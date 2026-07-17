Djurvårdare nivå 2 till Distriktsveterinärerna Borensberg
Statens Jordbruksverk / Djurskötarjobb / Motala Visa alla djurskötarjobb i Motala
2026-07-17
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Är du beredd att jobba i en samhällsbärande verksamhet?
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Som distriktsveterinärer arbetar vi på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Till vår mottagning i Borensberg söker vi en djurvårdare (nivå 2) som vill bli en del av ett engagerat och kunnigt gäng. Rollen är en central funktion i verksamheten och innebär att du samarbetar med alla olika roller på mottagningen.
Tillsammans med våra andra djurvårdare bemannar du vår reception och bemöter kunder på mottagningen samt svarar i telefon och på mail. Du hanterar administration kopplat till samtal, bokningar och andra uppdrag samt sköter övriga administrativa uppgifter som beställningar, fakturakontering och liknande.
Du kommer att utföra verksamhetskritiska arbetsuppgifter som exempelvis städ, tvätt, rengöring, desinfektion, sterilisering och allmänt iordningställande.
Rollen ansvarar även för att förbereda inför patientbesök, ge stöd under besök och/eller att iordningsställa efter ett besök. Du har ett nära samarbete med veterinärer och djursjukskötare och säkerställer både ett gott patientomhändertagande och ett effektivt patientflöde. Du ansvarar för återkoppling och kommunikation till djurägare enligt veterinärens ordination.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en varierad roll där ingen dag är den andra lik. Du är strukturerad, lösningsorienterad och tycker om att hitta vägar framåt när nya utmaningar uppstår.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du tycker om att samarbeta och skapa goda relationer. Du kommer att ha många kontaktytor, både med kunder och kollegor, och vi värdesätter därför din förmåga att bygga förtroende, kommunicera tydligt och bidra till ett positivt samarbetsklimat.Kvalifikationer
Du har genomfört en utbildning till djurvårdare nivå 2 (yrkesutbildning).
Du har godkänt i GKLH (Grundkurs i Läkemedelshantering) för respektive djurslag.
B-körkort är ett ska-krav för tjänsten.
Det är meriterande om du har ett eller flera års erfarenhet från arbete i en liknande verksamhet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde snarast möjligt eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
Tack för att du söker genom Offentliga Jobb! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7.1.6-13401/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Jordbruksverk
(org.nr 202100-4151)
591 75 BORENSBERG Arbetsplats
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Sydost Kontakt
Facklig företrädare SEKO
Annelie af Ekenstam annelie.afekenstam@distriktsveterinarerna.se Jobbnummer
10005254