Jobb! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7.1.6-00999/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Jordbruksverk
(org.nr 202100-4151) Arbetsplats
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Mitt Kontakt
Klinikchef Fjärdhundra
Ellen Winqvist ellen.winqvist@distriktsveterinarerna.se 0101228826 Jobbnummer
9693212